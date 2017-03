Một người cha Việt băng qua đường bị xe SUV tông thiệt mạng

Huỳnh Hiệp trong ảnh chụp bởi người bạn Chu Hùng đăng trên báo The Enterprise.



BROCKTON - Một tai nạn đã xảy ra cho một người gốc Việt sống tại tiểu bang Massachusetts. Tại nơi xảy ra vụ bị xe đụng hôm Chủ Nhật vừa qua, các nhân viên cấp cứu thấy một chiếc nón và một chiếc giày của nạn nhân nằm giữa đường. Gần đó có một chiếc SUV bị bể dàn cản và bể kiếng trước xe.



Theo tin của nhật báo The Enterprise, nạn nhân là ông Huỳnh Hiệp, 48 tuổi. Ông đã băng qua đường tại thị xã Brockton cùng con trai 9 tuổi. Ông đã nằm bất động giữa lòng đường Centre Street.



Khi đến nơi, các nhân viên cứu thương đã dùng biện pháp hô hấp nhân tạo với hy vọng giành lại được sự sống cho ông Hiệp. Thế nhưng sau đó ông trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thành phố Boston. Tại khu vực Brockton, ông Hiệp là nạn nhân thứ nhì bị xe tông thiệt mạng trong vòng hai ngày.



Ông Chu Hùng, bạn của ông Hiệp, đã nói với nhật báo, “Cái chết của ông ấy quả thật là một thảm kịch. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra đưa đến tai nạn. Tôi nhìn con đường này, nó nằm trong khu phố có bệnh viện. Nếu bạn lái xe với tốc độ khoảng 30 hay 35 dặm một giờ, khả năng xảy ra một tai nạn như thế nào không thể nào xảy ra.”



Ông Huỳnh Hiệp sống trong tại Randolph và là một Phật tử thuần thành. Mỗi tuần ông đều đến chùa Bode Buddhist Meditation Center ở Braintree để tụng kinh, làm công quả. Ông Hùng đã gặp ông Hiệp tại chùa Bồ Đề này mấy năm trước.



Ông Hùng kể với báo Enterprise về người bạn của ông, “Ông ấy làm công quả rất nhiều. Ông là một người giỏi tay. Mỗi khi rảnh rang, ông luôn giúp người khác, sửa chữa này nọ. Ông ấy rất tốt, một người cha thương gia đình.”



Ông Chu Hùng là một nhiếp ảnh gia và cũng sống trong thị xã Randolph. Khoảng một năm trước đây ông Hùng có chụp hình người bạn của mình làm công quả ở chùa. Lúc đó ông Hiệp đã sơn phết chùa.

Tại nạn xảy vào lúc 6:46 chiều Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017. Ông Hiệp chỉ vừa mới rời một tiệm bán đồ chơi video The Wizards Duel với con trai của ông. Em này là thành viên của một đội chơi game Pokemon và chơi mỗi tuần. Hai cha con đã băng qua đường để vào xe đậu cạnh bệnh viện Signature Healthcare Brockton Hospital. Cả hai đã bị tông bởi một chiếc Hyundai Tucson SUV màu cam.



Tài xế đã dừng lại sau khi gây tai nạn. Cảnh sát chưa tiết lộ tên tuổi của ông ta. Tài xế nói là ông không thấy hai người này băng qua đường. Tính cho đến ngày thứ Tư vừa qua, theo tin của nhật báo, con trai ông Hiệp vẫn còn nằm trong bệnh viện.



Ông John Thorne, chủ nhân của tiệm game, nói rằng em trai chỉ mới chơi xong một trận cho đội lần thứ ba. Ông John cho biết ông Hiệp đã đến tiệm cùng với con mỗi tuần.



Ông John kể với nhật báo The Enterprise, “Tôi đang ở trên lầu để cắm máy chạy thẻ tín dụng với một ổ cắm điện thoại khác, và khi trở xuống lấu, tôi nghe tiếng xe cứu thương và đèn chớp, mọi người đã có mặt tại chỗ.



John cho biết ông “Henry,” tên thường gọi của ông Hiệp, đã nằm giữa đường với máu đẫm trên người sau khi xảy ra tai nạn.



Ông kể, “Tôi thấy họ băng bó đầu ông ta lại trong lúc ông còn nằm trên mặt đất, và có rất nhiều máu.”

Người chủ tiệm mô tả là Huỳnh Hiệp là “một người nói năng ôn tồn, rất thân thiện, rất chú ý.”

Ông John cho biết ông rất ngạc nhiên về những gì ông không thấy hoặc nghe.



“Tất cả chúng tôi đều nhận thấy là không có dấu vết thắng xe ở trên đường. Không ai nghe tiếng xe đạp thắng,” ông nói.



Cũng như mọi người, các thân nhân của ông Hiệp cũng muốn biết làm sao mà hai cha con lại có thể bị tông ở giữa đường ngay trước một bệnh viện?



Ông Chu Hùng nói, “Nơi đây có nhiều đèn sáng, tôi vẫn lái xe qua đây. Tôi nghĩ là xe đã chạy rất nhanh, nên ông ấy mới bị hất tung lên cao và đầu bị đập vào kiếng xe.”



Phát ngôn viên của Phòng Biện Lý Plymouth County cho biết một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành ởi cảnh sát Brockton và cảnh sát tiểu bang. Cho đến ngày thứ Tư, chưa có một ai bị khởi tố.

Ông Hùng cho biết, “Ai cũng thắc mắc rằng tài xế đã làm gì. Gia đình của ông ấy, cá nhân tôi và mấy người bạn, chúng tôi đều muốn biết chuyện gì đã sai trật khiến xảy ra tai nạn. Con đường này không phải là một xa lộ.”