Một người rớt từ tầng 4, được cứu sống

Thanh niên được cấp cứu ngay bên lề đường sáng sớm thứ Năm. (Hình do Trung Tâm 115 cung cấp)SÀI GÒN - Các nhân viên cứu thương đã nhanh tay và cứu sống một thanh niên rơi từ tầng bốn một tòa nhà. Đội cứu thương đã gắn nẹp cố định cột xương sống cổ, đặt nội khí quản bệnh nhân ngay tại vệ đường.Vụ này xảy ra vào khoảng gần 2 giờ sáng thứ Năm. Trung Tâm Cấp cứu 115 cho biết họ nhận được điện thoại từ công an báo có một thanh niên khoảng 22 tuổi rơi từ trên một tòa nhà xuống đất, nằm úp mặt giữa đường Sư Vạn Hạnh, quận 10.Nhận điện thoại, đội trực đêm hôm đó đã cấp tốc lên xe cứu thương đến nơi xảy ra tai nạn. Lúc đó, thanh niên vẫn thở, dấu hiệu sống vẫn còn.Tại vệ đường, kíp cấp cứu nhanh chóng cài nẹp giữa cho cột xương sống cổ được cố đính, đặt nội khí quản để cho nạn nhân thở và để dõimonitor đường chuyền cho nạn nhân. May mắn sau 10 phút cấp cứu, thanh niên bắt đầu thở đều, nhịp tim, hô hấp, huyết áp ổn định. Sau đó, xe cấp cứu trung tâm chuyển bệnh nhân đến Bệnh Viện Nhân Dân 115 để tiếp tục điều trị.Bác sĩ kíp trực cho hay may mắn bệnh nhân được cấp cứu kịp thời tại hiện trường, nếu chậm thêm vài phút thì cơ hội sống sót sẽ không còn. Chưa hết, nếu sống sót nguy cơ bị liệt cơ thể sẽ cao, vì nạn nhân bị tổn thương cột xương sống ở ngay cổ và nếu không được vận chuyển đúng cách.