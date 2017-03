Mỹ truy tố điệp viên và tin tặc Nga trong vụ đột nhập Yahoo

FBI truy nã tin tặc NgaNữ Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp Mary McCord đang trình bày tại Bộ Tư Pháp ở Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Tư, về các cáo trạng đối với bốn người Nga mà trong đó có hai viên chức thuộc cơ quan an ninh Nga FSB tội đột nhập và ăn cắp thông tin, dữ kiện của của ít nhất 500 triệu người sử dụng hệ thống Yahoo vào năm 2014. Hồ sơ truy tố được cứu xét tại tòa liên bang ở Bắc California. (Alex Wong/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐN - Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới đưa ra những cáo buộc đối với hai điệp viên Nga, vì tội đánh cắp 500 triệu trương mục người dùng Yahoo trong năm 2014.Những cáo buộc hôm thứ Tư là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ buộc tội hình sự cho các giới chức Nga, vì những vụ vi phạm trên mạng điện toán.Những vụ ấy không liên quan đến vụ tấn công tin tặc vào các email của đảng Dân Chủ, xảy ra trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ. Các cơ quan tình báo nói rằng những vụ ấy đã được Nga thực hiện, để giúp đỡ cuộc vận động tranh cử của Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump.Hai điệp viên Nga và hai tin tặc tội phạm bị buộc tội trong vụ tấn công vào Yahoo năm 2014. Hai nhân viên của FSB, tên viết tắt của Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga và là cơ quan kế nhiệm KGB, được xác định là Dmitry Dokuchaev và cấp trên của ông là Igor Sushchin.Alexsey Belan, người có tên trong danh sách những kẻ tội phạm mạng điện toán bị truy nã ráo riết nhất, và Karim Baratov, người sinh ra tại Kazakhstan nhưng có quốc tịch Canada, cũng được nêu tên trong bản cáo trạng.Khi loan báo những vụ vi phạm chưa từng có vào hồi đó trong tháng Chín năm ngoái, Yahoo nói rằng họ đang làm việc với các cơ quan thực thi công lực, và tin rằng vụ tấn công này được chính phủ bảo trợ.Công ty này đã loan báo một vi phạm vẫn còn lớn hơn nữa trong tháng 12. Vụ này xảy ra trong năm 2013, và ảnh hưởng đến một tỷ trương mục, mặc dù công ty không nối kết vụ xâm nhập ấy với một vụ xảy ra trong năm 2014.Những lời loan báo ấy về vụ vi phạm là mới nhất, trong một loạt vấn đề khó khăn cho công ty tiên phong trên Internet này. Yahoo đã sa vào cảnh khốn đốn trong những năm gần đây, sau khi bị làm cho lu mờ bởi các đối thủ trẻ hơn, phát triển nhanh chóng. Trong số đó có Google của Alphabet Inc và Facebook Inc.Việc Yahoo tiết lộ về những cuộc xâm nhập trên mạng điện toán, xảy ra cách đây mấy năm, và phản ứng chậm chạp bị chủ trích nhiều của công ty, đã buộc Yahoo phải chấp nhận mức giảm giá $350 triệu, trong một thỏa thuận trị giá $4.83 tỷ Mỹ kim để bán các tài sản chính của họ cho công ty Verizon Communications Inc.