Một kẻ cả gan dám... hạ giá phụ nữ

Bài HOÀI MỸ

Một chính khách ở Âu Châu vốn cũng danh tiếng lẫy lừng, vậy mà đã công khai lớn tiếng tuyên bố: “Đàn bà yếu đuối hơn, kém cỏi hơn, ít thông minh.”





Januz Korwin-Mikke



“Sự cố” này xảy ra vào thứ Tư, ngày 1 tháng 3, 2017, trước ngày Phụ Nữ Quốc Tế đúng một tuần lễ, tuy nhiên cá nhân tôi không dám khơi động vì sợ “hoen ố” ngày trọng đại này đồng thời làm mất vui bầu khí của ngày “Phụ Nữ Vùng Lên” hoặc có thể khiến nhiều bà, nhiều cô nổi cơn tam bành đòi sớm thanh toán “thủ phạm” hoặc tạo ra cảnh “đất bằng nổi sóng” trong các cuộc họp mặt trong gia đình với sự hiện diện của vợ và con gái, giữa bạn bè mà phe nữ chiếm đa số. Các cụ đã cảnh cáo: “Cái gì cũng có thể xảy ra,” nhất là đối với nữ giới, thành thử cần đề cao cảnh giác mới gọi là khôn ngoan, cần đề phòng mới gọi là thượng sách...

Chắc có quí ông độc giả sẽ nói, vụ xảy ra ở mãi đâu đâu, dính dáng gì tới mấy bà “nhà mình,” mắc chi phải bận tâm; đúng là “lo con bò trắng răng.” Ấy, đấng mày râu nào nói vậy tức là chưa hiểu phụ nữ, không nắm vững định luật tâm lý của nữ giới... Không tin cứ “uống thuốc liều” nghiệm lại mà xem; đại khái nhìn bà xã rồi thử nói nhỏ nhẹ: “Đàn bà... ngu, à quên kém thông minh,” bảo đảm sẽ được nếm hệ lụy ngay.

Hôm nay khơi lại vụ “liều mạng sa trường” này của chính khách Âu Châu với mục đích duy nhất là truyền thông sự kiện vốn được “đánh giá” là một biến cố không nhỏ, chẳng thế mà “sự cố” đã chiếm một chỗ quan trọng trên các nhật báo ở châu Âu cũng như trên các trang mạng truyền thông xã hội và nay mai sẽ xuất hiện ở “ba tòa quan lớn” Nhân Quyền quốc tế.



Kẻ “điếc không sợ súng” đó là ai?

Xin thưa ngay, đó là Januz Korwin-Mikke! Đương sự năm nay lên 75 tuổi rồi đấy. Điều này có nghĩa là ông ta đã trải qua biết bao đường đời, đầy mình kinh nghiệm. Korwin-Mikke là người Ba Lan, tốt nghiệp Cao Học môn Triết tại University of Warsaw năm 1969, đã có ba đời vợ và tám đứa con, nhưng ly dị hai bà trước mặc dù ông chính hiệu là “con chiên” của Công Giáo... để rồi năm 2016 đã “lên xe hoa” về với bà Dominika Sibiga.

Tuy bê bối về mặt tình cảm, làm tan nát tối thiểu hàng chục con tim các thiếu nữ Ba Lan nhưng lại năng nổ, hiếu động, đặc biệt từ năm 1964, chàng sinh viên Korwin-Mikke rất hăng say tham gia các hoạt động chống cộng sản Ba Lan nên nhiều lần bị bắt và ngồi tù. Ông đồng thời còn là thành viên của tổ chức Đoàn Kết Solidarity và đã được lãnh tụ Lech Walesa bổ nhiệm làm cố vấn cho phong trào.



Từ năm 2014, ông đắc cử vào Quốc Hội Âu Châu sau khi đã lọt được vào Sejm, tức Quốc Hội Ba Lan. Ông hiện là lãnh tụ của chính đảng Coalition for the Renewal of the Republic - Liberty and Hope (KORWiN), tức là “thứ dữ” chứ không phải “thường thường bậc trung” hay “hạ tầng cơ sở.”



Nhắc một số chi tiết chính yếu về tiểu sử của Januz Korwin-Mikke để thấy rằng những việc ông ta làm, những lời ông ta tuyên bố đều gây ít nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa, chính khách này còn có thói quen lôi kéo sự chú ý của dư luận bằng những lời phát biểu bốc đồng cũng có mà “bán trời không văn tự” cũng có - và cả bằng những bộ điệu “chẳng giống con giáp” nào. Điển hình “sì-căng-đan” năm 2015 ông ta đã ví von chính trị của Liên Minh Âu Châu (EU) với của Đức Quốc Xã, sau đó ông đã đưa tay lên ngang nhiên chào kiểu “Nazi” trên diễn đàn của Quốc Hội Âu Châu, bất chấp sự phản đối kịch liệt của đồng viện cũng như sau đó của dư luận từ quốc nội Ba Lan. Đương sự bị kết án làm nhục quốc thể, bôi đen danh dự tổ quốc...



Vậy mà ông này cũng đã ba lần “liều mạng sa trường” - thuộc loại đại lì - ra ứng cử Tổng Thống Ba Lan: Năm 1995, đương sự chỉ được 2.4% số phiếu; năm 2000, được 1.43% số phiếu; năm 2005, khá hơn với 3.3% số phiếu.

Hạ giá... phụ nữ!

Lại một lần nữa Januz Korwin-Mikke gây sóng gió tại nghị trường EU bằng những lời tuyên bố nẩy lửa nhưng đồng thời mang tính gây chiến. Thông tấn xã Politico viết là trong buổi thảo luận về sự khác biệt lương bổng giữa nam và nữ giới, Korwin-Mikke đã viện lý đàn bà nên lãnh lương thấp hơn đàn ông.

Lời lẽ của Korwin-Mikke vang lên, “Dĩ nhiên phụ nữ phải được ít lương bổng hơn phái nam, bởi vì họ yếu hơn, kém cỏi hơn và ít thông minh hơn. Họ phải kiếm được ít hơn, không lôi thôi gì nữa.” Trong lúc đó người ta có thể nghe được những âm thanh xì xào phản đối từ khán thính giả vốn đã được phép vào chứng kiến sinh hoạt của quốc hội.



Để bày tỏ “nói có sách mách có chứng,” Korwin-Mikke nêu ra là “không có lấy một mống phụ nữ nào trong số 100 kiện tướng cờ vua trên thế giới này.”



Lần này sự liều mạng của ông già Ba Lan Korwin-Mikke đã gặp “sao quả tạ.” Sau khi chấm dứt bài phát biểu và trở về chỗ ngồi, ông này đã lãnh đủ những lời cáo buộc từ một chính khách theo Xã Hội Chủ Nghĩa Tây Ban Nha, Barcia Perez. Theo nhật báo Daily Mirror, ông Perez từ diễn đàn đã nhìn thẳng vào Korwin-Mikke, bắn, “Tôi biết rõ hơn ban ngày là ông hiện đang rất tức giận mà cũng hết sức lo lắng về các phụ nữ vốn có thể đại diện cho toàn thể cư dân ngang hàng với ông. Tôi nghĩ là tôi phải bảo vệ phụ nữ Âu Châu chống lại những người đàn ông như ông vậy.”



Riêng chính khách Perez này, tuy “khôn” đấy nhưng chưa “ngoan.” Ông chỉ bảo vệ “phụ nữ” Âu Châu thôi sao? Nếu ông bỏ chữ “Âu Châu” đi để chỉ lấy “phụ nữ” mà thôi hoặc thay chữ “Âu Châu” bằng “khắp thế giới” thì chắc chắn ông đã được chấm điểm cao hơn và có thể trở thành thần tượng của đàn bà toàn cầu đấy. Có lời rằng: “Chẳng có việc gì làm cho phụ nữ mà miễn phí, tối thiểu không được đãi ngộ “này” thì cũng được thưởng “nọ.” Tây “Bán Nhà Nhà” không ga-lăng bằng Tây “Phà Lãng Xa”!



Mở cuộc điều tra...



Dù sao Barcia Perez cũng là người phất cờ tiên phong, bởi sau đó, thứ Năm, ngày 2 tháng 3, Chủ Tịch Quốc Hội Âi Châu, Antonio Tajani đã cho “khai hỏa” chính thức điều tra Januz Korwin-Mikke. Thông tấn xã AP viết là, theo qui tắc, các thành viên quốc hội phải bày tỏ sự kính trọng hỗ tương và phải từ bỏ “thứ ngôn ngữ hoặc thái độ làm mất danh dự, kỳ thị hay khơi dậy thù hận.”



Kết quả điều tra vì thể có thể đưa đến việc Korwin-Mikke bị quở trách, phạt vạ hoặc cũng có thể bị tạm thời đình chỉ.



Đây không phải lần đầu tiên, ông già Korwin-Mikke trước đây cũng đã từng bị “treo giò” một thời gian rồi chứ - “Chuyện nhỏ!” - và đương sự vẫn như “điếc không sợ súng” trong việc biểu lộ ấn tượng về một quan điểm lỗi thời, lạc hậu đối với phụ nữ. Trong số đó, ông ta đã cả gan lý luận một cách lếu láo rằng những ý kiến của phụ nữ được cấu thành bởi thứ tinh trùng của (các) người đàn ông mà họ đã giao hợp với.



Korwin-Mikke nói thế này với nhật báo The Observer, “Tinh trùng không hề bị phí phạm, bởi vì thông thường thiên nhiên vẫn đem thứ vật liệu này ra dùng vào nơi nó tiếp cận. Có một giả thuyết cho rằng thái độ của người đàn ông được chuyển tiếp sang người đàn bà nhờ tinh trùng vốn ăn sâu vào các mô.”



Đương sự còn cho rằng người đàn bà không có năng lực để bầu cử chính xác và ông ta đã tuyên bố thế này, “Đàn bà thông thường bỏ phiếu cho người đẹp trai nhất.” Ngầm ý của ông này nhằm chê phái nữ không nhận chân đâu là giá trị đích thực, không nhận biết tài năng đích thực của một người, trái lại vì nông cạn nên chỉ thích vẻ hào nhoáng... bên ngoài mà thôi.



Xử sao đây?



Nói sao cho hết những “tội tày trời” cũa lão chính khách Ba Lan Januz Korwin-Mikke này. Chủ đích câu chuyện tuần này chí nhắm “tội phạm phượng” của ông ta đối với phụ nữ mà thôi, bởi thế người viết không khui các tội các của đương sự vốn cũng đủ để ộng ta bị “tùng xẻo,” điển hình Korwin-Mikke quả quyết rằng chẳng có bằng chứng (!) là nhà độc tài Adolf Hitler đã biết về vụ Holocaust cũng như qua bao năm, ông ta còn lý luận bênh vực Mussolini về hành động chiếm đoạt quyền lợi và tài sản của cư dân Do Thái và đẩy hàng nghìn vào trại tập trung và lấy cớ “nhằm nỗ lực bảo vệ người Do Thái”...



Đến như bà Marine Le Pen, đương kim ứng cử viên Tổng Thống Pháp 2017, lãnh tụ Mặt Trận Quốc Gia (Front National) vốn được xem là cánh cực hữu trong chính trường Pháp, cũng đã phải kêu lên khi “đánh giá” Januz Korwin-Mikke là “cực đoan quá cỡ thợ mộc”!



Không những thế, Korwin-Mikke còn chứng tỏ là một kẻ hoài nghi mạnh mẽ Âu Châu và đã phát ngôn “toạc móng heo” về mục đích là muốn “phá vỡ Liên Minh Âu Châu.” Ông già khùng này cũng chẳng thèm giấu giếm niềm ước muốn thay thế nền dân chủ bằng một chế độ quân chủ tuyệt đối mà ông ta xác quyết là “hình thức cai trị hết sẩy hơn cả”...



Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nhiều điều “khác thường” qua “hiện tượng Korwin-Mikke”: Tại sao có những kẻ chuyên “phát ngôn bừa bãi,” “phát ngôn tưới hạt sen” bất chấp lẽ phải, coi thường Chân-Thiện-Mỹ... vậy mà vẫn được “những tràng pháo tay nồng nhiệt” và “lời chào thân thương”? và có số đông người ủng hộ? Tại sao thế giới nói chung vẫn quảng bá Nhân Quyền, trong khi đó những người “tai to mặt bự,” vỗ ngực bồm bộp tự xưng là “cha thiên hạ” ở lãnh vực này, môi trường nọ... vậy mà vẫn như thể “ung dung tự tại” để “tuyên bố tơi bời hoa lá” về kỳ thị chủng tộc, khinh khi giới tính, miệt thị tín ngưỡng... để rồi cuối cùng vẫn chiếm được ngội vị “ăn trên ngồi chốc.”



Điển hình như Januz Korwin-Mikke kể trên, một “chuyên viên” hạ giá phụ nữ, chối bỏ lịch sử, tìm cách phá vỡ Liên Âu... vậy mà đã nhiều lần “đắc cử” và nhất là vẫn tiếp tục an tọa trong tòa nhà vốn mang danh hiệu là Quốc Hội Âu Châu! Điều nguy hiểm là những “quái nhân” này đăng quang lên ngôi bằng con đường “dân cử” đàng hoàng để rồi sau đó tàn phá “dân chủ”! Không lý “thời thế ... thế phì... phải thế” chăng? (hm)