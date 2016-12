Mỹ, Úc cần phải cứng rắn với Trung Cộng tại Biển Đông

(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Bản phúc trình nói, “Kết quả là một câu hỏi quan trọng cho chính phủ ông Trump là làm thế nào Hoa Kỳ và các nước đồng minh khu vực thân cận của Mỹ, chính yếu là Nhật Bản và Úc, có thể ngăn chặn sức bành trướng của Bắc Kinh.”



Trung Quốc đã nắm được quyền “kiểm soát hữu hiệu” trên Biển Đông. Họ đang dùng “chiến tranh tâm lý” trong khi tìm cách mở rộng lãnh thổ. Một nghiên cứu mới cho biết như vậy, và nghiên cứu này kêu gọi Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh hãy làm nhiều hơn nữa để đẩy lùi đà bành trướng của Bắc Kinh.

Bản phúc trình chung của Mỹ và Úc kết luận rằng những chính sách hiện nay đã thất bại trước “chủ trương phiêu lưu” có tính khiêu khích của Bắc Kinh. Bản phúc trình đưa ra những cách thức lựa chọn cho chính phủ mới của ông Trump, để giúp giải tỏa các thủy lộ có tầm quan trọng chiến lược trước sách lược của Trung Cộng.



Theo Trung Tâm Đánh Giá Ngân Sách Và Chiến Lược (Strategic and Budgetary Assessments) ở Washington cho biết, Trung Quốc “cho đến nay đang có sự hiện diện lớn nhất của quân đội, phòng vệ duyên hải, và lực lượng dân quân biển trong khu vực. Họ đang khai triển việc giám sát mạnh mẽ, các lực lượng chống phi cơ, chống vận chuyển hàng hóa, và tấn công, trên các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng. Họ đang năng nỗ uy hiếp các nước khác trong khu vực.”



Một cựu sĩ quan quân đội cao cấp nhất của Hoa Kỳ nói rằng những vụ hiểu lầm giữa Trung Cộng và Mỹ có thể dẫn đến xung đột công khai trên Biển Đông.



Ông Ross Babbage, tác giả của bản phúc trình, và là cựu giới chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Úc Đại Lợi, lập luận rằng chính phủ liên bang phải có hành động mạnh mẽ hơn để phản ứng lại.



Giáo sư Babbage nói với đài ABC, “Từ thời Đệ Nhị Thế Chiến, chúng ta đã giả định rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh thân cận của Mỹ thực sự thống trị môi trường biển. Tôi sợ rằng điều đó thực sự không còn đúng nữa.” Bản phúc trình ấy, với tựa đề là Chống Lại Chủ Trương Phiêu Lưu Của Trung Quốc Ở Biển Đông,” cũng trình bày cách thức Trung Quốc đang thực hiện “chiến tranh tâm lý” đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ, để làm suy yếu sức mạnh ý chí của các tầng lớp ưu tú nắm quyền quyết định.

Giáo sư Babbage nói, “Họ đang thực hiện những hoạt động thông tin và truyền bá thông tin sai lạc. Họ đang nuôi dưỡng các nhóm thân với Bắc Kinh trong các nước đồng minh. Tất nhiên, họ đang trả tiền cho những phương tiện truyền thông để tuyên truyền cho Trung Quốc qua tờ Nhân Dân Nhật Báo.



“Có các Viện Khổng Tử do Trung Quốc tài trợ thông qua Bộ Giáo Dục Trung Quốc, trong mười trường đại học tại Úc. Và ngoài tất cả những điều ấy ra, chúng ta đang thấy có những hoạt động tình báo của Trung Quốc ở các nước đồng minh, trong số đó có Úc, hoạt động khá năng nổ.”



Đài ABC tại Úc cho biết rằng trong tuần qua các viên chức Úc, trong số đó có các nhà lãnh đạo quân sự cao cấp, đã được thông báo về nội dung của bản phúc trình nói trên, và đặc biệt là về những điều phát hiện ấy có thể có nghĩa là gì cho nước này dưới thời chính phủ Trump.



Ông Thomas Mahnken, chủ tịch của Trung Tâm Đánh Giá Ngân Sách Và Chiến Lược lập luận, “Chắc chắn nước Úc đã chứng tỏ thái độ sẵn sàng để làm nhiều việc. Nhưng sự sẵn sàng làm nhiều hơn nữa sẽ là một tín hiệu rất mạnh cho Hoa Thịnh Đốn trong thời gian chuyển tiếp sang chính phủ mới.”



Bản phúc trình dài 70 trang, được viết bởi viện nghiên cứu độc lập ở Hoa Kỳ, nhận thấy rằng Trung Quốc lợi dụng lối tiếp cận quá thận trọng của chính phủ Obama, để đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới mục tiêu đẩy các lực lượng và ảnh hưởng chiến lược của Tây Phương ra khỏi Biển Đông và phần lớn Tây Thái Bình Dương.



Giáo sư Babbage lập luận rằng nước Úc bây giờ nên xem xét việc thực hiện hoạt động thể hiện quyền “tự do hàng hải” của họ, trong vòng 12 hải lý của các đảo bị tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng ông nhấn mạnh rằng biện pháp này không thể được thực hiện riêng rẽ, cách biệt với các nước khác.