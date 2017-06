Mỹ cho Trung Cộng dẫn độ kẻ bị truy nã đầu tiên dưới thời Trump

Ông Zhu bị trùm đầu trong lúc bị công an Trung Cộng dẫn từ sân bay về nhà giam.BẮC KINH - Trung Quốc ca ngợi việc Hoa Kỳ cho dẫn độ một nghi can bị truy nã trong hơn một năm qua. Đây là vụ dẫn độ đầu tiên dưới thời chính phủ Trump. Bắc Kinh gọi đó là một “thành tựu lớn” nhờ những cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong tháng Tư.Người bị tình nghi ấy, chỉ được xác định là mang họ Zhu, đã được đài truyền hình quốc gia trực tiếp chiếu cảnh ông bước ra khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines, tại phi trường Bắc Kinh, hai bên nghi can có hai nhân viên cảnh sát Trung Quốc áp tải, đầu ông ta bị trùm bằng một chiếc mũ đen.Hôm thứ Năm, trong một văn bản, Bộ Công An nói rằng ông Zhu bị nghi ngờ phạm những tội liên quan tới “việc vi phạm các quyền cá nhân.”Trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ Tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc gia tăng nỗ lực bắt về những kẻ đào tẩu ở nước ngoài, bị nghi ngờ tham nhũng hoặc vi phạm những tội tài chánh, thông qua những chiến dịch được công bố rộng rãi gọi là “Săn Cáo” và “Lưới Trời.”Trước đây Trung Cộng chỉ có những thành công hạn chế, vì thiếu sự hợp tác từ các nước Tây Phương, trong số đó có Hoa Kỳ, Canada và Úc. Tây Phương đã ngần ngại vì hệ thống tư pháp của Trung Quốc thường thiếu minh bạch, và hình phạt cũng có thể quá nặng, tử hình cho bất cứ ai mà Bắc Kinh cho phạm tội nặng mà sự thật không rõ ràng.Theo Bộ Công An cho hay, ông Zhu đã trốn sang Mỹ từ tháng Tư năm ngoái, khiến cho cảnh sát Trung Quốc yêu cầu Interpol đưa ra một “thông báo đỏ” để bắt giữ ông.Zhu đã bị cơ quan di trú Hoa Kỳ giam giữ trong tháng Giêng, sau khi ông ở lại Mỹ quá hạn visa, và sự bắt giữ đó mở đường cho việc bắt ông hồi hương dưới thời chống di dân của Trump.Trường hợp của ông Zhu là một “thành tựu lớn” và “ví dụ kiểu mẫu” của việc về cuộc hợp tác lớn hơn trong việc thực thi công lực xuyên biên giới. Việc hợp tác ấy đã đã được thỏa thuận, trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Tư ở Mar-a-Lago, Florida giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình, theo Bộ Công An cho biết.Cơ quan này nói rằng việc hai bên đồng ý sẽ cho phép thực hiện “những bước kế tiếp”, nhằm tăng cường sự hợp tác trong các lãnh vực bao gồm an ninh mạng điện toán và thực thi công lực xuyên biên giới.Trong tháng Chín năm 2015, Hoa Kỳ cho dẫn độ nhà kinh doanh Yang Jinjun để bị ra tòa về những cáo buộc về tham nhũng hối lộ. Trong khi đó Yang Xiuzhu, nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất của Trung Quốc, đã tự nguyện từ Mỹ trở về nước trong tháng 11 năm ngoái.Trong tháng Tư, Trung Quốc xin Interpol đưa ra một “thông báo đỏ” cho Guo Wengui, một nhà kinh doanh tỉ phú sống ở New York, và là người từng đưa ra những cáo buộc về tham nhũng chống lại các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Sản và gia đình họ.