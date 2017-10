Nam Dương: Nổ xưởng pháo, ít nhất 39 người chết

Cảnh sát Indonesia cho biết, hơn 39 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ nổ tại xưởng sản xuất pháo bông ở nước này. "Chúng tôi vẫn đang di tản các nạn nhân. Nhiều người đã chết nhưng con số chính xác vẫn đang đợi xác nhận,” theo lời ông Harry Kurniawan, cảnh sát trưởng thành phố Tangerang, nói hôm thứ Năm. Ngọn lửa bùng phát ở một xưởng sản xuất pháo ở Tangerang, thuộc phía tây nam thủ đô Jakarta. Tất cả các nạn nhân đều là công nhân của xưởng pháo hoa này.

Ngọn lửa cũng đã phá hủy nhà xưởng. Hình ảnh từ TV cho thấy các cột khói đen lớn bốc lên từ xưởng pháo. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 9 giờ tại một khu công nghiệp ở Tangerang, một thành phố lân cận thủ đô Jakarta. Đến giữa buổi chiều, lực lượng cứu hỏa vẫn không dập tắt được ngọn lửa. "Những người thiệt mạng hoàn toàn không thể nhận diện được, hoàn toàn cháy đen", một nhân viên cứu hỏa nói. Lửa đã làm sập nhiều phần của tòa nhà, đốt cháy xe cộ gần đó và tạo ra những cột khói đen. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn vào buổi sáng.

Nhà xưởng này, nằm trong khu công nghiệp và sát với khu dân cư, chỉ vừa hoạt động được 1 tháng rưỡi. "Có tổng cộng 103 công nhân đang làm việc cho xưởng này," Nico Afinta, trưởng phòng tội phạm cảnh sát Jakarta, cho biết.

Lãnh đạo Catalonia bị gọi là kẻ phản bội

BARCELONA - Hàng ngàn người ủng hộ ly khai tại Catalonia hôm thứ Năm đã đổ ra đường biểu tình, sau khi lãnh đạo Carles Puigdemont hoãn buổi tuyên bố độc lập. Những người biểu tình, bao gồm nhiều sinh viên và các nhà hoạt động, đã tập trung trước tòa nhà chính quyền tự trị và hô khẩu hiệu đòi ly khai, một số người còn gọi ông Puigdemont là "kẻ phản bội" và “hèn nhát.”

Trước đó, ông Puigdemont đã định giải tán quốc hội Catalonia và tổ chức bầu cử sớm, theo một đề nghị của Tây Ban Nha nhằm giải quyết bế tắc. Tuy nhiên, trước sự tức giận của người biểu tình, ông Puigdemont cho biết ông đã quyết định sẽ không tổ chức bầu cử, vì chính phủ Madrid không thể bảo đảm rằng, họ sẽ không thực hiện các biện pháp mạnh để nắm quyền kiểm soát Catalonia.

Ông Puigdemont ngày 10 tháng 10 ký tuyên bố tách khỏi Tây Ban Nha, trong phiên họp quốc hội Catalonia, nhưng hoãn thi hành. Madrid hai lần yêu cầu ông Puigdemont giải thích rõ họ đã tuyên bố độc lập hay chưa, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Thượng Viện Tây Ban Nha dự kiến họp vào ngày thứ Sáu để phê chuẩn việc khởi động Điều 155 Hiến Pháp, cho phép tước quyền tự trị của Catalonia.

Trump chúc mừng Tập Cận Bình sau đại hội đảng

Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Tư đã chúc mừng lãnh tụ Trung Cộng Tập Cận Bình, sau khi ông Tập gia tăng quyền lực đáng kể trong Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19. Sau cuộc điện thoại với ông Tập, Tổng Thống Trump viết trên Twitter rằng, ông đã chúc mừng ông Tập về “sự thăng tiến phi thường,” và cũng thảo luận với ông Tập về 2 chủ đề quan trọng là Bắc Hàn và thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với truyền thông, ông Trump đã mô tả ông Tập là một người đàn ông quyền lực, và nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có quan hệ rất tốt. Hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng, trong cuộc điện đàm, Chủ Tịch Tập đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Tổng Thống Trump, để cùng nhau xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai cho quan hệ Trung - Mỹ. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi ông Tập Cận Bình chính thức được bầu lại làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương.

Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết, ông Trump vẫn thường điện đàm với ông Tập, kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Florida vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Ross nói, điều Washington chưa chắc chắn hiện nay là, khi ông Tập đã thăng tiến lên vị thế gần như ngang bằng với Mao Trạch Đông trước đây, liệu việc đàm phán với ông Tập sẽ dễ dàng hơn hay sẽ khó khăn hơn. Giới quan sát cho rằng, thắc mắc này sẽ được giải đáp khi ông Trump gặp ông Tập trong chuyến công du châu Á vào tháng tới.

Phần Lan: Xe lửa tông nát xe lính

HELSINKI – Ít nhất 4 người chết và vài người bị thương, sau khi đoàn xe lửa va chạm với một xe quân sự ở phía nam Phần Lan ngày thứ Năm. Truyền thông Phần Lan cho hay, sự việc xảy ra ở đoạn đường ray băng qua Raseborg, cách thủ đô Helsinki khoảng 85 cây số về phía tây nam. Cảnh sát cho biết có 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 3 binh sĩ trên xe quân đội và 1 hành khách trên xe lửa. Sự việc xảy ra khi chiếc xe quân sự băng qua một đoạn đường ray không có rào chắn để tới một địa điểm huấn luyện. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở cả Helsinki và Raseborg.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Phần Lan Jussi Niinisto viết trên Twitter rằng: “Ngày thứ Năm bắt đầu với tin tức xấu. Tôi vô cùng đau buồn.” Theo quân đội Phần Lan, nhiều khả năng điều kiện thời tiết xấu do mưa và tuyết rơi khiến người điều khiển xe lửa và tài xế xe quân sự bị giảm tầm nhìn. Hình ảnh công bố cho thấy chiếc xe quân sự dường như bị tông nát và hư hỏng hoàn toàn.

"Những người lính trẻ đang thực hiện nghĩa vụ vì đất nước. Thật bi kịch khi hành trình của họ kết thúc bằng những hy sinh và thương tích,” Tổng Thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố và lên tiếng chia buồn với các nạn nhân và gia đình.

Israel dọa triệt hạ chương trình hạt nhân Iran

Bộ Trưởng Tình Báo Israel khẳng định, nước này sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Nếu các nỗ lực quốc tế do Tổng Thống Donald Trump dẫn đầu không ngăn được Iran sở hữu năng lực hạt nhân, Israel sẽ tự áp dụng các biện pháp quân sự. Sẽ cần nhiều thay đổi trong thỏa thuận giữa Iran với 6 cường quốc để bảo đảm họ không thể chế tạo vũ khí hạt nhân,” Bộ Trưởng Tình Báo Israel Yisrael Katz nói hôm thứ Năm tại Tokyo, Nhật Bản.

Ông Katz cho biết Tel Aviv muốn thỏa thuận hạt nhân được sửa đổi, trong đó loại bỏ ngày hết hạn thỏa thuận và áp đặt những quy định chặt chẽ hơn, nhằm ngăn chặn Tehran phát triển các máy ly tâm mới dùng để sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 10 tuyên bố sẽ không xác nhận Iran đã tuân thủ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân quan trọng với Tehran đạt được dưới thời Obama. Điều này đồng nghĩa với việc quốc hội Hoa Kỳ có 60 ngày để xem xét có nên tái áp đặt lệnh cấm vận với Iran hay không.

Giới chuyên gia cho rằng, với việc từ chối công nhận Iran tuân thủ JCPOA, ông Trump gần như đã đẩy thỏa thuận hạt nhân vốn nhận được rất nhiều sự ủng hộ này vào nguy cơ đổ vỡ, bởi Iran đã khẳng định họ sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Hoa Kỳ tái áp đặt các lệnh cấm vận. Nếu thỏa thuận bị hủy, Iran có thể trục xuất các giám sát viên quốc tế và tăng tốc chương trình hạt nhân. Điều này có khả năng dẫn tới việc Hoa Kỳ hoặc Israel ra tay đánh phủ đầu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran, để ngăn ngừa Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel từng đơn phương hành động trong quá khứ mà không hỏi ý kiến đồng minh Hoa Kỳ, như việc không kích hủy diệt nhà máy hạt nhân của Iraq năm 1981 và Syria năm 2007. Tuy nhiên, việc tấn công cơ sở hạt nhân của Tehran được đánh giá là quá rủi ro, nhiều khả năng khiến Israel hứng chịu những đòn đáp trả quân sự mạnh tay từ Iran.

Trung Cộng, Phi Luật Tân gia tăng hợp tác quân sự

MANILA – Trung Quốc và Phi Luật Tân vào hôm thứ Năm đã đồng ý gia tăng hợp tác quân sự và quốc phòng, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại vùng Đông Nam Á. Tuyên bố hợp tác được đưa ra bởi Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Chang Wanquan và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana, bên lề một cuộc họp khu vực ở căn cứ Aguinaldo. Sự kiện này diễn ra sau khi Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Phi Luật Tân để chống khủng bố và dùng trong các chiến dịch chống ma túy.

Bộ Quốc Phòng Phi Luật Tân nói rằng, cả Bắc Kinh và Manila đều mong muốn làm giảm căng thẳng liên quan đến các tranh chấp trên biển Đông, thông qua các phương pháp ngoại giao thận trọng. Hai nước cũng đã thảo luận để hợp tác nhiều hơn trong việc chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Trung Quốc có vẻ như sẽ nỗ lực phát triển quan hệ quốc phòng với các nước Đông Nam Á trong những tháng tới. Trong hội nghị an ninh Asean vào tuần này, Bộ Trưởng Chang và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen cũng đã đồng ý tổ chức cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Chi tiết về cuộc tập trận chưa được quyết định, nhưng các bên liên quan hiện đã bắt đầu thảo luận để chuẩn bị cho sự kiện này.

Trung Quốc gây mâu thuẫn với các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Philippines, sau khi Bắc Kinh tuyên bố sở hữu gần 90% biển Đông. Tuy nhiên, quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã tốt lên sau đó, khi Trung Quốc lên tiếng ủng hộ chiến dịch chống ma túy đầy tranh cãi của Philippines, và giúp nước này chống khủng bố.

Singapore: Mối quan hệ với Mỹ rất quan trọng

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long hôm thứ Tư cho rằng, các công ty và các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tạo ra hàng chục ngàn việc làm tại Singapore. Do đó, việc duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp là điều quan trọng với Singapore, và cả với Hoa Kỳ nếu muốn tiếp tục giữ ảnh hưởng tại châu Á. Thủ Tướng Lý thêm rằng, chuyến công du của ông là một chuyến đi hữu ích, đặc biệt là khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị đến thăm châu Á vào tháng tới.

Ông Lý cho biết, ông đã nói rõ với Tổng Thống Trump rằng, sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á là điều quan trọng. Châu Á dựa vào Hoa Kỳ rất nhiều về kinh tế, an ninh, và nhiều lĩnh vực khác, và điều này nên được tiếp tục dưới chính quyền mới tại Washington. Cũng trong chuyến công du vừa qua, Thủ Tướng Lý và Tổng Thống Trump đã chứng kiến nghi thức ký thỏa thuận cho Singapore Airlines, để mua 39 máy bay từ hãng sản xuất Boeing của Hoa Kỳ. Đơn đặt hàng này sẽ tạo ra hơn 70,000 việc làm trực tiếp và không trực tiếp tại Hoa Kỳ cho hãng Boeing, các nhà thầu, và các nhà cung cấp vật liệu khác của hãng. Ngược lại, hơn 4,200 công ty Hoa Kỳ cũng đang hoạt động tại Singapore, tạo ra hàng chục ngàn việc làm và nhiều đóng góp tài chính.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ 6 ngày, kết thúc vào thứ Năm, Thủ Tướng Lý đã gặp Tổng Thống Trump tại Tòa Bạch Ốc, Bộ Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin, và Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster. Ông cũng có buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington, Hội đồng quan hệ ngoại giao CFR, gặp gỡ một số lãnh đạo quốc hội, và các cộng đồng người Singapore tại Washington.