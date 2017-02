Mỹ muốn đưa người trở lại Mặt Trăng

Ảnh phác họa tàu vũ trụ Orion.

WASHINGTON DC – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu NASA nghiên cứu việc đưa phi hành gia lên tàu vũ trụ Orion, bước đi quan trọng trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lên Mặt Trăng. Các viên chức Hoa Kỳ hôm 24 tháng 2 cho biết, chính quyền Trump muốn nghiên cứu việc đưa phi hành gia lên tàu Orion của NASA, từ đó, nghiên cứu khả năng đưa con người quay lại Mặt Trăng.



Trước đó, việc phóng tàu vũ trụ Orion được dự kiến là nhiệm vụ không người lái và sẽ được khởi động vào năm 2018. Đề nghị trên đánh dấu bước đi đầu tiên của ông Trump trong việc định hình tầm nhìn cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA. Dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama, NASA đã thử nghiệm phóng hỏa tiễn hạng nặng dựa trên Hệ thống Phóng Vũ trụ SLS. NASA muốn đưa tàu Orion vào không gian nhằm nghiên cứu khả năng mang các nhà du hành vũ trụ đến một tiểu hành tinh vào giữa năm 2020, sau đó là đưa đoàn thám hiểm lên Sao Hỏa trong năm 2030.



Ông Gerstenmaier, người chịu trách nhiệm chính trong các chuyến bay vào vũ trụ của NASA, cho biết, đề nghị của tổng thống không gây áp lực cho ông, và ông sẵn lòng nghiên cứu nhiệm vụ khả thi này. Việc nghiên cứu dự kiến diễn ra trong 1 tháng. Các kỹ sư đang đánh giá những thay đổi, thời gian bị trì hoãn, chi phí tăng thêm, và những rủi ro mới, nếu đưa thêm 2 phi hành gia lên tàu vũ trụ Orion.



Nhóm giám sát an toàn bay của NASA cảnh báo, cơ quan này cần nhận được lý do thuyết phục trong việc đưa phi hành gia lên tàu Orion, vì các lý do liên quan đến chi phí, mức độ rủi ro, và khả năng làm chậm lịch trình sẵn có.



Nếu được chấp thuận, các phi hành gia sẽ bay trên tàu vũ trụ Orion do hãng Lockheed Martin phát triển, di chuyển xung quanh Mặt Trăng trong chuyến bay từ 8 đến 9 ngày , tương tự như những gì mà thành viên phi hành đoàn tàu Apollo 8 thực hiện trong năm 1968.



Ông Gerstenmaier cho biết thêm, nếu chuyến bay này bị trì hoãn hơn 1 năm, việc đưa các phi hành gia đi chung sẽ không còn giá trị. Theo dự kiến, chuyến bay thử nghiệm thứ hai của tàu Orion mang theo các nhà du hành vũ trụ sẽ được thực hiện vào tháng 8, 2021.