MS Nguyễn Công Chính tường trình tại Quốc Hội Mỹ về tình hình đàn áp tại VN

Dân Biểu Alan Lowenthal, Mục Sư Nguyễn Công Chính, và bà bà Trần Thị Hồng trong một cuộc họp báo tại Quận Cam đầu tháng Tám, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



HOA THỊNH ĐỐN – Mục sư Nguyễn Công Chính, một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, và vợ là bà Trần Thị Hồng đã có buổi tường trình đến các vị Dân Biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba, 24 tháng 10, 2017 và đã cho biết về thực trạng tình hình đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay.



Buổi gặp gỡ và tường trình này được tổ chức bởi Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) và Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm hiểu rõ hơn chi tiết những sự đàn áp đối với Mục sư Nguyễn Công Chính và vợ ông là bà Trần Thị Hồng lúc còn ở Việt Nam, cũng như để hiểu rõ hơn thật trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam và nhu cầu đưa quốc gia này trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC (Country of Particular Concern).



Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California) là người triệu tập buổi tường trình. Ông là người đã bảo trợ cho Mục Sư Chính trong chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm do Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos khởi xướng.



Ông Chính là một mục sư Tin Lành và là một nhà hoạt động dân chủ, đã nhiều năm chỉ trích chính sách của nhà cầm quyền CSVN đối với quyền tự do tôn giáo của các sác tộc thiểu số tại các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần tại Việt Nam. Từ năm 2004, ông và gia đình đã nhiều lần bị công an CSVN và chính quyền địa phương sách nhiễu, đàn áp, phá hủy tài sản, và ngăn cản công việc mục vụ của ông. Năm 2011, Mục sư Chính đã bị chính quyền CSVN tuyên án 11 năm tù qua một phiên tòa chỉ trong một ngày với tội danh gắn ghép cho ông là “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.”



Lúc trong tù, Mục sư Nguyễn Công Chính đã nhiều lần bị tra tấn, đánh đập và biệt giam. Phát biểu tại buổi tường trình tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Mục sư Chính đã nói, “Nhiều tù nhân đã bị ngược đãi, tra tấn, và kể cả tử vong. Một số tù nhân đã chết trước mặt tôi và tôi đã ôm lấy xác của họ trong tay. Chúng tôi không có các quyền căn bản con người trong nhà tù. Những người cộng sản không có lương tâm. Đưa CSVN vào lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm CPC (Country of Particular Concern) là cách hữu hiệu nhất đối phó với chế độ cộng sản. Nếu chúng ta không làm gì hết thì Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi.”



Trong thời gian bị giam cầm, Bà Trần Thị Hồng, vợ Mục sư Chính và cũng là thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, đã thường xuyên bị chính quyền quấy rối và đàn áp, trong lúc bà tranh đấu kêu gọi quốc tế can thiệp cho Mục sư Chính. Bà nói, “Gia đình chúng tôi là một điển hình cho rất nhiều gia đình đã và đang bị quấy nhiễu và đàn áp tại Việt Nam.”



Bà Hồng và gia đình đã thường xuyên bị Công An CSVN theo dõi và canh giữ chung quanh nhà. Sau khi phái đoàn của Đại Sứ Đặc Nhiệm về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ là ông David Saperstein và phái đoàn đến thăm Bà Trần Thị Hồng, lực lượng chính quyền Việt Nam đã đánh đập bà và để lại nhiều vết thương. Họ đã thẩm vấn bà trong ba ngày liên tục và ép bà phải ký văn bản thừa nhận việc gặp gỡ vị Đại Sứ Đặc Nhiệm của Hoa Kỳ là trái pháp luật. “Tôi đã không ký vì những gì họ nói đều là sai,” Bà Hồng đã nói tại buổi tường trình. “Khi tôi từ chối không ký, họ lại tiếp tục đánh đập tôi nhiều lần trong nhiều tuần sau đó.”



Qua sự can thiệp của chính giới quốc tế và Bộ Ngoại Giao Mỹ, Mục sư Nguyễn Công Chính đã được trả tự do vào ngày 28 tháng 7, 2017, và CSVN đã buộc ông và gia đình rời khỏi Việt Nam. Hiện ông và gia đình đã tái định cư tại Quận Cam, California.



Cùng phát biểu tại buổi tường trình có Linh mục Thomas Reese, cựu chủ tịch và hiện là ủy viên Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF). Linh mục Reese đã cho biết, “USCIRF từ lâu đã có nhiều quan ngại về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Mục sư Chính không hề phạm tội gì cả và đúng ra ông không nên phải bị giam cầm ngay từ đầu.”



Linh mục Reese trong phần tường trình của mình cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm CPC vì những giới hạn và đàn áp đối với tự do tôn giáo.