Nam thanh niên treo cổ tự tử do bế tắc trong chuyện làm ăn

Ngày 3/11, ông Phạm Đắc Sáng – Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Sỹ L. (SN 1981, trú tại xóm 6, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà).

Theo ông Sáng, khoảng 6h30 sáng 2/11, chính quyền địa phương có nhận được tin báo của gia đình về việc anh L. đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, ban Công an xã Việt Hồng đã có mặt tại hiện trường. Người nhà anh L. cho biết, sáng sớm cùng ngày khi mọi người trong gia đình ngủ dậy thì đã thấy anh L. tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang.

Khi lực lượng công an có mặt, thi thể anh L. đã được người nhà đưa xuống. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc Công an xã Việt Hồng đã báo cáo Công an huyện Thanh Hà.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho hay: “Qua công tác khám nghiệm pháp y sơ bộ cùng với khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân L. tử vong do treo cổ. Ngoài vết hằn trên cổ do bị dây xiết, trên các bộ phận khác của cơ thể anh L. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực”.

Nói về nguyên nhân sự việc, Trung tá Hoàn thông tin, gia đình nạn nhân nói anh L. tự tử do bế tắc trong chuyện làm ăn. Một số nguồn tin từ dư luận cho rằng, nguyên nhân của sự việc do anh L. nợ tiền chơi lô đề nhưng chưa có căn cứ.

Minh Sơn