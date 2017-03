Mỹ cấm mang laptop trên các chuyến bay từ Trung Đông và Phi Châu

Từ Trung Đông đến Los Angeles

Một chiếc phi cơ của Hàng Không Emrirates Airlines từ Dubai, Trung Đông đang chuẩn bị hạ cánh tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles vào ngày thứ Ba. Trước đây, nhằm ngăn chặn nạn khủng bố sau ngày 11 tháng 9, 2001, chính phủ Mỹ đã cấm hành khách không mang kem đánh răng, dao, kéo lên máy bay. Nay có thêm lệnh cấm cầm theo máy chụp hình, laptop và một số máy điện tử khác trên các chuyến bay xuất phát từ Trung Đông và Phi Châu. (Frederic J. Brown/ Getty Images)



Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu thông báo cho chín hãng hàng không ngoại quốc, ở Trung Đông và Phi Châu, rằng các thiết bị điện tử cá nhân lớn hơn điện thoại di động sẽ bị cấm vô thời hạn, trong các cabin của khoảng 50 chuyến bay trực tiếp hàng ngày tới Mỹ.



Lệnh cấm này là nhằm xiết chặt hơn biện pháp an toàn chống khủng bố, và được cả hai đảng chính trị ủng hộ. Hành khách từ các chuyến bay xuất phát ở Trung Đông và Phi Châu sẽ không được mang máy laptop, tablet, máy chụp hình, cùng một số máy điện tử nhỏ khác vào buồng cabin. Họ có thể giữ các máy đó trong va-li được chở theo máy bay bên trong khoang chở hành lý.



Trong quyết định được công bố ngày thứ Ba, Bộ Trưởng Nội An John Kelly, và bà Huban Gowadia, quyền giám đốc cơ quan Quản Trị An Ninh Giao Thông, cho biết rằng nước Mỹ cần phải có mức an ninh cao hơn nữa, dựa trên tin tức tình báo về các hãng hàng không mở những chuyến bay thẳng từ 10 phi trường đến Mỹ.



Một viên chức cao cấp của chính phủ nói với báo chí, “Tin tức tình báo được đánh giá cho thấy rằng những kẻ khủng bố đang tiếp tục nhắm mục tiêu vào hàng không thương mại, và đang theo đuổi các phương pháp mới nhất để thực hiện những vụ tấn công, nhằm bao gồm việc đưa lén các thiết bị nổ trong những mặt hàng tiêu thụ khác nhau.”



Hôm thứ Ba, Dân Biểu Adam Schiff từ tiểu bang California, một đảng viên Dân Chủ hàng đầu thuộc Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đề phòng an ninh, sau khi ông được thông báo về những biện pháp ấy vào cuối tuần qua.



Ông Schiff nói, “Những biện pháp này là cần thiết và cân xứng với mối đe dọa. Hệ thống hàng không toàn cầu vẫn là một mục tiêu hàng đầu. An ninh đúng mức đòi hỏi chúng ta phải liên tục thích nghi những hoạt động phòng thủ của chúng ta.”



Hiện thời thì không có mối đe dọa sắp xảy ra nào được báo cáo. Nhưng các hãng hàng không được nhắm tới sẽ có 96 giờ, để bảo đảm rằng các hành khách cất tất cả các máy tablet, e-reader, đầu DVD, máy camera, máy chơi game, máy in du lịch và máy scanner, bất kỳ thiết bị điện tử nào lớn hơn điện thoại di động, trong hành lý được kiểm tra, hơn là trong túi xách mang theo lên máy bay.



Các viên chức không tiết lộ lý do tại sao việc cất các thiết bị điện tử trong khoang hàng hóa, chứ không phải trong cabin, là an toàn hơn. Nếu một hãng hàng không nào phớt lờ những biện pháp hạn chế này, thì các viên chức an ninh sẽ xin cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang thu hồi lại giấy chứng nhận cho phép phi cơ của hãng ấy bay vào nước Mỹ.



Các viên chức Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao đã bắt đầu thông báo cho các giới chức ở các quốc gia bị ảnh hưởng, về những biện pháp hạn chế sắp được áp dụng từ ngày Chủ Nhật vừa qua.



Chín hãng hàng không bị ảnh hưởng là Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Moroc, Qatar Airways, Emirates, và Etihad Airways.



Những quy định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng Ba, tức thứ Bảy sắp tới. Trong một văn bản hôm thứ Ba, hãng hàng không Etihad cho biết, “Đối với những hành khách bay sang Mỹ, điều này phải được thực hiện tại điểm xuất phát, không nhất thiết phải là ở phi trường quốc tế Abu Dhabi. An toàn và an ninh vẫn là mục ưu tiên cao nhất cho hãng Etihad Airways. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các hành khách trong việc tuân hành chỉ thị này.”



Hãng hàng không Emirates nói rằng những biện pháp hạn chế này sẽ được áp dụng cho tới hết ngày 14 tháng Mười, mặc dù các giới chức Mỹ nói rằng lệnh cấm là vô thời hạn.



Mười phi trường quốc tế nơi mà những hãng hàng không ấy mở chuyến bay trực tiếp đến Mỹ là: Queen Alia ở Jordan, Cairo ở Ai Cập, Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ, King Abdulaziz và King Khalid ở Saudi Arabia, Kuwait, Mohamed V ở Ma-rốc, Doha ở Qatar, Dubai và Abu Dhabi ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.



Lệnh cấm ấy không ảnh hưởng tới các hãng hàng không Mỹ, vì không có hãng nào có chuyến bay trực tiếp từ các phi trường hoặc các quốc gia có liên quan nói trên. Các giới chức đã không trả lời trực tiếp một câu hỏi về khả năng một kẻ khủng bố, ở một trong những nước bị ảnh hưởng, đáp một chuyến bay kết nối sang Hoa Kỳ.