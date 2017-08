Một người rời đồn công an may mắn chưa chết, chỉ bị thương trầm trọng

Mặc dù vô tội, anh Trần Văn Doanh bị công an đánh bầm tím trước khi thả về nhà ngày 11 tháng 8, 2017.Cho dù không làm gì, một công dân VN có thể bị công an bắt bất cứ lúc nào, để rồi bị đánh đập và ép buộc phải nhận tội. Điển hình là trường hợp của anh Trần Văn Doanh, 38 tuổi, được đăng trên mạng Dân Làm Báo ngày thứ Tư. Sau khi đánh anh Doanh bầm dập và biết anh hoàn toàn vô tội, đám công an tại thị xã Sơn Tây còn bắt anh phải ký một tờ giấy mà trên đó có ghi là anh đã “tự nguyện hợp tác” với công an. Dưới đây là bài viết của Dân Làm Báo.Trong nền tư pháp được cai trị bởi hệ thống côn an còn đảng còn tiền hiện nay, nhiều công dân đã trở thành nạn nhân của những trò tra tấn, nhục hình mỗi khi chẳng may phải làm việc với những kẻ ưa thích bạo lực mang trên người quân phục công an nhân dân. Không biết bao nhiêu nghi án tự tử trong đồ côn an, không biết bao nhiêu người bị thương tích trầm trọng sau khi “được” đám côn an “mời” làm việc.Hồ sơ tội ác của lũ côn an ngày càng chất cao khi mới đây, công dân Trần Văn Doanh, sinh năm 1979 ngụ tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây bị mời lên đồn công an làm việc sau đó phải nhập viện với thương tích trầm trọng sau khi trở về từ trụ sở côn an xã Sơn Tây.Trong sự đau đớn khi đang điều trị tại bệnh viện, anh Doanh kể lại: “Mười giờ tối 10 tháng 8, tôi đang ở nhà thì có anh Hưng công an xã Cổ Đông dẫn theo 5 anh mặc dân sự giới thiệu là Công an thị xã Sơn Tây mời tôi lên trụ sở có chút việc, nói xong các anh ấy dẫn tôi lên xe ô tô, rồi áp giải đến trụ sở công an và tra hỏi tôi về chiếc xe máy nào đó bị mất trộm. Khi tôi trả lời không biết, họ đã dùng mọi cực hình để đánh tôi từ 11 giờ đêm cho đến tận 1 giờ sáng ngày 11 tháng 8.”Những tên côn an nói rằng chúng có chứng cứ anh Doanh liên quan đến vụ mất xe nên mặc sức tra tấn nhằm ép anh ký vào biên bản nhận tội và tra hỏi chiếc xe bị mất đang ở đâu.“Khi tay tôi tím bầm rồi các anh ấy mới thả tôi xuống và bắt tôi viết lời khai ngày 3/8/2017 tôi ở đâu, làm gì. Thực sự, ngày hôm đó tôi đi làm ở Công ty Thủy Nguyên cùng 5 người, công ty có chấm công. Tôi không phải là người lấy chiếc xe, thậm chí tôi không hề biết chiếc xe bị mất đó,” anh Doanh đau đớn kể lại.Sau khi lũ côn an nghe anh Doanh nói là ngày hôm xảy ra vụ trộm xe, anh đi làm và có chứng cứ ngoại phạm, côn an thị xã Sơn Tây liền đưa anh đi xác minh sự việc. Nhưng sau khi xác minh chúng lại tiếp tục giở trò khi yêu cầu anh Doanh viết đơn “xin tự nguyện hợp tác điều tra”?Anh Doanh sợ hãi kể lại, “Sự thật không phải như vậy nhưng tôi vẫn phải viết vì lúc đó tôi bị đánh quá đau, tôi sợ không chịu nổi nên các đồng chí công an nói gì tôi cũng nghe, không dám chống lệnh sợ lại bị đánh.”Cho đến 5 giờ chiều ngày hôm sau thì chúng thả anh Doanh về trong tình trạng thân thể bầm tím sau những màn tra tấn dã man.Qua sự việc trên, rõ ràng lũ côn an còn đảng còn tiền đã lạm dụng quyền lực khi vô cớ “mời” công dân không hề dính líu gì đến vụ mất xe để “làm việc”. Những trận đòn tàn nhẫn của chúng là vũ khí để điều tra, để ép công dân nhận tội. Rất nhiều vụ công dân “tự tử” diễn ra trong đồn côn an thực chất là kết quả của những trận tra tấn tàn độc của bè lũ cầm quyền. Vụ việc của anh Doanh là một trường hợp may mắn khi tính mạng của anh vẫn còn sau những đòn tra tấn do côn an gây ra.Việt Nam là một quốc gia đã ký công ước chống tra tấn vào ngày 7/11/2013, nhưng dường như những ký kết ấy chỉ là trò diễn nhằm tạo hình ảnh trên chính trường quốc tế. Trên thực tế sau khi ký công ước chống tra tấn, Việt Nam ngày càng có nhiều công dân bị giết chết một cách tức tưởi bởi bàn tay của những tên cô an trong tập đoàn cai trị cộng sản.Những cái chết thương tâm của em Đỗ Đăng Dư, hay anh Nguyễn Hữu Tấn... và rất, rất nhiều công dân sau khi “được mời” làm việc trong đồ côn an đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống trong sự cai trị tàn ác của bè lũ cộng sản. Bè lũ côn an còn đảng còn tiền, còn quyền vẫn hả hê vô tội sau những án mạng mà chúng gây nên. Chúng sát hại chính những công dân mà lẽ ra chúng phải bảo vệ.Trước sự bảo kê của cộng sản, lũ côn an vô pháp này chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây ra những vụ án “tự tử” trong đồn côn an. Sẽ vẫn còn nhiều công dân mang thương tích trầm trọng sau khi rời khỏi trụ sở côn an nhân dân. Nhưng chắc chắn tội ác của lũ côn an còn đàng còn tiền, còn quyền sẽ được khắc ghi trong nỗi căm phẫn của người dân.Chính trường cộng sản ngày càng suy yếu bởi những cuộc thanh trừng nội bộ đảng. Cuộc chiến tranh dành quyền lực đang làm suy yếu dẫn đến sự sụp đổ của đảng cộng sản. Khi ấy bè lũ côn an còn đảng, còn tiền, còn quyền sẽ không còn ai bảo kê. Và chắc chắn chúng sẽ không thoát khỏi sự thanh trừng của người dân trước sự căm phẫn tột độ bởi những tội ác của chúng gây ra.