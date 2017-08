Mùa lũ, dân đi bắt cá linh, vớt cua, lươn, chuột, rắn

Một người đang cho xem lươn được vớt ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đầu tuần này. (Dân Việt)ĐỒNG THÁP - Năm nay, vì mùa lũ đến sớm và mực nước cao hơn các năm trước, nên những sản vật trôi theo nước đã giúp cư dân vùng lũ có dịp kiếm thêm tiền.Một trong những thứ mà dân nói là “trời cho” là cá linh.Loại cá này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong năm vào mùa lũ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hiện cá linh đã bắt đầu xuất hiện trên các cánh đồng ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Người dân nói rằng cá linh có thịt ăn rất ngọt, xương mềm, nhiều người ưa chuộng nên mỗi khi mùa lũ đến, bà con làm nghề bắt cá lại rộn ràng rủ nhau đi bắt cá linh.Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), những ngày này bà con nông dân đã bắt đầu hối hả dỡ chà bắt cá linh.Ông Hồ Văn Thiện cho biết, “Từ cuối tháng Sáu âm lịch, nơi đây đã có cá linh non xuất hiện. Tình hình năm nay cá về khá hơn mọi năm nên tôi rất phấn khởi.”Cũng như ông Thiện, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa (ngụ cùng xã Thường Thới Tiền), nói, “Năm nay cá linh nhiều hơn mọi năm, mỗi lần mưa xuất hiện, khi dỡ chà, tôi có thể thu được vài chục ký. Cá linh đầu mùa rất ngon, dễ bán nên các thương lái tìm đến tận nhà dân để mua (giá từ 40,000 - 60.000 đồng/kg, từ $1.7 đến $2.60) về các chợ bán lại.”Tại các chợ đầu nguồn ở huyện Hồng Ngự cũng như các địa phương đầu nguồn ở An Giang và giáp với Cam Bốt, nhiều người buôn bán đã bắt đầu bán cá linh. Theo kinh nghiệm của bà con, cá linh xuất hiện sớm báo hiệu mùa lũ về sớm hơn mọi năm.Nhiều hộ dân chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá linh mùa lũ còn sang tận Cam Bốt để thuê diện tích mặt nước bắt cá linh.“Cứ đầu mùa lũ là cả gia đình tôi sang Cam Bốt thuê đất để đặt lú bắt cá linh. Trung bình thì 30 miệng lú của tôi có thể bắt được vài chục ký cá,” ông Nguyễn Văn Ba ở xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết.Ngoài cá linh, đầu mùa lũ, người dân còn đặt lợp để bắt cua.Ông Huỳnh Văn Chính, ngụ ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho hay, mỗi ngày gia đình có thể bắt được từ 30 đến 40 kg cua (giá bán ra dưới $1/kg), thu nhập từ $26 đến $35.Tại các vựa cua đồng ở xã Thường Thới Tiền, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Một chủ vựa cho biết, trung bình mỗi ngày, vựa thu mua được hơn 5 tấn cua đồng. Hiện do nước đổ về chưa nhiều và lượng nước chạy đồng còn thấp nên hầu hết người làm nghề này phải đi đặt lọp cua ở các cánh đồng giáp Cam Bốt.Không chỉ có cá linh, cua, đặc sản mùa nước nổi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long còn nhiều loại thủy sản nước ngọt ngon khác như cá rô, các trê, cá lóc, cá bống, chạch, ếch, lươn, chuột, được bán tại khu chợ trên gò đất cao trên kênh Giuộc, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu tuần này.Theo lời bà con, hàng ngày, chợ mua bán nhộn nhịp từ 7- 9 giờ và rất đông người đến mua để bán lại ở các địa phương khác như Cần Thơ, Sài Gòn.Trong mấy năm gần đây, ở đầu nguồn sông Cửu Long, người dân còn săn cả các loại rắn để bán cho các cửa hàng, quán nhậu hoặc người dân mua về ăn, đãi khách. Đặc biệt là có cả rắn lục đuôi đỏ - một loại rắn mà các địa phương khác khi nghe thấy đã sợ. Theo người dân ở huyện An Phú (An Giang), rắn lục đuôi đỏ rất dễ bắt vào ban đêm, có thể dùng để nướng trui chấm với muối tiêu chanh hoặc nước mắm cá linh nguyên chất.Hiện nay, tại nhiều địa phương ở tỉnh An Giang, còn có bông điên điển bán ở các chợ và xe đẩy trên các tuyến quốc lộ. Loại cây này được mọc tự nhiên mé sông, bờ đê, con kênh và cho bông vào mùa lũ.“Khi nước tràn đồng cũng là lúc điên điển cho bông, bông này có thể chế biến thành nhiều món ăn như: Canh chua, lẩu mắm, xào thịt bò, chấm cá kho. Nhiều người dân nơi đây đi thu hoạch điên điển về để ăn trong nhà hoặc bán cũng đủ kiếm sống qua ngày,” ông Dương Văn Tỷ, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, cho biết.Ngoài ra, ở một số nơi có điều kiện thích hợp, người dân đã trồng được điên điển như các xã Hòa Lạc, Phú Bình, Phú Thành (huyện Phú Tân), xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú). Tại ấp Hòa Bình 2 (xã Hòa Lạc) đã có hơn 50 hộ trồng điên điển, phần lớn người dân thu hoạch trong đêm (thường là từ 11 giờ đêm đến rạng sáng hôm sau) để kịp giao cho lái buôn vào sáng sớm.