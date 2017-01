(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Thị trấn Brawley nằm sát biên giới Mễ Tây Cơ. (Brawleychamber.com)

Hơn 100 trận động đất nhỏ đã xảy ra ở vùng biên giới Nam California-Mexico từ hôm thứ Bảy qua ngày Chủ Nhật. Loạt địa chấn liên tiếp (earthquake swarm) này nghe giống như trong phim Hollywood. Mặc dù mặt đất rung chuyển nhiều như vậy, các khoa học gia nói rằng biến cố đặc biệt này không có gì làm cho người ta phải lo lắng.Thành phố nhỏ Brawley ở California đón mừng năm mới với hàng chục trận động đất, theo tin của nhật báo Los Angeles Times. Nhưng những cơn địa chấn này hầu hết đều quá yếu, nên người ta không thể cảm nhận được hoặc để ý thấy. Trong loạt này, trận động đất mạnh nhất có một cường độ Richter là 3.9. Chuỗi động đất liên tiếp này là chuyện bình thường xảy ra dọc theo Vùng Địa Chấn Brawley. Đây là một dải đất nối liền hai đường phay đứt gãy địa chất San Andreas và Imperial. (Một chuỗi hơn 300 trận động đất nhỏ xảy ra ở khu vực ấy, trong tháng Tám năm 2012.)Người ta không hiểu rõ lý do chính xác khiến cho loạt động đất xảy ra. Tuy nhiên chúng thường có xu hướng thu hút sự chú ý khi xảy ra, vì có thể gây ra những trận động đất lớn hơn gây chết người. Tuy vậy, theo các nhà địa chất học cho biết, chuỗi địa chấn mới nhất này ở California nằm cách quá xa về phía nam từ đường phay San Andreas nổi tiếng, nên không gây ra trận động đất khủng khiếp mạnh tới 7+ độ Richter, mà người đang chuẩn bị đối phó.Chuyên gia địa chấn học Caltech Lucy Jones nói với đài CNN. “Nếu những trận động đất này xảy ra cách đây một dặm, chúng ta sẽ phải lo lắng. Nhưng chúng xảy ra cách đường phay San Andreas Fault khoảng 30 dặm.”Trong tháng Chín, một loạt động đất liên tiếp xảy ra ở mút phía bắc của Khu Địa Chấn Brawley, với hơn 140 cơn chấn động được ghi nhận xảy ra dưới biển Salton Sea. Biến cố ấy đủ gần phạm vi phía nam của đường đứt gãy San Andreas, để làm tăng khá nhiều mức nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn trong một thời gian ngắn. May mắn thay, trận Đại Địa Chấn (Big One) không bao giờ xảy ra.