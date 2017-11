Mưa lũ tràn ngập bốn tỉnh miền Trung

Nước ngập đường giao thông ở huyện Đồng Xuân. (Tuổi Trẻ)

Mưa lũ liên tục trong những ngày qua khiến nhiều khu vực tại các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị chia cắt, giao thông một số nơi bị gián đoạn hoàn toàn vì những con đường bị chìm sâu dưới nước.

Theo tin của báo Tuổi Trẻ, mưa lớn trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua đã khiến nhiều vùng tại tỉnh Phú Yên bị lũ chia cắt, ngập lụt. Nhằm giải tỏa áp lực của nước sông thượng nguồn, thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ từ trưa thứ Tư.



Tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, đường ĐT 641 bị ngập nhiều nơi, cắt đứt giao thông từ đồng bằng lên huyện Đồng Xuân.



Tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 1.5 mét; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc, nước ngập trên 2 mét.

Nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) không thể đi xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu).





Ngập lụt tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (Tuổi Trẻ)



Vì nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, người dân được khuyên nên cẩn thận, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ, có rất nhiều tràn thoát lũ qua đường thường xuyên bị ngập nước.

Tại huyện Tuy An, nước lớn đã gây ngập đến 1.5 thước tại các tuyến ĐT650, đoạn qua xã An Định, ĐT649 đoạn qua xã An Thạch và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã An Dân, An Thạch và An Cư.

Một số khu dân cư, như Mỹ Long (xã An Dân), Định Trung 1, Định Trung 2, Định Trung 3 (xã An Định), Trung Lương 1, Trung Lương 2 (xã An Nghiệp) đã bị nước lớn gây chia cắt với các khu dân cư liền kề.

Người dân phải di dời tài sản, gia súc, gia cầm lên nơi cao ráo. Một số trường học ở các xã An Định, An Nghiệp đã chủ động cho học sinh nghỉ học.



Tại xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa), mưa lớn suốt ngày và đêm thứ Ba đã khiến nước sông Bánh Lái dâng cao.



Đến sáng thứ Tư, cầu Bến Trâu ngập sâu, chia cắt hai thôn Xuân Mỹ và Lạc Chỉ. Nước sông cũng băng qua đường huyện nối hai xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây đi xã Hòa Thịnh, khiến việc đi lại khó khăn. 74 hộ dân ở thôn Phú Thọ thuộc xã Hòa Mỹ Đông gần sông Bánh Lái bị cô lập hoàn toàn.

Từ sáng thứ Tư, mố cầu Bạn trên tuyến Hòa Mỹ - Hòa Thịnh bị sụt lún. Huyện chỉ đạo các lực lượng khắc phục để mố cầu không bị sạt lở thêm.

Quy Nhơn bị ngập

Từ sáng thứ Tư tại tỉnh Bình Định, vùng Vân Canh, thượng nguồn sông Kôn, sông Hà Thanh đã có mưa rất lớn và nước lũ cũng khá lớn. Lệnh báo động chống lụt đã diễn ra liên quan đến nước sông Hà Thanh tại Diêu Trì và nước sông Kôn - sông Hà Thanh qua các huyện Vân Canh, Tây Sơn.

Từ chiều thứ Tư, một số vùng thấp ở thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước đã bị ngập đáng kể.

Trong khi đó, trưa cùng ngày, tỉnh Bình Định phát thông báo cho biết lũ trên các sông đang lên, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và Vân Canh; ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện An Nhơn, Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Thủy điện Sông Ba Hạ Xả lũ tại Phú Yên

Từ trưa thứ Tư, thủy điện Sông Ba Hạ thông đã xả lũ qua tràn với lưu lượng 100m3/s, cộng với nước chạy hai tổ máy, tổng lượng nước mà thủy điện này xả xuống sông Ba là 500m3/s.

Lãnh đạo tỉnh cho biết trong vòng 24 giờ, thủy điện Sông Ba Hạ có thể gia tăng lượng xả lũ. Trong khi đó, thủy điện La Hiêng 2 nước chảy qua tràn 180m3/s, cùng với nước chạy máy thì tổng lượng về hạ du là 210m3/s.



Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến sáng thứ Năm lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Ba sẽ lên đến mức báo động 2.

Quảng Nam bị ngập nhiều nơi

Mưa lớn hai ngày qua khiến lũ trên các sông đang lên nhanh, nhiều nơi ở Quảng Nam bị nước lũ chia cắt, cô lập.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông hoạt động mạnh nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong hai ngày qua đã ở mức 40-80mm, một số nơi mưa lớn như: Trà My 283 mm, TP Tam Kỳ 243 mm, Tiên Phước 216 mm.



Vì mưa lớn nên mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn ở Quảng Nam trong ngày thứ Tư đã lên nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập, các tuyến đường bị lũ chia cắt.

Tại huyện Nông Sơn, mực nước lũ trên sông Thu Bồn đang dao động ở mức cao, mực nước tại Trạm thủy văn Nông Sơn dao động ở mức 12 mét.



Tại huyện Nông Sơn, các tuyến đường từ huyện đi các xã Quế Phước, Phước Ninh, Quế Lâm bị nước lũ chia cắt. Các cây cầu Khe Rinh, Khe Phốc, Khe Sé, Nà Manh, cầu Quăn, Bà Sự, Khe Con... ngập nước đến 2 mét.

Đường ĐT 610 đoạn đèo Hòn Ngang sạt lở 50m3 đất đá, một số tuyến kênh bị bồi lấp, sạt lở.

Các ghe thuyền bị cấm đi lại tại các bến đò, hồ chứa vớt củi và đánh bắt cá trên sông, suối, các điểm ngập lụt.

Học sinh Quảng Ngãi nghỉ học

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua làm cho mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao rất nhanh, nhiều nơi đã bị chia cắt.

Riêng tại huyện miền núi Sơn Hà, sáng thứ Tư đã có gần 1,000 học sinh phải nghỉ học do nước lũ.