Một phụ nữ Việt nổi tiếng nhờ dạy nấu ăn trên YouTube

Justine Nguyễn Wynn đang trình bày một món ăn trên YouTube.ROCHESTER – Mới đây, đài truyền hình WCCO tại tiểu bang Minnesota đã có một bản tin về Justine Nguyễn Wynn, vì cô đang là một ngôi sao trên mạng YouTube. Trường hợp của cô họ Nguyễn này cho thấy câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" của ông bà ta là hoàn toàn đúng với cô Justine sống tại Rochester. Làm việc gì cũng phải có cái duyên trời cho thì mới thành công.Bản tin của đài cho biết Justine không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng nhờ YouTube mà cô biến công việc nấu ăn của một người nội trợ thành một công việc kinh doanh toàn thời gian.Nói chính xác, cô là thành viên của nhóm "những người có tâm hồn ăn uống nổi tiếng" đang chia sẻ niềm đam mê ẩm thực qua mạng internet.Justine Nguyễn Wynn học nấu ăn từ gia đình là chính. Tất cả đều sinh ra và lớn lện ở Việt Nam. Cô bắt đầu đăng công thức nấu ăn lên YouTube - và đột nhiên trở thành một hiện tượng, trở thành người nổi tiếng của truyền thông xã hội.Phóng viên Kate Raddatz của đài WCCO đến Rochester để gặp người phụ nữ ẩn mình sau J-N Cooking Channel. Cô cho biết tất cả các thành viên của gia đình Justine Nguyễn đều có tâm hồn ăn uống giống nhau. Cô cho biết mỗi khi gia đình họp mặt hoặc gia đình có tiệc tùng, tất cả thành viên đều cạnh tranh với nhau từng món ăn. Khi em gái cô tuyên bố sẽ mang tới năm món, cô cũng không chịu thua vào nói, "Chị sẽ mang tới 6 món." Trong nhà cô, ai cũng biết nấu ăn, em trai cũng vào bếp, chị gái cũng vào bếp.Justine Nguyễn chào đời ở Việt Nam. Cùng gia đình đến Canada định cư khi cô chỉ mới 6 tuổi. Sau đó cô qua Hoa Kỳ. Thức ăn là mối dây liên lạc của cô với mọi người.Không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cô có khiếu nấu ăn bẩm sinh. Khi cô lớn lên, bạn bè bắt đầu hỏi về công thức nấu nướng, do đó năm 2010, cô nảy sinh ý nghĩ đăng phần hướng dẫn những món ăn đơn giản lên YouTube để bạn bè (và người Việt Nam trên toàn thế giới) có thể thực hành trong căn bếp gia đình.Justine Nguyễn cho biết sau đó, đột nhiên cô nhận được nhiều email và tin nhắn của sinh viên Việt Nam tại các trường đại học ở khắp nơi. Người này thì hỏi cô có thể nấu món A không? Người kia thì nói em nhớ mẹ quá, em muốn nấu món B để đỡ nhớ mẹ, cô có thể giúp không.Cô tiếp tục đăng video lên YouTube mà cô đặt tên là “J-N Cooking Channel.” Cô thú nhận vài video đầu tiên nhìn thật ghê, nhưng mọi người vào xem rất thích và không ai hẹp hòi một nút "like" đối với video của cô. Tính tới hôm nay, cô có 16,000 subscribers trên YouTube và 50,000 followers trên Instagram.Mọi người đủ mọi lứa tuổi yêu cầu cô hướng dẫn làm món chả giò, thịt nướng và các loại nước chấm đặc biệt. Cô không từ chối. Cô tự quay video bằng chiếc iPhone, và để có ba phút cho một món ăn, cô mất cả ngày trời để chuẩn bị và chỉnh sửa.Tất cả các món ăn đều được nếm thử trước khi đăng trên YouTube, và nhân vật "may mắn" đó chính là phu quân của cô. Nếu ai là khán giả của đài WCCO sẽ nhận ra anh ngay, vì anh là cựu xướng ngôn viên của đài này.Từ khi hoạt động với “J-N Cooking Channel,” cô kiếm được nhiều tiền nhờ số người vào xem. Ngoài ra, cô cũng nhận được tiền tài trợ từ quảng cáo. Cô nói làm ra tiền thì vui thật, nhưng chủ yếu, cô vẫn muốn chia sẻ những món ăn quen thuộc của gia đình với tất cả mọi người trên toàn thế giới.Hiện nay Justine Nguyễn đang viết một cuốn sách về nấu ăn, dự định sẽ tung ra ngoài thị trường trong thời gian tới. Ngoài những món ăn Việt Nam, cô cũng giới thiệu những món ăn ngon của các văn hóa khác. Món cô thích nhất là spaghetti. Những khi không phải vào bếp, cô thích đến McDonalds để thưởng thức chiếc bánh burger tuyệt vời của họ.