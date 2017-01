(VienDongDaily.Com - 29/12/2016)

Bài THANH NGUYỄN

Tờ báo The Guardian bên Anh vừa cho công bố trong ngày thứ Năm danh sách 100 cầu thủ hàng đầu thế giới. Kết quả bình chọn này là do tờ báo tổ chức hàng năm với sự tham gia của 124 nhân vật chuyên môn về bóng đá, trong đó có 11 cựu cầu thủ nổi tiếng đã tham dự tổng cộng 767 trận đấu quốc tế. Để cho sự bình chọn được hoàn toàn khách quan, tờ báo không công bố danh tính các người bỏ phiếu. Việc bình chọn được căn cứ vào một loạt yếu tố với kết quả cuối cùng là số điểm dành cho mỗi cầu thủ được bình chọn.



Gonzalo Higuain, cựu cầu thủ của Real Madrid và Napoli, nay trong màu áo Juventus sau khi được mua về với giá tương đương $94 triệu đô.



Danh sách 100 người từ cao đến thấp như vậy là khá dài, bởi vậy ở đây ta chỉ lược ra 10 cầu thủ có số điểm cao nhất.



Đứng đầu bảng là Cristiano Ronaldo của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và đội Real Madrid bên Tây Ban Nha với 4,789 điểm. Ronaldo là một trong ba tiền đạo chủ chốt của Real Madrid.



Đứng nhì là Lionel Messi của đội Argentina và đội Barcelona bên Tây Ban Nha với 4,721 điểm. Messi với Suarez và Neymar là ba tiền đạo chủ lực của Barcelona.



Hình cổ động của đội Manchester United với, từ bên trái, thủ môn De Gea, tiền đạo Pogba, giá tương đương $109 triệu đô, và tiền đạo Ibrahimovic.



Hạng ba là Luis Suarez của đội Uruguay và đội Barcelona với 4,455 điểm

Đứng hạng tư là Antoine Griezmann của đội Pháp và đội Atletico Madrid bên Tây Ban Nha với 4,325 điểm. Griezmann là tiền đạo chủ lực của Atletico Madrid.



Hạng năm là Neymar đội Brazil và đội Barcelona với 4,248 điểm

Hạng sáu là Gareth Bale đội xứ Wales bên Anh và đội Real Madrid với 4,056 điểm. Bale là một trong ba tiền đạo chủ lực của Real Madrid.



Hạng bảy là Robert Lewandowski, đội Ba Lan và đội Bayern Munich bên Đức, với 3,119 điểm. Lewandowski là một tiền đạo chủ chốt của Bayern.



Hạng tám là Pierre Emerick Aubameyang đội nước Pháp và đội Borussia Dortmund bên Đức, với 2,929 điểm. Aubameyang là một tiền đạo chủ lực của Dortmund, mùa Hè tới đây đang có ý nguyện đi đầu quân cho Real Madrid, và Real Madrid cũng đang tính toán xem có nên mua hay không.



Hạng chín là Alexis Sanchez đội nước Chile và đội Arsenal bên Anh, với 2,695 điểm. Alexis Sanchez là tiền đạo chủ chốt của Arsenal bên Anh.



Hạng mười là Riyad Mahrez đội Algeria và đội Leicester bên Anh, với 2,582 điểm. Ngoài Jamie Vardy, Mahrez là một tiền đạo nòng cốt của Leicester.



Lionel Messi bên phải và Luis Suarez của đội Barcelona ngay sau khi cùng hợp đồng để ghi bàn thắng trong trận ngày 18 tháng 12 với đội Espanyol. (David Ramos/ Getty Images)



Để có ý niệm so sánh thì ta nhìn vào những cầu thủ đứng hạng 20, 30 như:

Zlatan Ibrahimovic, hạng 20, đội Thụy Điển và đội Manchester United bên Anh với 1,809 điểm

Pepé hạng 30, đội Bồ Đào Nha và Real Madrid, với 1,054 điểm. Pepé là một hậu vệ nòng cốt của Real Madrid.

Cạnh đấy, ta xem thứ hạng các tiền đạo chủ chốt của những đội hàng đầu châu Âu như:



Sergio Aguero hạng 11, đội Argentina và đội Manhcester City bên Anh với 2,531 điểm. Aguero là một tiền đạo chủ chốt của M.C.



Kevin De Bruyne, hạng 12, đội Bỉ và đội Manchester City với 2,381 điểm. De Bruyne cũng là một tiền đạo chủ chốt của M.C.



Gonzalo Higuain, hạng 13, đội Argentina và đội Juventus, với 2,148 điểm. Higuain là một tiền đạo chủ lực của Juventus do đội này mua từ đội Napoli vào đầu mùa bóng 2016-17 với giá tươg đương $94 triệu đô.

Paul Pogba, hạng 17, đội Pháp và đội Manchester United bên Anh, với 1,952 điểm. (Pogba là cầu thủ Manchester United mua của Juventus vào đầu mùa bóng 2016-17 với cái giá tương đương $109 triệu Mỹ kim).





Ba mẹ con vây quanh tượng bằng sáp của Ronaldo ở viện bảo tàng CR7, tức Cristiano Ronaldo với áo số 7, ở Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha. (Octavio Passos/ Getty Images)



Jamie Vardy, hạng 19, đội Anh và đội Leicester City bên Anh, với 1,845 điểm

Philipp Coutinho, hạng 28, đội Brazil và đội Liverpool bên Anh, với 1,507 điểm.

Roberto Firmino, hạng 76, đội Brazil và đội Liverpool bên Anh, với vỏn vẹn 136 điểm.

Hai cầu thủ Coutinho và Firmino là đáng chú ý ở chỗ ngoài tài năng đồng bộ của đội ngũ Liverpool thì đã đành, nhưng từ đầu mùa bóng 2016-17 đến nay sở dĩ Liverpool hiện đứng hạng nhì trong Premier League là phần lớn do công của hai tiền đạo này.



Manchester United có những "thứ dữ" cỡ như Pogba, Ibrahimovic, đắt giá hơn, được báo chí thổi phồng lên nhiều hơn nhưng cũng chỉ giúp đội mình đứng hạng thứ 6 trong Premier League trong khi cả Coutinho lẫn Firmino cùng toàn đội đang giúp Liverpool đứng hạng nhì như hiện nay thì ngẫm cho thật kỹ, ngoại trừ những nhân vật thuộc hàng kiệt xuất trong nhóm 10 anh đầu bảng, số còn lại về mặt thứ hạng thì người ta cũng chỉ nên nhìn với một mức đánh giá có chừng có mực nào đấy. Từ đó mới có vai trò tiên quyết của toàn đội ngũ với tài chỉ huy của mỗi huấn luyện viên.



Điều đáng chú ý nữa, khiến ta phải suy nghĩ không ít là một số đông đảo được xếp dưới hạng 100 và không đạt được tối thiểu 5 phiếu bình chọn là những cầu thủ sau đây, với tính cách tiêu biểu, theo thứ hạng:

126 - Adam Lallana, đội tuyển Anh và cũng là một trung vệ chủ chốt của Liverpool.



127 - Carlos Bacca, đội Colombia và là một trong các tiền đạo chủ chốt của đội AC Milan bên Ý

129 - Willian, đội Brazil và là một trong các trung vệ chủ chốt của Chelsea

131 - Wayne Rooney, đội trưởng đội tuyển Anh và đội Manchester United, một trong các tiền đạo chủ lực của Manchester United nay được HLV Mourinho đặt vào vị trí trung vệ



135 - Son Heung Min, đội Nam Hàn và là một trong các tiền đạo quan trọng của Tottenham Hotspur.

136 - Juan Cuadrado, đội Colombia và là một trung vệ chủ chốt của Juventus

172 - David Luiz, đội Brazil và là một trong ba hậu vệ không vắng mặt trận nào của đội Chelsea hiện đứng đầu Premier League bên Anh.



V.v..

Nếu ta đi hỏi huấn luyện viên các đội Liverpool, AC Milan, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Juventus xem liệu họ có chịu "buông" những cầu thủ nêu trên trong đội của họ hay không thì họa chăng chỉ có mỗi mình ông Mourinho đội M.U. là có thể bỏ rơi Rooney, còn ngoài ra nếu như không có sáu cầu thủ của mấy đội kia thì e kết quả của họ bấy nay đã khác đi không ít.



Tóm lại thì danh sách người trên kẻ dưới theo kết quả bình chọn của báo The Guardian bên Anh, ngoại trừ những cầu thủ thật sự nổi bật trong số tạm coi như 20 hạng trên cùng, thứ bậc của đám còn lại trước sau gì cũng mang một ý nghĩa tương đối nhất định nào đấy.



Bề nào thì FIFA cũng có riêng danh sách của nó về mặt này.