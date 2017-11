Mưa tới, tốt cho California, tội cho người vô gia cư

Người không nhà đang chịu mưa cạnh một cây cầu ở San Francisco. (NY Times)

Những trận mưa tầm tã đầu tiên của mùa mưa được mang đến California bởi một dòng sông khí quyển tiến vào bờ từ đầu tuần này, đã làm ngập lụt đường sá và gây gián đoạn giao thông tại miền bắc của tiểu bang. Đối với một nhóm người, tức những người vô gia cư, những trận mưa đó gây khổ sở không ít cho họ.

Tình trạng thời tiết ẩm ướt và giá lạnh mang bệnh cúm và những vụ nhiễm trùng thường kéo đến các khu cắm lều homeless chật hẹp quá đông đúc trong mấy năm gần đây, trong lúc giá nhà tăng cao đã đẩy nhiều người ra sống ngoài đường phố.



California có số lượng người vô gia cư đông nhất nước Mỹ, khoảng 118,000 người, kế tiếp là New York với 86,000 người, theo số liệu thống kê năm ngoái.



Nhưng California có số lượng nhiều hơn của những vô gia cư không có chỗ tạm trú. Khoảng 66% người vô gia cư ở tiểu bang này sống trên đường phố. Để so sánh, ở tiểu bang New York, trong tổng số người vô gia cư chỉ có 4 phần trăm không có nơi trú ẩn.



Những điều kiện ẩm ướt ở ngoài trời đặc biệt gây nguy hiểm cho những người bị tiểu đường. Họ dễ bị nhiễm trùng ở bàn chân nhiều hơn, đôi khi trở nên nghiêm trọng đến nỗi phải bị cắt cụt chân.

Mùa đông tất nhiên không đến nỗi quá lạnh ở miền bắc California, so với các thành phố ở miền Trung Tây hoặc Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhưng một số trường hợp tử vong do việc tiếp xúc với điều kiện ẩm ướt đã được báo cáo trong mùa đông năm ngoái ở Vùng Vịnh San Francisco.