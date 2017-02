Một cảnh sát trẻ kể tội cộng sản đàn áp giáo dân đi kiện Formosa

Lực lượng an ninh của công an đang chuẩn bị “đón đường” để đánh đoàn giáo dân đi kiện Formosa tại huyện Diễn Châu, Nghệ An chiều thứ Ba. (Paulus Lê Sơn/ Facebook)

Các điện thoại mà giáo dân đang cầm trên tay đã bị đập nát, một số giáo dân bị đánh gục tại chỗ, một số chạy ra ngoài cũng bị đuổi theo đánh, hầu như không sót một ai.

NGHỆ AN - Trên Facebook, anh Paulus Lê Sơn, một nhà hoạt động và cũng là một nhà báo tự do ở Việt Nam, đã chia sẻ một lá thư mà anh đọc được trên Facebook của Hieu Bui. Lá thứ do một cảnh sát cơ động trẻ viết để mọi người được thấy thêm một quan điểm từ chính người trong cuộc nói ra, về hành động đàn áp giáo dân Song Ngọc khiếu kiện Formosa hôm thứ Ba, 14 tháng 2, 2017.

Lá thư viết ngày 15 tháng 2 cho thấy Linh Mục Nguyễn Đình Thục và các giáo dân đã bị cộng sản lừa gạt và gài bẫy trước khi xảy ra sự đánh đập. Và người viết cũng có những lời khuyên để giúp người biểu tình biết được những mánh khóe của công an. Thư viết như sau:



"Kế hoạch đàn áp đoàn khiếu kiện Formosa được quyết định vào buổi sáng sau khi công an chặn tất cả các nhà xe không cho chở đoàn đi nên Cha Thục hỏi ý kiến giáo dân và dân quyết định đi bộ.

Đoàn giáo dân đi kiện có Cha Thục chỉ huy nên đi rất nề nếp, đi sát vào lề đường, họ lặng lẽ đi không la hét, không chen lấn… Một số người đi bộ, một số chạy xe máy theo chở đồ đạc, nước uống, thức ăn …, ai mệt mỏi thì lên xe đi, còn người trên xe lại xuống đi bộ. Nói chung là không có cớ gì để đàn áp họ khi xung quanh dân đổ ra xem rất nhiều.



Giáo dân các vùng hai bên đường chuẩn bị sẵn nước uống, sữa, bánh … tiếp tế cho họ. Nếu cứ để họ đi như vậy và nếu dân hai bên đường nhập cuộc đi theo thì sẽ thành đoàn biểu tình vô cùng lớn làm tắc nghẽn quốc lộ 1 lúc đó không thể kiểm soát được.



Để đàn áp được đoàn người này thì phải tìm cách tách rời, cách ly họ với nhân dân đang đi theo và những người dân đang lưu thông trên quốc lộ.



Bãi đất được chọn gần ngay quốc lộ 1 nơi đang san lấp mặt bằng của thị trấn Yên Lý, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là nơi để đàn áp, giải tán đoàn người khiếu kiện Formosa.



Sau bữa ăn trưa của giáo dân tại một nhà thờ ở Mỹ Lý thì Phó chủ tịch tỉnh cho người đến gặp Cha Thục và điều đình, nói là cho giáo dân vào đây họp để bàn kế hoạch đi như thế nào, tránh làm tắc nghẽn giao thông, còn quan điểm của tỉnh là vẫn để cho đoàn đi nộp đơn, thực hiện quyền khiếu kiện là quyền của công dân.

Và Cha Thục đã bị mắc bẫy. Đám đất trống đó là đất ruộng rất thấp và bên phải là một đám đất khác đã được san lấp cao hơn mặt đường.



Đất san lấp có rất nhiều đá cục bằng nắm tay rất thuận tiện cho việc bạo động.

Chính quyền biết rằng giáo dân rất có kỷ luật và phương châm của nhà thờ là tuyệt đối không được bạo động, không khiêu khích... nếu bị đánh thì phải chịu trận không được đánh lại. Họ còn dạy cho giáo dân phải biết yêu thương kẻ thù. Họ thừa biết rằng chỉ cần có một xô xát nhỏ thì đó sẽ là cái cớ rất lớn cho chính quyền đàn áp đẫm máu như Quỳnh Lưu 1956 hay Thiên An Môn 1988.



Nhiều công an mặc thường phục nhặt đá ở bãi đất đút túi quần và chiếc xe Công an BMW được đậu sát mép đường phía trước bãi đất đang san lấp, nơi có xe ben ra vào rất nhiều làm vương vãi đất đá khắp nơi.

Khi đoàn giáo dân đi kiện được công an dẫn xuống bãi đất nói đứng chờ để đồng chí Phó chủ tịch tỉnh ra nói chuyện thì ngay lập tức gần 100 công an mặc thường phục trà trộn vào đám đông chen lẫn từng nhóm một trong giáo dân.



Khi các máy quay phim của công an đã chờ sẵn ở mọi góc độ thì bỗng một tiếng pháo lệnh vang lên thế là tất cả công an thường phục đang chen lấn trong đoàn khiếu kiện nhất loạt lấy đá trong túi ra ném tới tấp vào hàng rào CSCĐ. Chỉ chờ có thế là tất cả công an cầm dùi cui xông vào đánh loạn xạ vào đoàn người khiếu kiện.



Lệnh của trên ban ra là phải tập trung đánh vào những người cầm điện thoại đang ghi hình và phải cướp điện thoại đập nát ngay tại chỗ. Lúc này những công an thường phục ném đá vội vàng chạy tách ra khỏi đoàn người. Vì có sẵn khiên che, và được chuẩn bị trước nên không có ai là công an bị thương tích.



Chiếc xe BMW đã thay kính chống đạn mấy ngày trước đó, đã bị đập vỡ kính sau, đèn hiệu trên nóc ngay khi pháo lệnh nổ. Rất nhiều giáo dân bị đánh thương tích, máu me be bét nhìn rất kinh hãi. Sự việc chỉ dừng lại sau khi hầu hết các điện thoại mà giáo dân đang cầm trên tay đã bị đập nát, một số giáo dân bị đánh gục tại chỗ, một số chạy ra ngoài cũng bị đuổi theo đánh, hầu như không sót một ai.



Dùi cui của công an là bằng thép bọc cao su nên đánh ít gây chảy máu ngoài nhưng rất đau đặc biệt là chảy máu trong, gây nội thương ảnh hưởng lâu dài. Một cuộc đàn áp rất dã man nhưng kín đáo mà báo chí nhà nước loan tin là bọn phản động giáo dân làm loạn, ném đá gây thương tích cho giám đốc sở công an tỉnh mà không hề có một bức ảnh nào ngoài hai bức ảnh chiếc xe BMW bị bể kính sau và đèn hiệu trên nóc, xung quanh vương vãi đất, đá cục do xe ben đổ xuống.



Tối về họp rút kinh nghiệm thì chỉ huy CSCĐ đã khen ngợi anh em và nói “ nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, hôm nay các đồng chí làm rất tốt, lâu nay chúng ta học nhưng chưa được hành và hôm nay bọn giáo dân phản động là những cái bia sống để các đồng chí thực hành …” nghe thật là đau xót.



Rất nhiều chiến sĩ hả hê vui sướng, nhưng cháu thấy có một số người không nói gì chỉ thở dài, không hiểu trong đầu họ nghĩ gì.



Quả thật nếu có ai đó thương xót dân cũng không thể, vì hơn 20 máy quay chuyên nghiệp của công an ở mọi góc độ nên nếu có chiến sỹ nào nương tay không đánh dân hay đánh nhẹ đều bị phát hiện và kỷ luật ngay, thậm chí bị loại ngũ, đuổi ra khỏi ngành.



Bọn con ông cháu cha thì không việc gì còn bọn chạy tiền vào công an như cháu mà bị đuổi thì vừa nhục nhã với xóm làng vừa mang khoản nợ không biết bao giờ mới trả được. Vì vậy ai cũng phải đánh thẳng tay, người tốt thì nhằm vào bắp tay, mông mà đánh hy vọng là họ ít bị chấn thương còn bọn khát máu thì chúng cứ nhằm vào đầu vào cổ mà vụt. Thật là vô cùng đau xót...



Lâu nay cháu cũng theo dõi trên mạng thấy cách mạng ôn hòa ở các nước khác thì sau đó cảnh sát vẫn được ở lại làm việc, chỉ có cấp chỉ huy ai ác quá thì mới bị ra toà. Nhưng lãnh đạo công an thì nói các đồng chí phải hết lòng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ còn khi chế độ bị sụp đổ thì chắc chắn các đồng chí sẽ bị dìm trong biển máu vì họ nói người Việt Nam luôn sống với thù hận nên sẽ không bao giờ tha thứ như ở phương Tây.

Quả thật cháu rất hoang mang và lo lắng nhưng không dám nói ra. Nếu mất việc thì biết lấy gì trả nợ, nếu không vào được công an chuyên nghiệp thì ước mơ cũng vĩnh viễn chấm dứt vì cháu chẳng có nghề ngỗng gì cả, cũng chẳng có bằng cấp gì để có thể xin được việc làm. Thôi thì đành để mặc cho số phận đưa đẩy thôi, ngày nào biết ngày đó.



Cháu viết thư này chỉ xin nói với cô chú mấy điều như sau:



1, Khi đi khiếu kiện phải đội nón bảo hiểm loại tốt, và mặc đồng phục theo từng giáo xứ để tránh công an thường phục trà trộn vào gây rối.



2, Các đoàn phải đi sát nhau, khi bị đánh thì ngồi thụp xuống tay ôm che gáy, nách sườn.



3, Những người quay live stream thì nên dùng camera bí mật gắn ở cổ tay hay trên đầu mũ bảo hiểm với điện thoại I-phone trong túi quần để khi bị đánh thì tách ra giơ tay giả vờ xin hàng nhưng vẫn tiếp tục quay và phát hình được.



4, Cần nhất là sự đoàn kết của người dân. Nếu hôm qua mà đoàn khiếu kiện đông đến hàng trăm ngàn người thì chắc chắn không có một ai dám xông vào đánh cả còn nếu đi rải rác hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn người thì vẫn bị đàn áp như thường.

Đó là tất cả những gì cháu biết và cháu nói ra hy vọng một ngày khi thời thế thay đổi thì cũng mong bác đưa bức thư này ra xin cho cháu được khoan hồng trở về với gia đình, tránh được sự trừng phạt của nhân dân.

Cháu xin cảm ơn bác trước.”