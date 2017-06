Ông Hồng ra về sau buổi thi Toán chiều thứ Năm. (VietnamNet)

Mùa thi tốt nghiệp trung học bắt đầu, có 50 em gian lận, một em trên 50 tuổi

NGHỆ AN - Hôm thứ Năm vừa qua là ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc. Chưa gì có ít nhất 50 thí sinh vị phạm kỷ luật, trong đó 49 thí sinh bị cấm thi. Hầu hết các em đều thấy nhẹ nhõm sau ngày thi đầu.



Một trong các thí sinh không bị kỷ luật và thấy nhẹ nhõm là một ông 53 tuổi. Vì hồi trẻ bỏ học, nên đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Xuân Hồng đi thi tốt nghiệp trung học. Thí sinh lớn tuổi này dự thi tại điểm thi Trường Lê Viết Thuật ở thành phố Vinh, Nghệ An.



Với bài thi Ngữ văn, ông Hồng cho biết kết quả không như ý, chỉ làm được hơn một nửa yêu cầu của đề và ông đã tự nhủ rằng đành hy vọng vào các môn tiếp theo. Sau khi thi môn Toán, ông Hồng đã ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá hơn.



Ông nói với VietnamNet, “Trước đây, do hoàn cảnh cá nhân nên tôi chưa hoàn thành chương trình trung học. Học để lần này thi cũng không đơn giản.”



Vì đã lớn tuổi nên việc học hành, ôn thi cũng khá khó khăn đối với ông Hồng. Tuy nhiên, ông được vợ và các con hết sức ủng hộ. Thường ngày vẫn phải làm việc, bởi vậy ngoài việc tranh thủ ngày nghỉ, cuối tuần đi học ở trung tâm, ông Hồng phải tự học thêm ở nhà. Trước đây, con trai ông chính là bạn học, đồng thời là thầy của cha. Sau khi con trai nhập ngũ, ông nhờ một người cháu đến nhà chỉ dẫn cho ông học thêm vào buổi tối.

Là thí sinh tự do, thi lấy điểm xét tốt nghiệp trung học, nên ông Hồng ghi danh thi ba môn Ngữ văn, Toán và tổ hợp các môn Vật lý - Hóa học - Sinh học.

99% thi sinh đi thi

Trong khi đó, báo cáo từ ban chỉ đạo thi THPT cho biết ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi môn Ngữ văn toàn quốc có gần 839,000 em ghi danh dự thi. Môn Toán có 859,000 thí sinh ghi tên dự thi.

Trong đó, số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 834,000 thí sinh, đạt tỉ lệ 99.53%. Số thí sinh dự thi môn Toán là 854,000 thí sinh, đạt tỉ lệ 99.43%.



Tổng số điểm thi trong buổi thi môn Ngữ văn là 2,362 điểm còn môn Toán là 2,364 điểm.

Tổng số phòng thi môn Ngữ văn là 36,000 phòng thi, môn Toán là 37,000 phòng thi.

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh trong đó 49 thí sinh bị đình chỉ thi,

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Toán năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa.



Vào chiều thứ Năm, các thí sinh trên toàn quốc bước vào bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh hoàn thành 50 câu hỏi trong thời gian 90 phút.

Thi xong thấy nhẹ người

Đây cũng là năm đầu tiên môn Toán được chuyển từ hình thức tự luận sang hình thức trắc nghiệm.

Chia sẻ sau khi ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi có tính phân loại cao, phù hợp cho mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.



Hà Phương Linh, học sinh lớp 12 Hóa, trường Chu Văn An, cảm thấy khá thoải mái sau khi làm bài thi môn Toán. Em này nói với đài VOV, “Em làm được khoảng 90%. Em nghĩ rằng đề thi có tính phân loại cao, các câu hỏi cũng đã được sắp xếp độ khó theo thứ tự tăng dần, càng những câu sau càng khó hơn. Những câu hỏi khó nhất thuộc vào phần số phức.”



Đây cũng là năm đầu tiên môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, tuy nhiên Hà Phương Linh tỏ ra khá thoải mái với hình thức thi mới, “Dạng bài trắc nghiệm, thí sinh có thể bấm máy tính, kể cả những câu hỏi khó, nhưng nếu kỹ năng sử dụng máy tính tốt cũng có thể làm được.”



Đặng Quốc Thịnh cho biết nếu học kỹ có thể dễ dàng đạt từ điểm 7-8 điểm. Với 10 câu đầu tiên, có thể sử dụng máy tính để ra ngay kết quả.



Dành nhiều thời gian để ôn luyện theo hình thức trắc nghiệm, em Thịnh cảm thấy không mấy khó khăn khi làm bài thi trắc nghiệm môn Toán, “Em nghĩ rằng thi trắc nghiệm cũng có những cái hay riêng. Khi làm bài em không phải quá chú trọng đến phần trình bày, nhưng cũng cần tốc độ nhanh và kỹ năng sử dụng máy tính tốt.”



Đánh giá về bài thi môn Toán năm nay, thầy Lại Tiến Minh, giáo viên trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng “thí sinh có thể thở phào nhẹ nhõm” vì đề ra khá sát với những đề minh họa mà Bộ Giáo Dục đã công bố trước đó. Ông Vinh nói với VOV, “Đề có khoảng 20-25 câu đầu tiên khá dễ, học sinh trung bình cũng có thể làm được ngay để đạt mức điểm từ 4-5 điểm. Từ câu 30 – 41 dành cho những học sinh trung bình khá. Những học sinh khá có thể đạt mức từ 6-8 điểm. 10 câu cuối là phần khó nhất, dành để phân loại học sinh khi xét tuyển đại học. Nhìn chung đề thi có tính phân loại cao, phù hợp cho cả xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Với đề này, mức điểm phổ biến có thể giao động từ 4-7 điểm.”

Ngày thứ Sáu thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa Học Tự Nhiên buổi sáng và bài thi môn Ngoại Ngữ buổi chiều dưới hình thức trắc nghiệm khách quan.