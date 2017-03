Mỹ đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD ở Nam Hàn

Người Nam Hàn biểu tình chống sự khai triển hỏa tiễn THAAD tại Seoul. (Getty Images)

SEOUL - Hoa Kỳ đã bắt đầu thiết lập hệ thống chống hỏa tiễn Phòng Thủ Khu Vực Cao Độ (THAAD) cho Nam Hàn. Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết trong một văn bản vào ngày thứ Ba.



Hệ thống này sẽ được sử dụng để chống lại các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân đang diễn ra từ Bắc Hàn. Tuy vậy, Bắc Kinh đã phản đối vì tin rằng hệ thống THAAD cũng nhắm vào Trung Quốc.



Đô đốc Harris Harris, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói, “Những hành động tiếp tục khiêu khích của Bắc Hàn, bao gồm việc phóng nhiều hỏa tiễn ngày hôm qua (thứ Hai), càng xác nhận sự thận trọng của quyết định liên minh của chúng tôi vào năm ngoái, nhằm khai triển THAAD cho Nam Hàn. Chương trình đang tăng nhanh thực hiện những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và phóng hỏa tiễn đạn đạo, của Bắc Hàn tạo ra mối đe dọa đối với hoà bình và an ninh quốc tế, và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.”



Vào năm ngoái, Nam Hàn và Hoa Kỳ đồng ý lắp đặt hệ thống THAAD. Trung Quốc nhiều lần tố cáo hệ thống này là một mối đe dọa cho nền an ninh của họ.



Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương trông coi các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Văn bản từ cơ quan này cho thấy rằng hệ thống ấy là “một khả năng phòng vệ nghiêm ngặt, và không đặt ra một mối đe dọa nào cả cho các nước trong khu vực.”



Hệ thống này là nhằm mục đích đánh chặn và tiêu diệt các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, trong suốt giai đoạn cuối cùng của đường bay.



Việc khai triển của quân đội Hoa Kỳ có lẽ làm sâu sắc hơn cuộc xung đột đang âm ỉ giữa Nam Hàn và Trung Quốc. Bắc Kinh đã giận dữ phản đối việc khai triển THAAD, coi đó là việc phá hủy thế cân bằng an ninh trong khu vực.



Bốn chiếc hỏa tiễn đạn đạo đã rớt xuống biển, ở ngoài khơi phía tây bắc Nhật Bản, làm cho Seoul và Tokyo tức giận. Vụ bắn thử ấy xảy ra cách mấy ngày sau khi Bắc Hàn thề hứa trả đũa các cuộc tập trận quân sự, mà họ cho là để chuẩn bị chiến tranh.



Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thảo luận về những vụ phóng hỏa tiễn ấy, trong một cuộc nói chuyện điện thoại vào hôm thứ Ba.



Ông Abe nói với các phóng viên, “Nhật Bản và Hoa Kỳ khẳng định rằng những vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn rõ ràng là trái với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, và là hành động khiêu khích rõ ràng chống lại cộng đồng quốc tế và khu vực. Mối đe dọa của Bắc Hàn đã bước vào một giai đoạn mới.”



Ông Trump cũng đã nói chuyện với quyền Tổng Thống Nam Hàn Hwang Kyo-ahn, để thảo luận về những vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, theo văn phòng ông Hwang cho biết.



Việc bắn thử hỏa tiễn đã được thực hiện bởi một đơn vị quân đội Bắc Hàn. Đơn vị này được giao nhiệm vụ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, theo hãng tin KCNA của chính phủ Bắc Hàn cho hay.



Nam Hàn nói rằng các hỏa tiễn mà Bắc Hàn bắn vào hôm thứ Hai có lẽ không phải là loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM). Những chiếc hỏa tiễn ấy có thể bay tới tận Hoa Kỳ. Chúng bay trung bình 1,000 cây số, và đạt độ cao 260 cây số.



Một số hỏa tiễn đã đã rớt xuống gần 300 cây số từ bờ biển tây bắc của Nhật Bản, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản cho biết trước đó.