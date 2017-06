Nam ca sĩ Hàn bị kết án 18 tháng tù vì dùng, buôn ma túy

Ca sĩ Cha Joo Hyuk.SEOUL – Nam ca sĩ thần tượng Cha Joo Hyuk bị kết án 18 tháng tù vì các tội danh liên quan đến ma túy và lái xe khi đang say rượu gây ra tai nạn nghiêm trọng. Trong phiên tòa cuối cùng diễn ra ngày 22 tháng 6 tại tòa án quận Seoul, Nam Hàn, nam ca sĩ Cha Joo Hyuk đã bị kết án 18 tháng tù.Tại đây, tòa tuyên bố: "Việc sử dụng ma túy thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu tới xã hội. Bị cáo trước đây từng bị truy tố vì sử dụng ma túy, nhưng sau đó, cậu ấy tiếp tục buôn lậu cần sa. Cậu ấy hút và chích nhiều loại thuốc khác nhau, do đó, chúng tôi không thể gọi đây là một tội danh đơn giản. Thậm chí, cậu ấy đã từng bị phạt 1 triệu won (khoảng $820 Mỹ kim) vì lái xe khi say rượu và gây tai nạn.”Trong phiên tòa, Cha Joo Hyuk tỏ ra hối lỗi vì hành động phạm pháp của mình. Nam ca sĩ cho biết: "Tôi không biết uống rượu, thậm chí là một ly. Tuy nhiên, khi cố gắng cai nghiện ma túy, tôi đã bắt đầu uống rượu. Tôi đã có một thời gian rất khó khăn và thậm chí còn gây ra tai nạn.”Ngoài 18 tháng tù, tòa án còn xử phạt Cha Joo Hyuk số tiền là $4,500 Mỹ kim.Cha Joo Hyuk từng là thành viên nhóm nhạc Co-ed School trong cùng công ty với T-ara. Sau khi buộc phải rời khỏi nhóm vì dính líu đến bê bối tình dục, anh nhiều lần bị phát hiện sử dụng và bán các loại chất cấm.Theo đó, anh bị phát hiện nhận 3 điếu cần sa từ một người phụ nữ họ Kang và sử dụng chúng trong tháng 3, 2016. Sau đó một tháng, anh mua 28 gram cần sa và 0.3 gram ma túy tổng hợp.Tiếp đó, tháng 8, 2016, anh bị bắt vì buôn lậu ma túy tổng hợp Ketamine, một loại thuốc gây mê theo toa được sử dụng như chất kích thích. Tháng 10, 2016, Cha Joo Hyuk tiếp tục gây tranh cãi khi say rượu lái xe và gây tai nạn nghiêm trọng. Nam thần tượng chính thức bị truy tố vào tháng 3, 2017.