Một thành viên Chấn Hưng Nước Việt bị bắt 10 tiếng, nhà bị ném mắm tôm

Cửa nhà anh Bách từng bị ném sơn, mắm tôm vào ngày 18 tháng 8, 2017. (Facebook Phan Vân Bách)



HÀ NỘI (Danlambao) - Khoảng 8 giờ sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 8, anh Phan Vân Bách bị hơn chục công an, an ninh xông vào nhà riêng tại P412 A2, Khu tập thể Khương Thượng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa bắt đi. Thông tin ban đầu từ con trai anh Bách cho biết, công an đọc lệnh dẫn giải anh về công an thành phố Hà Nội.





Hình Phan Vân Bách trên Facebook của anh.



Anh Phan Vân Bách, 42 tuổi, là một thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt và đang phụ trách một Kênh livestream của CHNV TV phản ánh những vấn đề tiêu cực của xã hội Việt Nam. Anh năng nổ tham gia các hoạt động đấu tranh ở Hà Nội khoảng hơn một năm nay.



Thời gian gần đây, anh Bách liên tục bị khủng bố từ nhóm “dư luận viên” côn đồ Trần Nhật Quang đến nhà đe dọa và ném mắm tôm vào nhà.



Sáng ngày 18 tháng 8, 2017, anh Phan Vân Bách nhận được một bưu kiện của bưu điện do người ẩn danh gửi đến tận nhà. Khi mở ra, bên trong có ba chai mắm tôm và một mảnh vải vàng có ba sọc đỏ.



Tối cùng ngày, những kẻ xấu tiếp tục ném sơn và mảnh vỡ bóng đèn vào nhà trong khi nhà đang có trẻ nhỏ. Trước hành vi này, anh Bách đã gọi báo công an phường nơi anh cư ngụ nhưng công an không hề nghe máy.

Được biết, trước khi bị công an, an ninh Hà Nội “bắt cóc” sáng thứ Năm, anh Bách nhiều lần bị phía Công an mời làm việc và triệu tập vì cho rằng anh có liên quan trong vụ án ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển.

Lúc 3 giờ chiều thứ Năm, khoảng 20 người gồm người nhà, thành viên CHNV TV và bạn bè đã có mặt tại trụ sở công an thành phố Hà Nội để yêu cầu công an thả anh Bách.



Trước áp lực đòi người, công an Hà Nội buộc phải trả tự do cho anh Phan Vân Bách lúc 6:10 chiều cùng ngày.