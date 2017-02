Mưa bão gây lũ lụt tại San Francisco

Đợt mưa bão mới nhất tại California đã gây ra nhiều vụ ngập lụt đường sá và đá lở trên khắp vùng vịnh San Francisco vào hôm thứ Ba. Lực lượng khẩn cấp tại Sonoma, phía bắc San Francisco, đã phải giải cứu nhiều tài xế - những người cố tình lái xe vượt qua rào cản để rồi bị kẹt trong xa lộ ngập đầy nước. Tại phía nam San Francisco, nhiều vụ lở đất đã xảy ra, bao gồm một vụ đá lở làm lật 1 xe tải trên con đường gần Santa Cruz.Cơ quan thời tiết quốc gia NWS cho biết, hơn 1 inch nước mưa có thể sẽ đổ xuống khu vực này trong suốt tuần. Tại thủ phủ tiểu bang, nước sông Sacramento dự kiến sẽ dâng cao, nhưng vẫn thấp hơn mức gây lũ lụt vài feet. Cơn bão cũng tại ra gió mạnh, với gió giật trên 50 dặm 1 giờ, trên khắp vùng thung lũng San Joaquin đến miền nam California. Lượng mưa tổng cộng tại Los Angeles tính từ tháng 10 – thời điểm bắt đầu mùa mưa – đã đạt mức 15 inch rưỡi, cao hơn lượng mưa trung bình của toàn năm.

Quan tòa về hưu giết bạn gái rồi tự sát

VENTURA – Một vị quan tòa về hưu của Ventura County đã giết bạn gái của mình, sau đó tự sát. Ông Herbert Curtis III, 69 tuổi, bắn chết bạn gái Patricia Payne, sau đó quay súng tự sát, sau 2 giờ bị cảnh sát bao vây tại nhà của ông trên đường Dorsey, thành phố Ventura, vào tối Chủ Nhật. Cảnh sát cho biết, ông Curtis tự bắn mình khi đội đặc nhiệm SWAT tiến vào ngôi nhà để giải cứu bà Payne, 54 tuổi. Nạn nhân qua đời tại bệnh viện với nhiều vết đạn bắn.

Cảnh sát trước đó được gọi đến ngôi nhà này, khi một người hàng xóm báo tin rằng ông nghe thấy tiếng hai người tranh cãi dữ dội. Động cơ của vụ nổ súng hiện vẫn đang được điều tra. Ông Curtis trước đây là một công tố viên, sau đó được bổ nhiệm vào tòa sơ thẩm Ventura County vào năm 1984, và làm việc đến năm 1991. Đến năm 1998, ông Curtis được bổ nhiệm vào Tòa thượng thẩm quận hạt, và về hưu vào năm 2007.

Nhiều xe hơi bị đâm lủng bánh tại Van Nuys

VAN NUYS – Vào hôm thứ Ba, nhà chức trách đã kêu gọi công chúng giúp xác định danh tính một người đàn ông, kẻ đã đâm lủng bánh xe của nhiều chiếc xe đậu trên đường, trong khu vực Valley Glen của thành phố Van Nuys. Vụ phá hoại xảy ra vào rạng sáng thứ Hai, kéo dài trên vài khu nhà dọc theo đường Hatteras và đường Mammoth. Cảnh sát chưa rõ nguyên nhân sự việc, nhưng đã có được hình ảnh từ camera an ninh, cho thấy 1 người đàn ông lần lượt đi từ xe này sang xe khác, và đâm lủng bánh xe. Tổng cộng, bánh xe của hơn 20 xe hơi đã bị phá hoại. Nghi can được mô tả là người da trắng hoặc người Hispanic, có lẽ đang trong độ tuổi 30.

40 pounds ma túy giấu trong bình xăng xe hơi

SALTON CITY – Cảnh sát tuần tra biên giới tại Salton City đã bắt giữ một người đàn ông, kẻ định buôn lậu hơn 40 pounds ma túy tổng hợp methamphetamine, bằng cách giấu số thuốc này trong bình xăng xe hơi. Theo nhà chức trách, nghi can 19 tuổi, công dân Hoa Kỳ, lái chiếc Ford Fusion 2010 đến trạm kiểm tra trên xa lộ 86 lúc 3:40 sáng thứ Hai.

Người này được chuyển đến một điểm kiểm tra thứ hai, và tại đây, chó cảnh khuyển K-9 đã báo động về ma túy trên xe. Khi lục soát kỹ hơn, cảnh sát tìm thấy 30 gói đồ vật dấu trong bình xăng của xe. Các cuộc thử nghiệm sau đó cho thấy, hỗn hợp chứa trong gói hàng là methamphetamine. Tổng cộng, nhà chức trách tìm thấy 43.46 pound methamphetamine, có giá thị trường là $173,840 Mỹ kim. Người đàn ông nêu trên bị bắt và bị giao cho Cơ quan chống ma túy DEA. Trong năm tài chính 2017 (tính từ 1 tháng 10, 2016), cảnh sát biên giới khu vực El Centro đã thu giữ hơn 317.63 pound methamphetamine.

Cá cảnh già nhất thế giới qua đời, thọ hơn 100 tuổi

ILLINOIS - Mới đây, phát ngôn viên của Viện hải dương Shedd, Chicago, tiểu bang Illinois, thông báo rằng Granddad - chú cá cảnh già nhất tại đây – đã qua đời, thọ hơn 100 tuổi. “Sau thời gian dài suy giảm sức khỏe, các nhân viên thú y đã phải đưa ra quyết định khó khăn về việc dùng cái chết nhân đạo đối với Granddad", theo thông cáo chính thức trên website của Viện hải dương Shedd.

Các nhân viên ước tính, Granddad đã sống được khoảng hơn 100 tuổi. Granddad thuộc giống cá phổi Australia, được chuyển tới Viện hải dương Shedd từ năm 1933. Khi đó, nó đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất của cuộc đời. Vào năm 2013, các nhân viên của Shedd đã làm lễ kỷ niệm 80 năm Granddad chuyển tới đây. Trước đó, Granddad có một người bạn khác nhưng đã qua đời vào năm 1980. Thông thường, giống cá phổi này có thể sống khá thọ. Tuy vậy, mức tuổi 100 của Granddad cũng thuộc dạng hiếm có trong môi trường nuôi nhốt.

“Hơn 104 triệu du khách đã có cơ hội chiêm ngưỡng Granddad, cũng như biết thêm về tập tính sinh hoạt của chúng trong suốt hơn 80 năm qua", chủ tịch của Shedd, bà Bridget Coughlin cho biết. Theo bà Bridget, bí quyết sống thọ của Granddad là việc nó dành phần lớn thời gian để thư giãn, "bắt chước một khúc gỗ lơ lửng dưới đáy hồ.” Ngoài ra, nó cũng được cung cấp chế độ dinh dưỡng cân bằng, bao gồm cá, tôm, các loại ốc, và nhiều rau củ.

