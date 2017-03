Nam Hàn: Mỹ đưa drone tấn công đến

Các viên chức quân sự Hoa Kỳ vừa cho biết loại máy bay drone chuyên tấn công sẽ có nhà kho thường trực ở Nam Hàn. Chỉ một tuần sau khi Bắc Hàn bắn bốn hỏa tiễn ra Biển Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã có những chuẩn bị ráo riết về an ninh trong lúc vẫn tiến hành tập trận chung với nhau. Các viên chức Hoa Kỳ cho hay lực lượng máy bay drone này sẽ được đưa vào Biệt Đoàn 2 Chiến Đấu của Không Quân trực thuộc Lữ Đoàn số 2 nhằm tăng cường khả năng tình báo, giám sát và chiến đấu của Không Lực Hoa Kỳ và Không Lực Nam Hàn.

Loại máy bay drone nói trên có tên MQ-1C Gray Eagle có khả năng hoạt động liên tục trong 24 giờ, trang bị hỏa tiễn Hellfire tấn công. Đây là loại cải tiến của máy bay drone quân sự Predator mà Không Lực Mỹ sử dụng rộng rãi từ trước đến nay trên thế giới. Ngoài ra nó còn có thể liên kết với loại trực thăng Apache nhằm hỗ trợ cho trực thăng khi thời tiết quá xấu ở bán đảo Triều Tiên.



Phát ngôn viên của Trump bị một phụ nữ chất vấn

Một phụ nữ Mỹ gốc Ấn Độ, vì cô là con gái của những di dân Ấn Độ vào Hoa Kỳ, khi gặp ông Sean Spicer, đại diện báo chí của chính phủ Mỹ tại một cửa tiệm bán điện thoại Apple đã hỏi ông này nhiều câu về chính trị.

Cô Shree Chauhan, 33 tuổi, đã ám chỉ đến Tổng Thống Donald Trump khi hỏi, “Sao, ông làm việc dưới quyền một ông phát xít thì thấy ra sao?” và được biết ông Spicer trả lời như sau, “Chúng ta có một đất nước này vĩ đại, nên cô mới có mặt ở đây.”

Cô Chauhan đã cho quay phim cuộc đối chất chỉ kéo dài có 50 giây sau đó đưa lên online. Cô Chauhan có quốc tịch Mỹ vì cô được sinh đẻ ở Hoa Kỳ và là một giáo viên tiểu học. Sau khi ông Spicer trả lời như thế, cô nhận xét, “Các câu nói của ông Spicer có vẻ kỳ thị chủng tộc và khi ông ta đe dọa về quốc tịch của tôi, ông ấy vẫn còn mỉm cười tỉnh bơ.”

Kể từ đưa lên trang mạng xã hội đoạn video, cô Chauhan cho biết cô liên tục bị nhiều người vào hạch sách và quấy nhiễu.



Thổ Nhĩ Kỳ sắp trừng phạt Hòa Lan

Nội các của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt Hòa Lan trong bầu không khí căng thẳng ngoại giao của hai thành viên khối NATO ngày một dâng cao. Hòa Lan đã ra lệnh không cho các Bộ Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng tại các cuộc hội thảo chính trị ở Rotterdam, khiến Tổng Thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ tố cáo chính phủ Hòa Lan hành sử giống như “tàn dư của Quốc Xã” và ủng hộ các biện pháp trả đũa.

Ông Omer Celik, Bộ Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trông coi về các vấn đề với khối EU, cho báo chí hay, “Chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp trả đũa những hành vi mới nhất của Hòa Lan, chúng tôi sẽ trả đòn không ngần ngại.”

Một nguồn tin thân cận với chính phủ cho hay các biện pháp này bao gồm các địa hạt kinh tế, văn hóa, quân sự và hợp tác kỹ thuật song phương. Ngoài ra ông Celik còn cho biết có thể chính phủ của ông sẽ “xét lại vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề người tị nạn tràn vào Châu Âu nữa.”



Dân Trung Quốc biểu tình chống hỏa tiễn THAAD

Sau khi Trung Quốc lên tiếng bày tỏ thái độ giận dữ trước việc hai chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn quyết định triển khai việc giàn hỏa tiễn tối tân THAAD trên đất Nam Hàn, đến lượt dân chúng Trung Quốc bị chính quyền khích động “bày tỏ lòng yêu nước.” Ngay sau khi có “lệnh hiệu triệu của Bắc Kinh,” cả 3,400 khách Trung Quốc đồng lòng từ chối không chịu lên tàu du lịch Costa Serena đi thăm đảo Jeju của Nam Hàn để tỏ lòng phản đối Seoul.

Vấn đề Bắc Hàn liên tục thử hỏa tiễn đã bị truyền thông Trung Quốc xóa mờ, thay thế bằng hỏa tiễn THAAD, khiến sau khi có cảnh dân Tàu rầm rộ xuống đường, nhiều cửa hàng của công ty Nam Hàn Lotte phải đóng cửa hoạt động. Hai người đàn ông Trung Quốc lấy búa đập phá một máy giặt hiệu LG của Nam Hàn sản xuất ở Đường Sơn. Một tấm bảng viết hàng chữ cạnh một TV lớn cũng do Nam Hàn làm ra như sau, “Chúng ta sẵn sàng phá cái này, chứ không phải mua nó“



Ethiopia: 62 người chết trong bãi rác bị sụp đổ

Con số các nạn nhân bị thiệt mạng khi cả một núi lớn đầy rác sụp xuống nhà dân ở Ethiopia đã lên đến 62 người, theo đài truyền thông Fana của chính phủ Ethiopia cho biết. Vẫn chưa rõ vì sao tai nạn thê thảm này lại xảy ra vào tối thứ Bảy, nhưng các cư dân địa phương cho hay từ vài tháng qua, số lượng rác tiếp tục dồn ứ sau khi những người biểu tình phản đối một bãi rác mới sắp được thành lập.

Các thân nhân của các nạn nhân tay cầm ảnh của nạn nhân mất tích kêu khóc đến bãi rác Koshe để tìm nghe tin tức về những người còn mất tích. Cảnh sát Ethiopia đã cố ngăn không cho họ vào bãi rác để các toán cứu cấp làm việc. Đa số nạn nhân trong vụ này đều là phụ nữ và trẻ em, vốn mỗi ngày vẫn đến bãi rác này kiếm sống bằng cách nhặt nhạnh và lọc lựa trong núi rác những gì có thể mót được để đem đi bán. Có 54 người khác bị thương vì tai nạn này đã được chăm sóc ở bệnh viện địa phương.



Miến Điện: Động đất 5.1 độ

Một trận động đất không mạnh lắm đã đánh vào thành phố Yangon lớn nhất của Miến Điện hôm tối thứ hai, làm một số chùa chiền bị hư hại và làm 1 người bị thương. Cơ quan US Geological Survey của Hoa Kỳ cho biết trận động đất có cường độ mạnh 5.1 độ, có tâm chấn nằm cách Yangon khoảng 44 dặm về hướng tây bắc và có độ sâu khoảng 6 dặm. Có nhiều dư chấn đã xảy ra sau đó.

Các toán cấp cứu khẩn cho báo chí hay một số đền đài chùa chiền ở thị trấn Taikkyi vị sụp đổ và một phụ nữ bị thương vì một vật nặng rơi trung đầu phải chở đi bệnh viện nhưng bản tin không cho biết tình trạng nặng nhẹ của bà ra sao. Miến Điện là quốc gia Đông Nam Á nằm trên vòng đai lửa của Thái Bình Dương nhưng vì đa số các trận động đất diễn ra trong các vùng dân cư thưa thớt nên không gây tổn thất nhân mạng cao. Vào tháng 8 năm 2016, một trận động đất mạnh 6.8 độ đánh vào trung bộ Miến Điện, làm 4 người chết và làm 17 cao ốc bị hư hại.



Indonesia: Giết cảnh sát, hai người ngoại quốc bị tù

Công dân người Anh tên David Taylor đã bị án 6 năm tù vì can tội giết chết một cảnh sát Indonesia trên hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Bali của xứ này. Vào tháng 8 năm 2016, Taylor, 34 tuổi, trong một cơn thịnh nộ đã dùng một chai rượu đánh viên cảnh sát Wayan Sudarsa tại bãi biển Kuta rất nổi tiếng của Bali. Người bạn gái quốc tịch Úc 46 tuổi của Taylor là bà Sara Connor, cũng bị án 4 năm tù vì vai trò của bà trong vụ ấu đả này.

Cả hai nhất định bảo họ chỉ hành động vì tự vệ mà thôi. Nguyên nhân là do hai người này lúc đang vui vẻ ở trên bãi biển vào đêm 16 tháng 8 thì họ phát giác cái ví tay của bà Connor biến mất và túa ra đi kiếm. Lúc gặp viên cảnh sát Sudarsa, anh Taylor cứ nhất định bảo viên cảnh sát này đã ăn cắp cái ví. Cuộc tranh cãi nhanh chóng biến thành cơn ấu đả và Taylor dùng chai rượu đánh ông Sudarsa. Bà Connor, vốn có 2 con ở Úc, nói trước tòa là bà chỉ can ngăn hai người mà thôi.