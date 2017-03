Nam Cali rầm rộ biểu tình ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn và hỗ trợ đồng bào trong nước tổng nổi dậy

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Như nhiều người đã biết, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, trong phiên họp khoáng đại của Thượng Viện Cali vào ngày 23 tháng 2, 2017, đã bị Nghị Sĩ Ricardo Lara chủ tọa phiên họp cắt máy vi âm, không cho nói và còn ra lệnh cho hai nhân viên an ninh dẫn bà ra khỏi phòng họp của Thượng Viện, chỉ vì bà đã mạnh dạn lên tiếng phản đối việc Thượng Viện làm lễ tưởng niệm cựu NS Tom Hayden, một người từng thuộc thành phần phản chiến, ủng hộ chế độ cộng sản VN, đả kích chính phủ Hoa Ky trong cuộc chiến Việt Nam.





Dân Biểu Liên Bang Ed Royce đang phát biểu trong buổi biểu tình tại bãi đậu xe tiệm Lees Sandwiches trên đường Bolsa, Westminster chiều thứ Bảy. Cuộc tập họp này là nhằm phản đối sự việc Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn bị cấm nói tại Thượng Viện California trong tháng Hai. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Việc hành xử đối với bà Janet Nguyễn của NS Ricardo Lara đã gây sự phẫn nộ cho nhiều người trong cộng đồng người Việt khắp nơi. Vì thế, nhiều tổ chức, hội đoàn, nhiều cộng đồng người Việt đã gửi thư phản đối đến NS Kevin De Leon, Chủ Tịch Thượng Viện và NS Ricardo Lara, yêu cầu Chủ Tịch Thượng Viện phải đích thân xin lỗi NS Janet Nguyễn và cộng đồng người Việt.



Để bày tỏ thái độ với các Nghị Sĩ nêu trên, Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và nhiều hội đoàn khác tại Nam Cali, tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017 tại bãi đậu xe tiệm Lees Sandwich trên đại lộ Bolsa, ngay trung tâm Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản.





Cuộc biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý về việc toàn dân nổi dậy vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3, 2017 để cứu nước. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hàng trăm đồng hương và một số dân cử cũng như người Hoa Kỳ tay cầm cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia Việt Nam đã nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, bác sĩ Võ Đình Hữu phát biểu, “Trước hết tôi xin cám ơn quý vị đã đến tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay để tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và chống sự kỳ thị qua sự việc xảy ra tại Thượng Viện California tuần qua với NS Janet Nguyễn.



“Trước hết, để thấu hiểu vấn đề cặn kẽ tôi xin tóm lược hành trình của người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong khi chiến tranh tại Việt Nam để bảo vệ tự do cho tiền đồn chống cộng sản thì tại Hoa Kỳ, một nhóm phản chiến đã hoạt động trong đó có cựu NS Tom Hayden và Jane Fonda. Họ đã ủng hộ và tuyên truyền cho Cộng sản Bắc Việt, và đã viếng thăm Bắc Việt Nam, công khai phản bội nhân dân Hoa Kỳ và quân nhân Hoa Kỳ đang chiến đấu tại Việt Nam.”





Nhiều vị dân cử đã có mặt trong buổi ủng hộ ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn ngày thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông Hữu nhắc lại, “Khi Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam ngày 30/4/1975, Tom Hayden và Jane Fonda vẫn còn tiếp tục ủng hộ CSVN. Khi hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do, nhiều người đã chết trên biển cả, rừng sâu vì thời tiết, hải tặc và kẻ cướp. Người Việt tỵ nạn đã may mắn đến được các quốc gia tự do trong đó có Hoa Kỳ đã cưu mang và cho cơ hội để người Việt tại đây thành công trên mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục v.v..



“Tuy nhiên, một sự kiện xảy ra ngày 23 tháng 2 đã thay đổi cách nhìn của người Mỹ gốc Việt. Trong một phiên họp ở Thượng Viện, họ đã vinh danh cố NS Tom Hayden, một người phản chiến và phản bội của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ qua những hành động kể trên. Do đó, hai ngày sau 23/2 trong một phiên họp của Thượng Viện, NS Janet Nguyễn đã can đảm đứng lên trình bày cho Thượng Viện về NS Tom Hayden, một kẻ phản bội lại nhân dân và đất nước Hoa Kỳ khi cùng với Jane Fonda ủng hộ và tuyên truyền cho cộng sản Bắc Việt, kẻ thù của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ.



“Trong phiên họp này, vị chủ tọa là NS Ricardo Lara đã tắt máy microphone của NS Janet Nguyễn, tắt hệ thống TV và ra lệnh cho hai nhân viên an ninh Thượng Viện áp giải NS Janet Nguyễn ra khỏi phòng họp.

“Đây là một vi phạm trầm trọng của Tu Chính Án số 1 về tự do phát biểu và ngôn luận, và là một hành động kỳ thị với một nữ nghị sĩ, một nghị sĩ gốc thiểu số của người Mỹ gốc Việt, một nghị sĩ thiểu số người Mỹ gốc Á Châu Janet Nguyễn. Do đó chúng ta cực lực phản đối NS Ricardo Lara và đồng sự về những hành vi bất nhã nói trên, yêu cầu Chủ Tịch Thượng Viện, NS Kevin De Leon công khai xin lỗi NS Janet Nguyễn và Cộng Đồng Việt Nam mà bà đại diện, vì những vi phạm xảy ra ở Thượng Viện, tích cực hỗ trợ NS Janet Nguyễn về quyền tu tự do ngôn luận và phát biểu ý kiến về cuộc chiến và quan điểm của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Xin cám ơn nước Mỹ, xin Thượng Đế phù hộ cho đất nước này. Hãy đặt niềm tin vào America và cùng nhau hãy làm cho xứ sở này thành công trở lại.”





Lễ chào cờ trong buổi ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Bolsa ngày thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp theo, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt QG nam Cali được mời lên phát biểu. Ông Phát đã dùng Anh ngữ để trình bày cho người bản xứ hiểu rõ vấn đề, ông ca ngợi hành động can đảm của Nghị Sĩ Janet Nguyễn và yêu cầu Chủ Tịch Thượng Viện cũng như Nghị Sĩ Ricardo Lara phải xin lỗi NS Janet Nguyễn và Cộng Đồng Việt Nam.



Kỹ sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali cũng ngỏ lời cám ơn NS Janet Nguyễn đã có hành động rất đáng ca ngợi.



Sau đó, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, ông Ed Royce, ông Pred Whitaker (Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa) và Nghị Sĩ Pat Bates (Cộng Hòa) cũng lên có những lời ca ngợi tinh thần chống cộng của Nghị Sĩ Janet Nguyễn, và lên án hành động của một số nghị sĩ Dân Chủ đối với NS Janet Nguyễn.



Tiếp theo, ban tổ chức mời Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên sân khấu. Bà ngỏ lời cám ơn các vị Dân cử trong đó có một số Giám Sát Viên Quận Cam, bà cám ơn các quân nhân Hoa Kỳ và Quân nhân QL/VNCH cũng như toàn thể đồng hương có mặt đơng đủ để hỗ trợ bà.



NS Janet Nguyễn nói, “Tôi rất cảm động sự hiện diện đông đảo của tất cả quý đồng hương để ủng hộ chúng tôi hôm nay. Tôi xin cám ơn lòng thương yêu và ủng hộ của quý đồng hương trong việc tranh đấu cho quyền tự do phát biểu của chúng ta. Người Việt chúng ta đã biết nhiều việc mất tự do, bị đàn áp bởi nhà cầm quyền CSVN. Nhưng tuần qua, cộng đồng chúng ta đã bị đàn áp nặng khi tôi đại diện cư dân Địa Hạt 34 nói lên sự thật về ông Tom Hayden ủng hộ cộng sản VN.





Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn (thứ nhì bên trái) cùng các đồng hương sắp hàng trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trên đường Bolsa để làm lễ chào cờ và mặc niệm, trong cuộc biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý về việc toàn dân nổi dậy vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3, 2017 để cứu nước. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Hôm nay có nhiều chiến sĩ Quân Lực Hoa Kỳ và chiến sĩ QL/VNCH là những người đã hy sinh rất nhiều. Chúng tôi luôn luôn nhớ ơn vì họ đã can đảm tranh đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền tại VN. Họ là những người anh hùng, đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Vì những sự hy sinh đó, chúng ta mới có ngày hôm nay tại đất nước tự do. Hôm nay chúng ta cùng đoàn kết ở đây để nói lên sức mạnh của cộng đồng chúng ta, chúng ta đòi hỏi phải tôn trọng quyền phát biểu của chúng ta.



“Tôi rất buồn khi họ buộc tôi phải ra khỏi Thượng Viện và bằng cách bịt miệng tiếng nói của cư dân Địa Hạt 34 cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại. Hôm nay chúng ta sẽ làm một lịch sử mới, cộng đồng chúng ta cùng đoàn kết tranh đấu cho tự do. Vì tự do mà chúng ta phải xa rời quê hương thân yêu. Vì tự do mà nhiều chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Vì tự do mà hàng trăm ngàn người VN đã hy sinh trên đường tìm tự do. Vì tự do mà chúng ta hôm nay phải bảo vệ quyền tự do phát biểu. Vì tự do mà chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho quê hương ở VN chúng ta. Chúng ta không thể để mất tự do. Chúng ta không thể để tiếng nói của chúng ta bị bịt miệng.”



Sau lời phát biểu của Nghị Sĩ Janet Nguyễn, là chương trình văn nghệ đấu tranh.

Trong khi đó, vào đúng 4 giờ chiều cùng ngày, hàng trăm đồng hương sắp hàng trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo làm lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai ngỏ lời cảm tạ quý đồng hương, các tổ chức hội đoàn đã hưởng ứng lời kêu gọi, đến đây biểu tình theo lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý, toàn dân nổi dậy vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3, 2017 để cứu nước.



Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn cho hay, “Cũng vào thời điểm này cùng một lúc chúng ta và đồng bào tại quê nhà đang xuống đường, nhưng chắc chắn họ sẽ phải chịu sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản. Chúng ta cầu nguyện cho họ và bây giờ chúng ta tuần hành đến khu đậu xe tiệm Lees Sandwich để biểu tình và thắp nến cầu nguyện với sự tham dự của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.”



Ban tổ chức cũng thông báo và mời đồng hương tham dự cuộc biểu tình tại Sacramento vào ngày thứ Hai 6 thảng 3 , 2017.