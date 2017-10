Một cặp Việt-Mỹ bị truy tố tội gian lận hôn nhân để được nhập tịch Mỹ

(Getty Images)GRAND RAPIDS - Một phụ nữ Việt Nam đã đề nghị trả $20,000 Mỹ kim cho một ông ở Michigan để kết hôn với cô, nhằm được ở lại Hoa Kỳ và tránh né luật di trú. Sự gian lận được khám phá sau khi sở di trú gởi thám tử theo dõi nhà của người đàn ông và thấy ông sống với một bà bạn gái, trong khi phụ nữ Việt sống ở một nơi khác, chẳng phải là vợ chồng.Theo tin của MLive.com, một trang tin từ Michigan, ông Andrew James Murray và bà Nguyễn Minh Trang bị cáo buộc vào ngày thứ Ba, 17 tháng 10, 2017 vì tội kết hôn gian lận, một trọng tội có thể dẫn tới bản án tù năm năm.Cả hai đều được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân.Cặp này kết hôn vào ngày 4 tháng Tư, 2014, tại St. Ignace ở Upper Peninsula.Trong những tờ đơn được nộp cho chính phủ, họ cung cấp những tấm ảnh chụp trong đám cưới và trong những cảnh tượng khác nhằm cho thấy họ sống chung với nhau. Hồ sơ tòa án cho thấy hai người cũng cung cấp một bản sao hồ sơ kết toán ngân hàng từ một trương mục ngân hàng chung.Trong những cuộc thẩm vấn lúc đầu với các điều tra viên, cả hai người đều nhấn mạnh rằng hôn nhân của họ là hợp pháp. Thế nhưng về sau họ thú nhận đó là hôn nhân giả, theo một điều tra viên cho biết.Ông Todd Allen, một viên chức đặc biệt của Bộ Nội An, Văn Phòng Tổng Thanh Tra, đã viết trong một đơn khiếu nại hình sự nộp tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang, rằng cô Trang đã trả cho ông Murray $13,000 trong số $20,000 được hứa hẹn.Ông Allen trình bày chi tiết cuộc điều tra trong một đơn khiếu nại dài 11 trang.Cuộc điều tra bắt đầu trong tháng Tư năm 2016, khi một giám sát viên tại cơ quan Quản Trị An Ninh Vận Tải Hoa Kỳ, nơi Murray là một viên chức, nói với nhà chức trách liên bang rằng cô Trang trả tiền cho Murray để kết hôn, với mục đích là nhận được quốc tịch Mỹ, theo ông Allen viết.Giám sát viên ấy biết được thỏa thuận từ một người họ hàng của Murray. Giám sát viên được cho biết rằng chú của Murray, người đã kết hôn với dì của Trang, đã giúp sắp xếp cuộc hôn nhân đó, theo điều tra viên viết.Ông Allen cho biết, “Hơn nữa, giám sát viên được cho biết rằng Murray và Trang đã thực tập những câu trả lời cho những câu hỏi mà họ biết sẽ được hỏi, khi cô Trang nộp đơn xin nhập quốc tịch.”Cô Trang là một sinh viên vào Hoa Kỳ ngày 29 tháng Ba, 2012, sống ở New York. Sau khi kết hôn, tình trạng di trú của cô đã thay đổi từ sinh viên sang cư dân có điều kiện. Cô và Murray đã khai sống chung tại một địa chỉ trên đường East 12 Mile Road ở Sault Ste. Marie.Ông Alexander McLellan, một viên chức khác của Bộ Nội An, đã thực hiện việc theo dõi trong tháng Sáu, 2016, tại một ngôi nhà trên đường Ashmun Street, nơi mà các điều tra viên tin rằng Murray đang sống với bạn gái.Sau nhiều ngày, các điều tra viên xác định rằng một chiếc xe có liên quan đến bạn gái của Murray đã đậu trong lô dành cho nhân viên tại phi trường quốc tế Chippewa County, nơi ông làm việc. Những chiếc xe thuộc về Murray và bạn gái ông đều đậu ở bên ngoài địa chỉ trên đường Ashmun Street.Các điều tra viên thực hiện việc theo dõi trong ba ngày vào tháng Bảy, 2016 tại nhà của Murray, và không thấy Trang hoặc xe của cô tại ngôi nhà trên đường Ashmun.Ông McLellan phỏng vấn Murray vào ngày 13 tháng Mười, 2016.Lúc đầu Murray nói rằng ông và Trang thực sự kết hôn và có “một mối quan hệ,” nhưng sau đó ông rút lời, theo Allen viết.Theo Murray cho biết, cô Trang nói với ông rằng gia đình cô khá giả và có thể đưa tiền cho ông, theo hồ sơ cho biết. Ông đã dùng $13,000 cho những khoản chi tiêu cá nhân, trong số đó có $3,500 chi cho một chiếc xe mô tô Honda 2003, theo hồ sơ cho thấy.Lúc đầu cô Trang cũng nói rằng cuộc hôn nhân đó là hợp pháp, trước khi cô khai thật và nói rằng họ cưới nhau là để cho cô có thể ở lại Mỹ.Các điều tra viên đã xem xét điện thoại di động của Murray, và tìm thấy nhiều văn bản cho thấy một cuộc sống gia đình với bạn gái ông, chứ không phải là với Trang.Trong một bản tin nhắn, bạn gái ông viết, “Thực sự em hy vọng anh sẽ làm xong vụ cô Trang này, trước khi chúng ta dời tới ở chung nhà... vì em không muốn ẩn nấp nơi em đang sống.”Luật sư của Murray từ chối bình luận. Luật sư của Trang không thể được liên lạc ngay lúc đó.