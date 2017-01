(VienDongDaily.Com - 10/01/2017)

Nhưng khó lòng ông Sessions lại bị Thượng Viện phủ quyết vì Cộng Hòa vẫn nắm thế thế đa số ở Thượng Viện và không một Nghị Sĩ Cộng Hòa nào đã lên tiếng chống lại chuyện ông Trump bổ nhiệm ông Sessions trước đây.

Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm Nghị Sĩ Jeff Sessions của Alabama vào ghế Bộ Trưởng Tư Pháp, và hôm thứ Ba ông ra điều trần trước Thượng Viện để được chuẩn thuận theo luật định. Cuộc điều trần này kéo dài trong hai ngày, được xem là một trong những cuộc điều trần bỏ phiếu chấp thuận gian nan nhất trong tất cả những ghế bộ trưởng của chính phủ Trump sau này.Ngay khi cuộc điều trần khởi sự, đã có nhiều người tụ tập biểu tình phản đối tại Thượng Viện. Họ nhắc tới những phát biểu kỳ thị chủng tộc của ông trong quá khứ. Ngay vào lúc ông Sessions bước vào, hai người trong số này có vẻ ăn mặc giống như thành viên đảng Ku Klux Klan đã bị an ninh áp tải ra khỏi phòng. Họ hét to “quyền lực da trắng.” Có ít nhất 5 người nữa bị trấn áp và đưa đi, một số la lớn “không Trump, không KKK, không một Hoa Kỳ phân biệt chủng tộc.”Nhưng khó lòng ông Sessions lại bị Thượng Viện phủ quyết vì Cộng Hòa vẫn nắm thế thế đa số ở Thượng Viện và không một Nghị Sĩ Cộng Hòa nào đã lên tiếng chống lại chuyện ông Trump bổ nhiệm ông Sessions trước đây.

Nam Hàn: Tăng sĩ tự thiêu phản đối

Một nhà sư Phật giáo đã qua đời sau khi nổi lửa tự thiêu phản đối một thỏa hiệp được ký kết vào năm 2015 giữa Nhật và Nam Hàn về chuyện bồi thường cho các phụ nữ từng bị bắt phuụ dịch quân đội Nhật trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Nhà sư Jung-won, 64 tuổi, đã phản đối công khai khi tham gia biểu tình chống nữ Tổng Thống Park Geun-hye hôm thứ Bảy. Ông đã qua đời tối qua tại một bệnh viện ở Seoul do các vết bỏng quá nặng của vụ tự thiêu.

Vào năm 2015, chính phủ của bà Park đã đạt được thỏa thuận với Tokyo, theo đó Nhật sẽ đóng tiền cho một quỹ đền bù cho phụ nữ Nam Hàn nào bị ép làm gái giải sầu như thế, nhưng nhiều nhà phê bình Nam Hàn cho là thỏa thuận này chưa đủ mạnh. Nhà sư Jung-won đã để lại một lá thư tuyệt mệnh trong đó ông gọi bà Park là “kẻ phản bội đất nước.” Hiệp hội Jogye Order của Phật giáo Nam Hàn cho là nhà sư Jung-won đã hy sinh cho đất nước.

L.A. đăng cai tổ chức Thế Vận Hội 2024

Thành phố Los Angeles nếu được quyền đang cai tổ chức hai sự kiện thể thao quốc tế có tầm vóc là Thế Vận Hội Olympic 2024 và Thế Vận Hội Paralympic Games thì sẽ có cơ hội kiếm lợi đến $11.2 tỉ đô la. Beacon Economics LLC và University of California là hai tổ chức tiến hành bản phúc trình, theo đó thì ngành du lịch và các hoạt động vui chơi đủ loại sẽ là hai ngành chủ lực đưa đến các lợi nhuận bạc tỉ này. Ngoài ra ngành thu thuế sẽ gia tăng thêm từ 152 triệu đến 167 triệu đô la.

Các nhà kinh tế còn tính toán là những con số tài chính khổng lồ nói trên còn có nghĩa là Los Angeles sẽ tạo ra thêm gần 80,000 công ăn việc làm mới và toàn thời gian. Thị Tưởng Los Angeles là ông Eric Garcetti nêu ý kiến như sau, “Vào năm 1984, Los Angeles đã chứng tỏ cho thế giới thấy Thế Vận Hội ở đây thành công ra sao, Los Angeles là lựa chọn thích hợp, ít bị rủi ro, vì thế chúng tôi đã sẵn sàng cho năm 2024.” Tổng chi phí sẽ là 5.3 tỉ đô la cho công việc chuẩn bị.

Á Phú Hãn: Bom nổ giết chết 31 người ở Kabul

Hai vụ bom tự sát hôm thứ Ba nhắm vào một xe van chở các thành viên của Quốc Hội Afghanistan ở thủ đô Kabul đã giết chết 31 người và làm bị thương nhiều người khác, theo lời các viên chức Afghanistan. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom này.

Vụ tấn công xảy ra trên một con đường gần tòa nhà của Quốc Hội và trường đại học tư American University ở Kabul. Ông Saleem Rasooli, đại diện cho giới y tế của Kabul cho hay ngoài số người chết, còn có 45 người khác bị thương.

Phát ngôn viên của Bộ Trưởng Nội Vụ Sediq Seddiqi cho báo chí hay người đánh bom đi bộ và ấn nút quả bom mang theo. Trái thứ nhì phát nổ từ một chiếc xe hơi khi cảnh sát xông đến tìm cách cứu những người bị thương trong vụ nổ đầu tiên. Một đại diện của Taliban còn cho hay Taliban muốn hủy diệt các thành viên của một cơ quan tình báo của chính phủ Afghanistan.

Iraq: Mosul bước vào giai đoạn quyết định

Quân đội Iraq đã đẩy mạnh áp lực tấn công vào Mosul trong tuần lễ đầu tiên của năm 2017, dù IS phản công quyết liệt. Tất cả những cây cầu bắt qua sông Tigris ở Mosul đều đã bị hư hại. Có hai phần ba trong tổng số các khu phố phía đông của Mosul đã lọt vào tay quân đội Iraq nhưng mỗi ngày có hàng ngàn cư dân của thành phố Mosul bỏ chạy, khi quân đội Iraq dồn nỗ lực cuối cùng quyết chiếm lại thành phố này từ tay nhóm IS.

Ông Jens Laerke, phát ngôn nhân người tị nạn của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba cho báo chí hay là khoảng 135,000 dân đã di tản ra khỏi Mosul, kể từ khi chiến dịch tấn công thành phố khởi sự từ giữa tháng 10 đến nay.

Ông cũng cho hay có gần 700 dân đang được chăm sóc trong các bệnh viện do nhóm người Kurd kiểm soát bên ngoài Mosul và khoảng 817 người nữa đã được chăm sóc các vết thương trước đó. Các tay súng của IS có dấu hiệu sẽ quyết chiến đến cùng mà không chịu đầu hàng, cũng như không muốn bị bắt

Obama bị chính Dân Chủ chỉ trích

Nghị Sĩ Dân Chủ Mark Warner trong Ủy Ban Tình báo Thượng Viện Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng Thống Obama đã “quá chậm trễ trong việc trả đòn vụ tin tặc Nga tấn công các hệ thống máy điệm toán của Hoa Kỳ.”

Ông Warner nói chính phủ Obama lẽ ra có thể phải làm mạnh hơn và nhanh hơn trước đòn tấn công của Nga. Quan hệ Nga-Mỹ quả đã có nhiều va chạm từ hơn một năm qua, từ chiến cuộc ở Syria đến chuyện Mỹ tố cáo tin tặc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

Có bốn cá nhân Nga và năm định chế bị trừng phạt vì bị Mỹ tố cáo đã can thiệp như thế, ngoài ra còn có 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất và hai tòa nhà của Nga ở Mỹ bị đóng cửa. Hôm qua chính phủ Nga còn nói những cáo buộc tin tặc nhắm vào Nga của Hoa Kỳ là “không có bằng chứng và toàn bộ giống câu chuyện quá tài tử.” Nhưng chính phủ Nga vẫn tỏ lòng muốn hợp tác với tân chính phủ của ông Donald Trump.

Tập Cận Bình tham gia Diễn Dàn Kinh Tế Davos

Trong tháng Giêng 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tham gia Diễn Đàn Kinh Tế Davos (WEF) từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng. Bộ Ngoại Giao cho hay ông Tập sẽ có mặt ở Thụy Sĩ tham gia cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia, nhiều CEO và nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới khác. Hội nghị Davos sẽ chấm dứt đúng vào ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức ở Hoa Thịnh Đốn.

Chủ tịch WEF là ông Klaus Schwab tuyên bố với báo chí ông sẽ xem ông Bình làm sao “trình bày vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong vấn đề toàn cầu hóa, vào đúng thời điểm thế giới cần có khái nhiệm mới về toàn cầu hóa.”

Trong một cuộc họp báo ở Geneva, ông Schwab cho là “mọi giải pháp đơn giản hóa cho một vấn đề phức tạp như toàn cầu hóa sẽ thất bại, chúng ta cần những biện pháp triệt để.” Phát ngôn nhân Lu kang cho biết ông Tập sẽ thăm Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng Giêng. Phó Tổng Thống Joe Biden sẽ đại diện cho Hoa Kỳ.