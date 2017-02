(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Tại nhà ga Quảng Ngãi, bất kể mưa lớn kéo dài, dòng người vẫn khăn gói, nối đuôi nhau lên xe lửa để trở lại Sài Gòn để bắt đầu một năm làm việc mới.

SÀI GÒN - Sau mấy ngày nghỉ Tết, người dân trở về với cuộc sống thường nhựt, và một trong những điều “thường nhựt” là những trận mưa rơi xuống khắp miền Trung và miền Nam trong ngày thứ Năm. Những cơn mưa lớn này được xem là bất thường, nhất là ở thành phố Sài Gòn.



Xe cộ gặp khó khăn vì trời mưa trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết tại cầu Tân An, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam. (Dân Trí)



Cũng tại miền Trung, cho đến cho đến chiều tối thứ Năm tại tỉnh Quảng Nam, tai nạn và kẹt xe đã xảy ra trên Quốc Lộ 1A, vì nhưng đợt mưa lớn gây ngập lụt trên mặt đường, không trung thì mịt mờ không thấy đường.

Tình trạng kẹt xe kéo dài cả chục cây số ở hai đầu cầu Tân An, thị trấn Núi Thành, bắt đầu từ 12 giờ trưa đến gần 10 giờ đêm. Vì là ngày bắt đầu đi làm lại, cộng thêm sự việc có rất nhiều xe vận tải, xe đò và xe máy chen chúc trên con đường bị hư hỏng, có nhiều ổ gà, nên lưu thông qua lại hết sức khó khăn.



Một con đường chìm trong nước mưa ở Sài Gòn chiều thứ Năm. (Dân Trí)



Tại thành phố Sài Gòn, mưa lớn trái mùa đã ụp xuống gây ngập lụt tại nhiều khu vực.

Một tai họa suýt xảy ra trong cơn mưa tại gác chắn Tô Ngọc Vân, giao điểm giữa tuyến đường sắt và đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Nhiều người đi đường và nhân viên gác chắn bị một phen hốt hoảng.



Gần 5 giờ chiều thứ Năm, trong cơn mưa quá lớn, nhân viên trực tại giao điểm đã báo về ga Sóng Thần xin phong toả, không cho tàu qua vì nước ngập đường sắt. Đoàn xe lửa SPT1 từ Phan Thiết về ga Sài Gòn dự kiến sẽ đi giao điểm trên.



Đoàn tàu đi qua vùng ngập nước tại khu vực gác chắn Tô Ngọc Vân. (Dân Trí)



Dù đã yêu cầu phong tỏa do cung đường sắt bị ngập nước, tuy nhiên đoàn tàu vẫn ầm ầm lao đến giao diểm với đường Tô Ngọc Vân.



Một nữ nhân viên nói với báo Dân Trí, “Sau khi báo phong tỏa, chúng tôi đã đặt đèn báo hiệu ở hai đầu đường tàu chờ nước rút. Thế nhưng khoảng 5 phút sau, khi nhiều xe cộ đang bì bõm lội nước qua điểm giao cắt với đường sắt thì chúng tôi nhận được tin báo khẩn cấp của trực ban ga Sóng Thần cho biết tàu SPT1 đang chạy tới.”





Mấy mẹ con đội mưa chuẩn bị lên xe lửa tại ga Quảng Ngãi để vào Sài Gòn. (Dân Trí)

Ngay lập tức, các nhân viên đường sắt nhấn còi, đèn để báo hiệu, rồi tung cửa chạy ra ngoài giữa cơn mưa tầm tã gào to “tàu về, bà con tránh ra.” Nhiều người dân xung quanh đã kịp hỗ trợ chặn đường xe máy, và chỉ trong tíc tắc thì đoàn tàu lao đến. Rất may mọi người thoát hiểm.