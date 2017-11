Thông tin trên do người phát ngôn bộ Tư lệnh châu Phi của Lầu Năm Góc Samantha Reho chia sẻ.

Một quan chức Chính phủ nói với CNN rằng các cuộc không kích được thực hiện bởi một máy bay không người lái.

Các cuộc không kích hôm 3/11 là lần đầu tiên Mỹ nhắm vào quân khủng bố IS tại quốc gia vùng sừng châu Phi. Các chuyên gia cho rằng, quy mô lực lượng của IS hiện chưa rõ ràng, vẫn chỉ là một lực lượng nhỏ tại khu vực này so với nhóm al-Shabaab.

Mỹ lần đầu không kích IS ở Somalia.

Mục tiêu hàng đầu của bộ Tư lệnh châu Phi tại Somalia tới nay vẫn là nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab có quan hệ với al-Qaeda. Đây là nhóm chiến đấu chống lại chính quyền Somalia.

Theo ông Jama Mohamed Qurshe, lãnh đạo thị trấn Qandala thuộc vùng bán đảo Puntland của Somalia, 6 tên lửa đã trúng một căn cứ của IS ở làng Buqa. Vụ tấn công đã làm người dân địa phương hoảng sợ và bỏ chạy.

Hơn 350 người đã thiệt trong vụ đánh bom kép do al Shabaab tiến hành ở Thủ đô Mogadishu của Somalia vào tháng trước. Vào hồi đầu năm nay, Nhà Trắng cũng đã tuyên bố trao nhiều quyền tự chủ hơn cho quân đội Mỹ trong việc tiến hành không kích Somalia.

Somalia trải qua cuộc nội chiến dai dẳng từ năm 1991 cho đến khi chính quyền liên bang Somalia được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn thành lập năm 2012.

