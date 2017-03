Một cán bộ bị cho "thôi làm Đại Biểu Quốc Hội"

Nguyễn Văn Cảnh



HÀ NỘI - Một đại biểu Quốc Hội chuyên trách của Cộng Sản Việt Nam đã bất ngờ xin “về quê” vào giữa nhiệm kỳ. Đây là một sự kiện được cho là rất bất thường trong lịch sử Quốc Hội cộng sản.

Nguyễn Văn Cảnh, 40 tuổi, là ủy viên thường trực Ủy Ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường của Quốc Hội khóa 14. Ông ta vừa xin thôi việc với lý do “gia đình làm kinh doanh, bố mẹ đã già yếu nên muốn nghỉ chuyên trách, có thời gian lo việc gia đình,” theo lời của tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc ngày thứ Sáu 10/3.

Ông Cảnh sinh năm 1977, quê Phù Cát, Bình Định, có bằng thạc sĩ kinh tế, được bầu vào Quốc Hội từ khóa 13 và tiếp tục trúng cử khóa 14.



Nguyễn Văn Cảnh là một trong những gương mặt trẻ của Quốc Hội, được bầu vào định chế này mặc dù không là đảng viên. Chiều thứ Sáu, Quốc Hội ban hành nghị quyết phê chuẩn đơn xin thôi việc của Đại Biểu Cảnh.

Sự kiện một đại biểu Quốc Hội chuyên trách xin thôi việc giữa nhiệm kỳ được cho là chưa từng xảy ra trong lịch sử của CSVN.



Tại Quốc Hội khóa 13, ông Cảnh trúng cử với tư cách là một doanh nhân, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Quốc Thắng. Đến cuối nhiệm kỳ, ông được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Ủy Ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường của Quốc Hội.



Đến khóa 14, Cảnh được giới thiệu ứng cử với cơ cấu đại biểu Quốc Hội chuyên trách ở Trung Ương. Đây là một chức danh lãnh đạo, nhận lương phụ cấp 1.25 và có chế độ xe đưa đón. Không như những đại biểu Quốc hội khác, đại biểu chuyên trách trong Quốc hội có một chế độ ưu đãi đặc biệt.



Báo chí cộng sản cho biết sau khi trúng cử vào đại biểu Quốc Hội, ông Cảnh có một quá trình thăng tiến rất nhanh. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Cảnh được kết nạp vào Đảng năm 2012, làm chuyên viên rồi lãnh đạo văn phòng Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Bình Định trước khi được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Ủy Ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường.



Trong một diễn tiến có liên quan, các bài báo viết về việc Nguyễn Văn Cảnh “xin” thôi việc tại Quốc Hội đã được đồng loạt đổi tựa đề vào cuối ngày thứ Sáu, thay cụm từ “cáo quan, về quê” thành “được cho thôi nhiệm vụ.”



Chẳng hạn báo mạng Việt Times viết tựa: “Ông Nguyễn Văn Cảnh được cho thôi làm Đại Biểu Quốc Hội.”

Lý do "gia đình” mà ông Cảnh nêu ra trong đơn xin thôi việc cũng có vẻ không thuyết phục đối với công chúng. Một số tin đồn đoán nói thực ra ông ta bị kỷ luật.



Khi được báo chí hỏi lý do “xin” về quê, đặc biệt là về tin đồn bị kỷ luật, Nguyễn Văn Cảnh trả lời: “Mọi chuyện cứ hỏi lãnh đạo Ban Công Tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, còn tôi khi tiếp xúc cử tri nếu được cử tri yêu cầu, tôi có trách nhiệm trả lời.”



Dư luận cho rằng có sự “xung đột quyền lợi” trong chức vụ của ông Cảnh với công ty tư nhân của ông.

Trong Quốc Hội Việt Nam, tỷ lệ người ngoài Đảng được trúng cử làm đại biểu Quốc Hội từ trước tới nay rất thấp. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 14, đã có những vòng sơ loại rất chặt chẽ nhằm loại trừ những người mà Đảng không muốn vào Quốc Hội, mặc dù vẫn rêu rao đây là bầu cử dân chủ. Có khá nhiều người ngoài Đảng đã tự ra ứng cử làm đại biểu, nhưng hầu hết đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên.