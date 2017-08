Một ông chết sau khi "quan hệ" với nữ nhân viên trẻ bán bảo hiểm

BẮC GIANG – “Phi ngựa quá đà” hay vì một lý do nào khác?

Dư luận tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đã xôn xao hôm thứ Năm, về vụ một ông 59 tuổi đã qua đời sau khi giao hoan với một phụ nữ trẻ tuổi hơn. Tên của ông chỉ được viết tắt là Th. (và có tin đổi tên ông là Thái).

Các báo đã đăng hình một phụ nữ mặc y phục màu xanh được công an dắt ra khỏi nhà của ông Th., trong khi những người hiếu kỳ bu quanh đứng xem. Cô này được mô tả là một nhân viên bán bảo hiểm (bảo hiểm xe hay nhân thọ?). Cô sống trong vùng và quen biết với ông Th. từ trước.

Công an nói rằng ông Th. đã qua đời sau khi quan hệ tình dục vào trưa thứ Tư, 23/8. Qua điều tra, công an nói rằng trưa hôm đó ông Th. ở nhà một mình, khi cô gái chừng 30 tuổi đến ký thỏa thuận về việc bán hợp đồng bảo hiểm. Khoảng 2 giờ trưa, người thân phát giác ông này chết trong nhà, nằm cạnh cô bán bảo hiểm.

Ông Th. và cô bán bảo hiểm đã quen biết nhau hơn một tháng trước. Sau khi khám nghiệm và có lời khai, công an tin rằng ông Th. chết sau khi làm tình chứ không phải trong lúc “quất ngựa truy phong.” Công an đã tạm thời cho cô gái về nhà.

Tin này gây chú ý đến báo giới sau khi có người tên Nguyễn Tú đăng hình và viết trên Facebook: “Chị gái áo xanh đi vào nhà giới thiệu và nói chuyện về bảo hiểm, nhưng ở nhà lại có mỗi ông khoảng 60 tuổi. Không hiểu hai người nói chuyện thế nào... khiến ông cụ tử vong tại chỗ?”

Bộ Y Tế bác tin nữ bộ trưởng sắp từ chức

SÀI GÒN - Liên quan đến những tin về vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan xảy ra tại công ty VN Pharma đang được xét xử tại tòa án Sài Gòn, có nhiều tin thất thiệt trên mạng xã hội, trong đó có tin Bộ Trưởng Bộ Y Tế đã xin từ chức.

Chiều thứ Năm, một người thuộc Bộ Y Tế xin giấu tê đã khẳng định, “Không có chuyện Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức. Trưa ngày thứ Năm, Bộ Trưởng vẫn chủ trì những cuộc họp cấp cao trong khuôn khổ Hội Nghị APEC diễn ra tại Sài Gòn.”

Vị này khẳng định những tin đồn thất thiệt về việc Bộ Trưởng từ chức không phải lần đầu xuất hiện, mà nhằm triệt hạ uy tín cá nhân bà Kim Tiến. Trong mấy năm qua, Bộ Y Tế đã trải qua nhiều vụ tai tiếng như chết người vì chạy thận, bác sĩ cắt lầm chân, dịch hoành hành như sốt xuất huyết tại Hà Nội hiện, và công ty quốc doan bán thuốc gia. Tuy bị chỉ trích, bà Kim Tiến vẫn giữ chức vụ, không nhúc nhích đi đâu hết.





Dân số VN đang già hóa nhanh so với thế giới

ĐÀ NẴNG - Mặc dù Việt Nam đang có tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-64 tuổi đạt 69%, nhưng tốc độ già hóa đang đứng trong năm quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới. Đó là thông tin được đưa trong một hội nghị về dân số và phát triển trong tình hình mới được Tổng Cục Dân Số tổ chức ngày thứ Tư 23/8.

Theo ban tổ chức, Việt Nam đã đạt được mục tiêu dân số trong 50 năm qua và đang ở trong giai đoạn “Cơ cấu dân số vàng,” Tuy nhiên Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng dân số Việt Nam đang tăng chậm, nhưng sẽ đạt 100 triệu dân vào năm 2025. Năm 2014, Việt Nam có 91 triệu người, là quốc gia đông dân đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 8 Châu Á và 14 trên thế giới.

VN không đặc xá cho tù nhân năm nay

HÀ NỘI - Trung tướng công an Nguyễn Ngọc Bằng cho báo chí biết từ nay đến cuối năm sẽ không có chương trình đặc xá tù nhân trong những ngày lễ lớn. Đợt đặc xá đặc biệt sắp tới sẽ diễn ra trong tháng Giêng 2018.

Việc đặc xá tại Việt Nam cũng dựa trên những điều kiện như ở các quốc gia khác như là người tù nhân chấp hành tốt những qui định khi thi hành án, tù nhân là người tàn tật, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, người già, v.v..

Ngoài ra còn có những điểm đặc biệt như người có công với cách mạng, hoặc thân nhân của người có công với cách mạng đã thi hành một phần ba thời gian của bản án, hoặc 12 năm trong trường hợp án chung thân, có thể được đặc xá.

Nhà cầm quyền thường không ân xá những người bị vu tội xâm phạm an ninh quốc gia đối với những người bất đồng chính kiến.





Quảng Ngãi dẫn đầu số tàu cá xâm phạm hải phận nước ngoài

Năm 2016 có 24 tàu cá với 336 thuyền viên, 6 tháng đầu năm 2017 có 13 tàu cá bị bắt giữ với 191 thuyền viên bị bắt vì xâm phạm lãnh hải nước ngoài.

Đó là số liệu được cung cấp trong buổi làm việc giữa thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn cùng đoàn công tác với chính quyền xã và ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày thứ Tư 23/8.

Bình Châu là xã có số lượng tàu và ngư dân bị bắt giữ do xâm phạm lãnh hải cao nhất. Chỉ trong vòng một tháng qua, xã này đã có tới 14 tàu cá với hàng trăm ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm hoặc cướp tài sản.

Trong khi đó trong vòng 5 năm qua, cả tỉnh quảng Ngãi có 126 lượt tàu cá với hơn 1,500 ngư dân bị bắt. Tính riêng nửa đầu năm nay, số tàu bị bắt của tỉnh này là 98.

Thời gian gần đây phía Trung Cộng tăng cường tấn công ngư dân Quảng Ngãi trên quần đảo Hoàng Sa.



Tàu chở thép bị chìm ở biển Ninh Chữ

NINH THUẬN - Tàu Việt Hải 6 chở hơn 3,000 tấn thép ngang qua biển Ninh Thuận bất ngờ bị thủng vỏ. Khi lai dắt vào cách bờ biển Ninh Chữ 500 mét thì tàu chìm, 21,000 lít dầu có nguy cơ tràn ra biển.

Tai nạn xảy ra vào khoảng gần 3 giờ chiều thứ Tư. Tàu thuộc công ty Việt Hải ở Hải Phòng. Tàu đã chở thép cuộn, hành trình từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa. Khi đi ngang vùng biển Ninh Thuận thì bị thủng vỏ, nước tràn vào hầm máy.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên, 57 tuổi, cùng tám thuyền viên đã cho tàu quay vào bờ, tìm cách bơm nước ra khỏi tàu, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu.

Khi được lai dắt vào vịnh Phan Rang, cách bờ biển Ninh Chữ 500 mét, tàu Việt Hải bị chết máy, trôi tự do và rồi chìm phân nửa.