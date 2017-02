Mua hàng và trả lại

Bài ERIC TRẦN

Để khuyến khích tiêu thụ, các cửa hàng thường cho phép người mua trả lại sản phẩm nếu không ưng ý. Là người tiêu thụ, chúng ta có thể tận dụng “ưu quyền” này để làm cho giá trị đồng tiền của mình thêm xứng đáng. Nhưng điều này phải được thực hiện trên nền tảng “thành thực và trách nhiệm,” nói rõ ra là người tiêu thụ phải hành xử ưu quyền với một chút lương tâm đạo đức.



Chẳng hạn, bạn mua một món hàng làm quà tặng người thân, nhưng rất có thể người nhận quà không thích vì một lý do nào đó. Trong trường hợp này và nhiều trường hợp thiện chí khác, chúng ta có thể tận dụng các chính sách cho đổi hàng hoặc trả hàng để giúp việc mua bán được thuận lợi, đưa lại sự hài lòng cho cả người mua lẫn người bán.

Sau đây là vài nhận xét về luật trả hàng của một số cửa hàng buôn bán lớn tại Hoa Kỳ.

Cửa hàng thời trang cao cấp, hiện diện hơn 100 năm tại Hoa Kỳ, bằng lòng nhận hàng trả lại vô thời hạn

1. Nordstrom

Nordstrom là một công ty lớn gốc Hoa Kỳ, trụ sở chính đặt tại Seattle, Washington, đã có mặt trên thương trường từ trên 100 năm nay (thành lập 1901). Nordstrom chuyên bán lẻ quần áo thời trang, giầy dép, túi xách, mỹ phẩm... với rất nhiều cửa hàng trong nước Mỹ và thế giới.

Mặc dầu không xác định rõ ràng luật lệ về trả hàng (return policy), nhưng Nordstrom vẫn được coi như cửa hàng có sự chấp nhận rộng rãi nhất.

Sự trả hàng được cứu xét riêng từng vụ việc. Nếu khách hàng không ưng, họ có thể mang hàng trả lại không cần biên nhận (receipt), không cần biết đến đã mua ngày nào tháng nào, không cần phải giữ lại tấm giấy ghi bar code (tag) nguyên thủy, trừ khi đó là những thứ trang phục chỉ để “diện” trong những dịp đặc biệt nào đó.

2. L.L Bean

Cũng là một công ty gốc Hoa Kỳ, trụ sở chính đặt tại Freeport, Maine, ra đời sau Nordstrom một chút (thành lập năm 1912), nhưng cũng đã có mặt từ trên 100 năm nay, chuyên bán quần áo và đồ dùng cho sinh hoạt giải trí ngoài trời.





LL Bean rất thiên chí thực hiện chủ trương “làm hài lòng khách hàng 100% trong tất cả mọi phương diện”



LL Bean rất có thiện chí khi thực hiện chủ trương “làm hài lòng khách hàng hoàn toàn trong tất cả mọi phương diện.” Bạn có thể đổi hàng, trả hàng một tháng sau, hai tháng sau, và cả nhiều năm sau nữa, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng trả lại được, ngay khi mình đã... dùng mòn vẹt, dùng đã đời rồi. Nếu còn giữ biên nhận thì tốt, bằng không cửa hàng sẽ cho bạn đổi lấy món khác, hoặc cấp “store credit,” tức là một cái thẻ để mua hàng trong tương lai.

3. Bed Bath and Beyond

Là một công ty Hoa Kỳ có chi nhánh trong ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Như tên gọi, các cửa hàng Bed Bad and Beyond chuyên về những vật dụng dùng cho phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và phòng ăn. Sinh sau đẻ muộn so với hai công ty trên (thành lập năm 1971), nhưng Bed Bath & Beyond cũng tỏ ra rất dẻo dai và “trường sức” trong khuynh hướng chiều khách: Khách hàng có thể gửi trả lại sản phẩm, dù mua trực tiếp tại cửa hàng hay mua qua bưu điện, không hạn chế thời gian (trừ khi đó là trang phục của trẻ em hoặc bà bầu). Không có biên nhận mua hàng? Không sao! Nhân viên sẽ kiên nhẫn xem lại trong sổ bán hàng ngược về 1 năm trước đó. Nếu vẫn không tìm ra, khách hàng sẽ được cấp store credit theo giá biểu hiện thời, trừ 20%.





Costco, một kho hàng quen thuộc với mọi người trong giới tiêu thụ, bằng lòng nhận lại hàng vô thời hạn (hoặc ít nhất 90 ngày), không cần biên lai.

4. Costco

Giới tiêu thụ không mấy ai xa lạ với cửa hàng này, mặc dầu để được mua sắm ở đây, bạn phải có thẻ thành viên với lệ phí hằng trăm đô la một năm. Thành lập từ năm 1983 tại Seattle, Washington, Costco không có cách trình bầy hào nhoáng như một cửa hàng, nên tự gọi mình là Warehouse (Kho hàng), và rất xứng đáng với tên gọi này. Vào đây bạn có thể tìm thấy sản phẩm cho gần như mọi sinh hoạt của đời sống.

Return Policy tại Costco khá rộngg rãi, không giới hạn thời gian. Riêng đối với máy móc gia dụng và sản phẩm điện tử, bạn được phép trả lại trong thời hạn 90 ngày. Không cần biên nhận.

Cho phép trả lại hàng nguyên thủy là một sáng kiến kinh doanh của người bán. Sở dĩ gọi là “ưu quyền” là vì nó tùy thuộc sự rộng rãi của bên bán hàng, chứ không là một điều mà khách hàng có thể đương nhiên đòi hỏi. Nếu không thấy “tập tục” này hiện diện ở nhiều nước khác trên thế giới thì bạn đừng lấy làm lạ.

Vì thế, để bảo tồn truyền thống tốt đẹp và giữ gìn cái ưu quyền này cho nhiều thế hệ tiếp nối, người tiêu thụ không nên lạm dụng “quyền trả hàng” bằng cách chỉ muốn dùng thử sản phẩm với dụng ý ngay trước khi mua là sẽ trả lại sau đó.

Hành vi này dĩ nhiên không “fair” với người bán, nếu chứng minh được, người bán có thể cấm cửa bạn (như công ty amazon đã từng cấm cửa một số khách hàng). Nó cũng có thể được cắt nghĩa như hành vi lỗi phép công bằng theo tiêu chuẩn đạo đức, làm hại đến truyền thống mua bán tốt đẹp trong xứ sở văn minh, và nhất là làm thui chột tiếng lương tâm của chính người mua nữa.

