(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

Nghe những điều này có vẻ chí lý hơn lời giải thích của thầy bói, cậu quyết định ở lại tham dự cuộc thi và đã đậu trạng nguyên.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Một lần nữa Mùa Xuân tươi vui lại trở về với chúng ta. Cảm tạ Chúa đã cho những ngày mưa trên khắp tiểu bang California để cho cây cối được xinh tươi. Cảm tạ Ngài đã cho Mùa Xuân lại đến làm cho đất trời rực rỡ muôn hoa. Cảm tạ Chúa đã cho bầu không khí trong lành để con người được ca tụng danh Chúa, Đấng đã tác tạo nên toàn thể vũ trụ này.





Cảm tạ Ngài đã cho Mùa Xuân lại đến làm cho đất trời rực rỡ muôn hoa. (Getty Images)



Bài Trích sách tiên tri Xôphônia Chúa Nhật tuần này vào đúng dịp đầu Xuân là những lời kêu gọi rất thích hợp để cho chúng ta khởi đầu một Năm Mới: “Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả những ai hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa.”



Tiên tri Xôphônia kêu gọi con cái Israel tin tưởng vào danh thánh Chúa, không nói dối, không nói những lời phỉnh gạt. Họ sẽ được Chúa chăn dắt và được muôn ơn lành. Đúng như vậy, sống trong sự chăn dắt của Chúa thì sẽ được an lành.



Một Năm Mới đã tới, hãy sống một cách tích cực và lạc quan.

Chuyện kể rằng có một cậu tú lên kinh thành để thi trạng nguyên. Cậu trọ trong một nhà nghỉ. Hai ngày trước khi thi, cậu nằm ngủ và mơ thấy ba giấc mộng. Giấc mộng thứ nhất là cậu mơ thấy mình trồng rau cải trên tường; giấc mộng thứ hai là trời mưa mà cậu vừa đội mũ vừa cầm ô; giấc mộng thứ ba là cậu được ngồi bên cạnh người trong mộng.



Cậu không biết ý nghĩa của những giấc mộng đó nên đã đi tìm một thầy bói để giải mộng.

Thầy bói nghe xong vỗ đùi cái đét nói với cậu rằng: Hãy đi về quê đi, tường cao mà trồng rau cải có nghĩa là chỉ phí công tốn sức; vừa đội mũ vừa cầm ô đi mưa là việc thừa. Ngồi cạnh người trong mộng ư? Điều đó còn khuya.



Nghe vậy cậu tú trở lại quán trọ khăn gói lên đường chuẩn bị về quê. Ông chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi ngày mai mới thi mà sao hôm nay lại về quê. Cậu tú kể lại giấc mộng và gặp thầy bói đã giải thích như thế nào. Nghe được câu chuyện ông chủ quán trọ vỗ tay giải thích rằng trồng rau cải trên tường có nghĩa là đạt được điểm rất cao; vừa đội mũ vừa che ô có nghĩa là rất an tâm; còn việc mơ thấy được ngồi với người trong mộng là sự may mắn tốt lành.



Nghe những điều này có vẻ chí lý hơn lời giải thích của thầy bói, cậu quyết định ở lại tham dự cuộc thi và đã đậu trạng nguyên.



Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu cũng rất tích cực và lạc quan. Bài giảng này rất kỳ lạ. Đây thường gọi là bài giảng trên núi hay Hiến Chương Nước Trời hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật. Nó kỳ lạ bởi vì những điều mà người đời cho là sự rủi ro là mối hại thì Chúa gọi là mối phúc: Nghèo khó, ưu phiền, bị bách hại… như thế không phải là Chúa quá lạc quan hay sao?



Đây cũng là những điều người ta xa tránh nhưng Chúa dạy họ sẵn sàng chấp nhận và tiến lên. Ngài không đề cao sự thụ động, nhưng hãy chấp nhận và tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng là phải biết làm mọi sự trong danh của Chúa. Tất cả những ai có tinh thần nghèo khó, những ai hiền lành, những ai ưu phiền nhưng biết đi tìm Chúa, những ai đói khát điều công chính, những ai hay thương xót người, những ai có lòng ngay thẳng, những ai ăn ở thuận hòa, những ai bị bách hại vì lẽ công chính, họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc Nước Trời.