Một cặp đồng tính hy vọng người Úc sẽ tử tế hơn với cộng đồng LGBT

Có 62 phần trăm người Úc bỏ phiếu ủng hộ YES, công nhận hôn nhân đồng tính ngày 15 tháng 11, 2017. (CTV)SYDNEY - Trong tuần qua đa số người Úc đã ủng hộ luật công nhận hôn nhân đồng tính, được gọi là YES, và tin này đã mang niềm vui đến cho rất nhiều người sống ở đây, kể cả những người gốc Việt. Bản tin dưới đây đăng trên đài SBS nói với cặp Nam Phan và Benjamin Oh. Nhiều cơ sở truyền thông khác ở Úc cũng viết về niềm vui của cặp này.Cặp vợ chồng Nam và Benjamin sống ở Sydney. Họ kêu gọi người Úc hãy tạo một xã hội tốt đẹp hơn, vào cùng ngày đất nước này có được đa số phiếu bầu trong cuộc khảo sát không bắt buộc qua đường bưu điện, hôm thứ Tư, 15 tháng 11, 2017.Lời kêu gọi của họ được đưa ra sau khi Cơ Quan Thống Kê Úc công bố rằng có 62% người trả lời ủng hộ cho việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.Trò chuyện với SBS News, Benjamin Oh cho biết, "Theo tôi nghĩ, điều này có nghĩa là Úc quyết định trở thành một xã hội tử tế, chọn tình yêu thay cho sợ hãi và thù ghét."Anh Benjamin Oh và anh Nam Phan đã sống với nhau 13 năm, nay vui mừng vì được công nhận chính thức tại Úc. (SBS)Benjamin cho biết anh có mối quan hệ với người bạn đời Nam Phan được 13 năm nay. Hiện nay cặp vợ chồng này là bố mẹ của một bé gái bảy tháng tuổi, tên An. Trước khi Cơ Quan Thống Kê Úc đưa ra thông báo, cặp vợ chồng này nói với SBS News rằng họ chứng kiến ​​rất nhiều điều tiêu cực và phân biệt đối xử trong suốt chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính. Lúc đó, Nam cho biết anh tin rằng mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời sau khi tình trạng chống đối chấm dứt, bởi vì điều này xảy ra quá lâu và quá khó khăn.Hai vợ chồng này cùng hàng ngàn người tại Công Viên Prince Alfred, ngay trung tâm thành phố Sydney, để nghe David Kalisch là phát ngôn viên của Cơ Quan Thống Kê Úc thông báo kết quả. Sau khi ông David cho biết có tới 61.1% người ủng hộ, hàng ngàn tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng vang lên.Tuy nhiên, cặp vợ chồng này tin rằng kết quả là một cơ hội để hàn gắn một số tổn thương đã xảy ra trong suốt ba tháng chiến dịch. Benjamin nói anh nghĩ rằng cần có những cây cầu được xây dựng để khoảng cách được nối liền. Anh nhớ lại, "Trong suốt giai đoạn vận động chiến dịch, những người khác màu da và tôn giáo đối mặt với tình trạng bị phân biệt đối xử của những người trả lời "không" với chiến dịch."Benjamin nói thêm, "Lúc này là thời gian cho suy nghĩ, cho chữa lành vết thương, cho việc chìa bàn tay ra với nhau, để nước Úc trở thành một quốc gia tử tế, không có sự phân biệt. Chính phủ phải làm điều này vì có quá nhiều người không muốn chúng tôi được bình đẳng. Cuối cùng thì người Úc đã bỏ phiếu chống lại điều đó. Hoan hô nước Úc."Khi được hỏi liệu anh có nghĩ rằng cộng đồng LBGT bắt đầu nhìn thấy khác biệt không, anh Nam trả lời, "Sự khác biệt sẽ thay đổi chậm theo thời gian."