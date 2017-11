Năm nay nhiều người đi xa trong dịp lễ Tạ Ơn, đường sẽ đông xe, phi trường chật cứng người

Hành khách xếp hàng chờ được kiểm tra an ninh tại phi trường Reagan tại Arlington, Virginia ngày thứ Ba, 21 tháng 11. Năm nay hơn 50 triệu người được tiên đoán sẽ đi xa hơn 50 dặm nhân dịp lễ Tạ Ơn. (Mark Wilson/ Getty Images)

Nếu bạn dự tính du hành vào cuối tuần nghỉ lễ này, bạn thừa biết rằng mình sẽ đụng phải nhiều đám đông trong dịp lễ Tạ Ơn. Năm nay tình trạng đông người sẽ còn nặng hơn so với mấy năm trước, vì trên xa lộ và trên không trung sẽ nhộn nhịp hơn bình thường, và các quy định mới tại phi trường sẽ làm cho tình trạng ứ đọng càng trầm trọng hơn.



Hội xe AAA đang dự đoán rằng 50.9 triệu người Mỹ sẽ đi 50 dặm hoặc xa hơn từ nhà của họ vào dịp Lễ Tạ Ơn này, tăng 3.3 phần trăm so với năm ngoái và là khối lượng du hành dịp Lễ Tạ Ơn lớn nhất tính từ năm 2005.



Ông Bill Sutherland của AAA nói, "Một nền kinh tế và thị trường lao động mạnh mẽ đang tạo ra sự gia tăng lợi tức và mức tin tưởng cao hơn trong giới tiêu thụ, thúc đẩy một năm vững mạnh cho ngành du lịch, và sẽ tiếp tục đến hết mùa lễ cuối năm."



Theo tổ chức các hãng hàng không Airlines for America cho biết, khoảng 28.5 triệu hành khách sẽ đi trên các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ trong khoảng thời gian 12 ngày dịp Lễ Tạ Ơn, cũng tăng 3% so với năm ngoái.



Tất cả những người đi máy bay này có nghĩa là thêm căng thẳng và những hàng người đứng chờ dài hơn tại các sân bay. Và trong năm nay, các quy định mới về trạm kiểm soát an ninh cho nhiều hành khách có thể làm tăng tình trạng tắc nghẽn.



Trong một nỗ lực nhằm tăng cường các thủ tục kiểm tra những món đồ xách lên máy bay, trong tháng Bảy cơ quan Quản Trị An Ninh Giao Thông (TSA) bắt đầu yêu cầu các hành khách phải đi qua những lối đi tiêu chuẩn (non-TSA Precheck), để loại bỏ ra khỏi túi xách mọi thiết bị điện tử lớn hơn máy điện thoại di động, và đặt những đồ vật đó vào trong thùng để rọi quang tuyến.



Trong quá khứ, hầu hết chỉ có những máy laptop là cần phải loại ra khỏi túi xách.

Chính sách mới về việc loại bỏ mọi thiết bị điện tử đã được thử áp dụng tại 10 phi trường trong mùa hè và mùa thu. Nhưng quy định đó hiện đang được thi hành tại 180 sân bay trên toàn quốc, và sắp tới đây tăng thêm nhiều hơn nữa. Điều đó có nghĩa là những hành chờ kiểm soát an ninh tại nhiều phi trường có thể chậm lại trong kỳ lễ nghỉ, vì nhiều hành khách được yêu cầu lấy ra các thiết bị điện tử trong túi xách, và thêm tình trạng tắc nghẽn và than phiền trong các khu vực "tái lập trật tự" sau cuộc rọi kiểm tra, trong lúc các du khách bỏ ra thêm thời giờ để đóng gói lại túi xách.



Để giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn này, trong những ngày du hành kỳ nghỉ lễ tấp nập nhất, TSA sẽ tăng cường nhân viên trạm kiểm soát, và huy động thêm nhiều con chó ngửi bom. Tại nhiều phi trường, một số trạm kiểm soát cũng sẽ mở cửa sớm hơn bình thường.