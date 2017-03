Nam Hàn: Cựu tổng thống đến trung tâm giam giữ

SEOUL – Tổng thống bị truất phế của Nam Hàn Park Geun-hye hôm thứ Năm đã đến một trung tâm giam giữ, sau khi tòa án Seoul chấp thuận việc bắt giữ bà, liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Các hình ảnh TV cho thấy chiếc xe màu đen chở bà Park chạy vào trung tâm giam giữ gần Seoul vào sáng sớm thứ Sáu. Trước đó, các công tố viên đã yêu cầu bắt giữ bà Park vì lo ngại bà sẽ tiêu hủy chứng cứ, và Tòa án trung tâm Seoul đã chấp thuận yêu cầu này.

Bà Park đã bị tòa án thẩm vấn gần 9 tiếng đồng hồ vào hôm thứ Năm, trước khi tòa đồng ý việc bắt giam. Các công tố viên có thể giam giữ bà Park tối đa là 20 ngày, trước khi chính thức khởi tố. Vào đầu tháng 3, Tòa Hiến Pháp Nam Hàn đã quyết định truất phế bà Park, do các cáo buộc tham nhũng và để bạn thân can thiệp vào công việc quốc gia.



Bỉ cảnh báo bạo động liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ

BRUSSELS – Thủ tướng Bỉ Charles Michel hôm thứ Năm cảnh báo, chính phủ sẽ không dung thứ cho mọi hành động bạo lực, khi những người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý, về việc tăng thêm quyền lực cho Tổng Thống Tayyip Erdogan. Các cử tri đã xếp hàng dài trước tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels vào hôm thứ Năm, và một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa những người ủng hộ và phản đối ông Erdogan.

Thủ Tướng Michel đã lên án vụ đánh nhau, và nói rằng ông sẽ không dung thứ cho bất kỳ vụ bạo động nào liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý của Thổ Nhĩ Kỳ. Các công dân Thổ Nhĩ Kỳ sống tại 6 nước châu Âu sẽ có hạn chót là ngày 9 tháng 4 để bỏ phiếu. Hạn chót tại Thổ Nhĩ Kỳ là ngày 16 tháng 4. Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu đang ngày càng tồi tệ khi cuộc trưng cần dân ý đến gần. Ông Erdogan cáo buộc các nước như Hòa Lan và Đức là những nước theo chủ nghĩa quốc xã, vì đã cấm các cuộc tuần hành ủng hộ cho ông.

Cá mập mắc cạn giữa thành phố do bão

ÚC – Các nhân viên cứu nạn đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy một con cá mập lớn nằm trên đường, sau khi nước lũ rút đi sau cơn bão Debbie. Con cá mập nằm giữa đường ở Ayr, phía bắc Queensland. Trung tâm dịch vụ khẩn cấp và cứu hỏa Queensland đã đăng ảnh con cá lên mạng xã hội kèm cảnh báo: "Bạn cho rằng bây giờ đã an toàn để lội nước? Hãy nghĩ lại! Bạn không biết được cái gì ẩn dưới mặt nước sau một cơn bão lớn đâu. Cá mập trâu mắt trắng là loài cực kỳ hung dữ, và được coi là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới. Chúng thường sống gần khu vực có dân cư và thường xuyên mạo hiểm bơi vào đất liền bằng đường sông.”

Người dân địa phương ở Ayr cho biết, loài cá mập này thường sống ở sông suối trong khu vực. Chúng có thể dài tới 3.6 mét, nặng từ 90 đến 230 ký. Bão Debbie với sức gió gần 300 cây số/giờ đã tràn vào Queensland hôm 28 tháng 3, khiến hàng ngàn người phải di tản và hàng ngàn ngôi nhà bị mất điện.

Trung Quốc bồi thường cho gia đình của người bị tử hình oan

HÀ BẮC - Gia đình của một thanh niên 20 tuổi, người đã bị tử hình oan vì tội cưỡng hiếp và giết người vào hơn 20 năm nước, sẽ được bồi thường 2.7 triệu yuan ($390,000 Mỹ kim), bao gồm cả 1.3 triệu yuan tiền bồi thường tổn thất tinh thần, theo tin từ truyền thông Trung Quốc. Số tiền này ít hơn rất nhiều so với con số 13.9 triệu yuan được yêu cầu bởi gia đình của anh Nie Shunbin.

Anh Nie bị bắt giam vào năm 1994, không lâu sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể cô Kang Juhua tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Anh Nie đã nhận tội sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, rồi bị xét xử và bị hành quyết vào năm kế tiếp đó, khi mới 21 tuổi. Vào tháng 12 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Trung Quốc đã hủy bỏ bản án, với lý do thiếu bằng chứng và nghi ngờ tính xác thực của những lời thú tội của anh Nie. Mẹ của anh Nie, bà Zhang Huanzhi, nói rằng bà sẽ không kháng án về số tiền bồi thường của tòa án tỉnh.

Vụ án của anh Nie là một trong những vụ án nổi tiếng nhất tại đại lục về việc tử hình oan. Nhiều người dân và các chuyên gia pháp lý nói rằng, vụ án này cho thấy những sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp hình sự của Trung Quốc. Hơn 1 thập niên sau khi anh Nie bị hành quyết bằng súng, một người đàn ông bị bắt trong 1 vụ án khác, Wang Shujin, đã thừa nhận việc sát hại cô Kang. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần trong vụ án của anh Nie là số tiền cao nhất từ trước đến nay, từng được trao cho gia đình của những người bị kết án oan.

Thi thể Kim Jong Nam được giao trả cho Bắc Hàn

KUALA LUMPUR – Thi thể ông Kim Jong Nam sẽ được giao trả cho Bắc Hàn, và 9 công dân Malaysia tại Bình Nhưỡng sẽ được phép trở về quê hương, theo lời Thủ Tướng Malaysia Najib Razak cho biết hôm thứ Năm. Ngoài ra, các công dân Bắc Hàn tại Malaysia cũng sẽ được phép rời khỏi quốc gia này. Thủ Tướng Razak cho biết, vì quá trình kiểm nghiệm pháp y đã hoàn tất, và gia đình ông Kim gởi thư yêu cầu đưa thi thể về Bắc Hàn, nên chính phủ Malaysia đã đồng ý giao trả thi thể người quá cố.

Ông Razak cũng thông báo, 9 công dân Malaysia, vốn đã bị cấm rời Bắc Hàn sau khi quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trở nên căng thẳng, hiện cũng đã được phép quay về Malaysia. Những người này rời khỏi Bình Nhưỡng vào tối thứ Năm, giờ địa phương, và hạ cánh tại Kuala Lumpur vào sáng sớm thứ Sáu. Chính phủ Bình Nhưỡng cũng ra tuyên bố nói rằng, Bắc Hàn và Malaysia đã giải quyết xong các vấn đề liên quan đến cái chết của 1 công dân Bắc Hàn, và hai nước đang thảo luận việc tái lập lại chương trình miễn visa, để nâng quan hệ ngoại giao lên một tầm cao mới.

Ông Kim Jong Nam, 45 tuổi, anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bắc Hàn, bị ám sát tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2, bằng một loại chất độc thần kinh vốn đã bị Liên Hợp Quốc cấm sử dụng. Vụ ám sát đã dẫn đến một cuộc xung đột ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Hàn, khiến cả 2 nước trục xuất đại sứ của nhau, và cấm công dân của nước kia hồi hương.

Ý: Bắt 3 nghi can âm mưu đánh bom Venice

VENICE – Hôm thứ Năm, cảnh sát Ý đã bắt giữ 3 người Kosovo ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo, bị nghi đang điều hành một tổ chức thánh chiến Hồi giáo, và đang âm mưu đánh bom cây cầu nổi tiếng Rialto của thành phố Venice. Một thiếu niên người Kosovo khác cũng đã bị tạm giữ để ngăn không cho cậu ta can thiệp vào cuộc điều tra. Tất cả những người bị bắt đều có giấy tờ để được sinh sống hợp pháp tại Ý. Ngoài ra, 3 người Kosovo khác cũng đang bị điều tra, do có liên quan đến những nghi can bị bắt.

Cảnh sát đã theo dõi nhóm người này từ năm ngoái, bằng cách nghe lén điện thoại, gắn máy nghe lén trong nhà, và theo dõi các cuộc trò chuyện trên mạng. Công tố viên cho biết, nội dung các cuộc trò chuyện của nhóm người này rất đáng lo ngại, và họ đã bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Các nghi can từng ăn mừng vụ tấn công chết người tại London vào hôm 22 tháng 3, và tin rằng chúng sẽ được lên thiên đường ngay lập tức, nếu tấn công “những kẻ ngoại đạo” tại Venice, bằng cách đặt bom trên cầu Rialto.

Cảnh sát cũng đã thực hiện 10 cuộc bố ráp trong suốt đêm tại các khu Mestre và Treviso của Venice. Tất cả những nghi can bị bắt đều đang sống tại trung tâm Venice, thành phố cổ tại miền bắc nước Ý, nổi tiếng với mạng lưới kênh rạch dày đặc và các công trình kiến trúc cổ xưa. Venice cũng là một trong những địa danh thu hút khách du lịch nhiều nhất thế giới, với hơn 20 triệu du khách đến thăm thành phố này mỗi năm.

Nigeria: Dịch viêm não khiến 282 người thiệt mạng

ABUJA – Một đợt bùng phát bệnh viêm màng não tại Nigeria đã giết chết 282 người trong những tuần gần đây, theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria NCDC cho biết. Chính phủ Abuja và các tổ chức thiện nguyện đang nỗ lực ngăn chận đà lây lan của dịch bệnh. Tính đến hôm thứ Năm, khoảng 1,966 trường hợp nghi bị viêm màng não đã được báo cáo, với 282 ca tử vong tại 15 trên 36 tiểu bang của Nigeria.

Nhà chức trách cho biết, dịch bệnh lần này là bệnh viêm màng não loại C, một biến thể của viêm màng não loại A thường thấy. Thuốc vaccine chủng ngừa cho viêm màng não loại C hiện vẫn chưa được thương mại hóa, và Nigeria đang phải nhờ Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hỗ trợ tìm nguồn cung cấp vaccine. Vào năm 2009, hơn 2,000 người đã thiệt mạng khi một đợt dịch viêm màng não tương tự bùng phát tại Nigeria.

Dịch vụ y tế của quốc gia đông dân nhất châu Phi này vẫn còn rất hạn chế, nhất là tại những vùng nông thôn. Hầu hết người dân Nigeria sống với mức thu nhập dưới 2 Mỹ kim 1 ngày, dù quốc gia này có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Bệnh viêm màng não là tình trạng bị sưng lớp màng bao quanh bộ não và tủy sống, xảy ra khi con người bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Bệnh lây lan qua tiếp xúc gần và do sống quá đông người trong không gian tù túng, chật hẹp. Nếu được phát hiện sớm, bệnh viêm màng não có thể được chữa trị bằng thuốc kháng sinh.