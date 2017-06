Một ông đi chơi Disneyland 2,000 ngày liên tiếp

ANAHEIM – Ông Jeff Reitz, cư dân Huntington Beach, đã đạt được cột mốc quan trọng vào hôm thứ Năm, với kỷ lục đi chơi Disneyland trong 2,000 ngày liên tục. Ông Reitz bắt đầu “Hành trình vui vẻ” của mình vào ngày 1 tháng 1, 2012. Ông Reitz nghĩ ra ý tưởng này khi bị thất nghiệp, và nói rằng Disneyland đã giúp ông giữ được tâm trạng vui vẻ và có điều gì đó để trông đợi mỗi ngày. Tuy hiện nay đã có việc làm, nhưng ông Reitz nói rằng, ông sẽ cố gắng duy trì việc đi chơi Disneyland mỗi ngày một cách lâu nhất có thể.SANTA ANA – Một người đàn ông 53 tuổi, cư dân Placentia, đã bị kết án 4 năm tù giam, vì phạm 9 tội lái xe khi không tỉnh táo (DUI), trong chưa đầy 6 năm. Bị cáo Derek Haskayne vào đầu tuần đã nhận tội DUI, tội lái xe khi bằng lái bị đình chỉ, và vi phạm lệnh cấm lái xe của tòa án. Theo thỏa thuận nhận tội, Haskayne đã bị kết án 4 năm tù, và được trừ bớt 286 ngày bị giam trước đó. Ông ta cũng được lệnh phải bồi thường $15,272 Mỹ kim cho tai nạn ngày 29 tháng 1, khi ông ta lao xe vào một tủ kiểm soát điện trên đường Lakeview ở Placentia.Công tố viên đã phản đối bản án, và đang yêu cầu hình phạt nặng hơn. Quan tòa Robbines cho biết, ông hiểu các mối lo ngại của cộng đồng đối với những người tái phạm liên tục như Haskayne. Tuy nhiên, đối với tội DUI tái phạm nhưng không gây thương tích, tương tự như trường hợp của Haskayne, hình phạt tối đa thường chỉ là 3 năm, cộng thêm 1 năm nếu bị cáo từng ngồi tù trước đó.IOWA – Trong cuộc vận động vào tối thứ Tư tại tiểu bang Iowa, Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông muốn gắn pin mặt trời vào các bức tường biên giới dự định xây dựng, với hy vọng phương cách này sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Ông Trump trước đây từng thảo luận riêng về việc gắn pin mặt trời lên tường biên giới, nhưng đây là lần đầu tiên ông nói lên ý tưởng này trước công chúng.Ông Trump khẳng định rằng, bức tường biên giới sẽ được xây lên để ngăn chận di dân bất hợp pháp và nạn buôn lậu ma túy. Đây cũng là lời hứa quan trọng nhất của ông Trump trong giai đoạn tranh cử. Tuy nhiên, chi phí xây tường hiện đang là vấn đề tranh cãi, khi chính phủ Mexico tuyên bố họ sẽ không trả đồng nào cho việc xây dựng, và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng không chịu cấp ngân sách.Ông Trump cho rằng, bức tường biên giới bằng pin mặt trời sẽ cung cấp năng lượng giá rẻ, và trang trải nguồn chi phí xây dựng. Vào đầu năm nay, 2 tổ chức nghiên cứu cũng từng đề nghị gắn pin mặt trời lên bức tường. Ngoài ra, trong bản thiết kế do các công ty nộp lên chính phủ liên bang để đấu thầu, ít nhất 1 dự án cũng đã đưa ra đề nghị tương tự. Tổng Thống Trump từng tuyên bố muốn xây một bức tường dài 1,600 cây số dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ông cam kết sẽ buộc Mexico phải trả chi phí xây dựng, bằng cách tăng thuế nhập cảng, hoặc thuế đánh trên nguồn tiền kiều hối gởi về Mexico.LOS ANGELES – Hãng bán lẻ JC Penney vừa cho biết sẽ thuê thêm 600 nhân viên tại các cửa hàng ở các quận hạt Los Angeles và Orange, nhằm chuẩn bị cho đợt mua sắm mùa khai giảng. Những vị trí cần người bao gồm nhân viên tính tiền, nhân viên quản lý kho, chuyên viên tư vấn trang điểm, và thợ làm tóc. JC Penney mới đây vừa hợp tác với hãng Sephora để mở các quầy trang điểm, và hãng InStyle để mở tiệm chăm sóc tóc. Hãng cũng đang bổ sung thêm các loại hàng hóa phục vụ những người cần quần áo và vật dụng cỡ lớn.Thông báo tuyển nhân viên của JC Penny có lẽ là dấu hiệu cho thấy việc kinh doanh của công ty này đã khá hơn. Trước đó, hồi tháng Hai, hãng đã tuyên bố sẽ đóng cửa từ 130 đến 140 cửa hàng. Tuy nhiên, việc đóng cửa đã được trì hoãn, sau khi doanh thu của JC Penny tăng lên trở lại. Những người muốn xin việc có thể nộp đơn tại các cửa hàng, hoặc qua trang web của hãng là JCPcareers.com.WASHINGTON DC - Chính phủ Trump đang muốn hủy bỏ 1 quy định được ban hành dưới thời ông Obama, có tác dụng hỗ trợ các thương gia nước ngoài khởi nghiệp tại Hoa Kỳ, mà không cần có visa theo yêu cầu thông thường. Quy định Thương Gia Quốc Tế, được ban hành trong những ngày cuối của chính phủ Obama và sẽ có hiệu lực vào tháng tới, sẽ cho phép các doanh nhân nước ngoài được nộp đơn xin làm việc tại Hoa Kỳ, với điều kiện công ty khởi nghiệp của họ thu hút được $250,000 Mỹ kim từ các nhà đầu tư nội địa.Bộ Nội An đang sắp đưa ra một yêu cầu chính thức, để trì hoãn quy định này thêm 8 tháng, mở đường cho việc hủy bỏ sau đó. Tuy nhiên, quyết định của Bộ Nội An vẫn có thể thay đổi. Sau khi tạm hoãn quy định, cơ quan này sẽ mở 1 khoảng thời gian để nhận ý kiến từ cộng đồng, sau đó sẽ đưa ra kết quả sau cùng. Hành động của Bộ Nội An được cho là một nỗ lực để đóng cửa một trong các con đường có thể giúp đem lại tư cách công dân, cho những người lao động trình độ cao nước ngoài.Trong khi đó, trong vài tuần qua, giới vận động hành lang tại vùng Silicon Valley đã kêu gọi chính phủ nên ban hành các quy định tương tự sắc lệnh Thương Gia Quốc Tế, và thừa nhận vai trò của các thương gia nước ngoài. Giới doanh nhân và các nhà đầu tư tranh luận rằng, các công ty do người nước ngoài thành lập có thể tạo ra hàng ngàn việc làm và tăng khả năng cạnh tranh, trong bối cảnh các nước khác như Pháp và Canada đang ra sức tìm cách thu hút các dự án khởi nghiệp nước ngoài.