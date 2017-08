Năm trải nghiệm thú vị chỉ có tại Singapore

Đảo quốc sư tử gây ấn tượng cho du khách bởi nhiều nền văn hóa đa dạng, khu vui chơi giải trí thú vị cùng những ăn món đặc trưng…

Lạc lối trong vườn nhân tạo hoặc dạo chơi dưới thủy cung

Dù du lịch tự túc hay đặt tour trọn gói thì khu vườn nhân tạo Gardens By The Bay sẽ là điểm đến luôn có trong lịch trình thăm quan. Trải rộng trên nền đất rộng 101ha, Gardens By The Bay khiến du khách lạc lối với tổ hợp nhiều khu khác nhau: từ vườn nhiệt đới mênh mông hoa phong lan, khu rừng trong mây, cho tới siêu cây nhân tạo có khả năng mang tới cuộc trình diễn huyền ảo của âm thanh và sắc màu vào buổi tối.

Lên rừng, sau đó lại tiếp tục dạo chơi dưới thủy cung lớn nhất thế giới S.E.A Aquarium. Nơi đây được rẽ lối bởi những tấm kính chịu lực, giúp du khách dễ dàng đi bộ dạo chơi dưới đại dương, ngắm nhìn hàng trăm nghìn loại động thực vật biển.

Một đất nước nhưng nhiều nền văn hóa

Đất nước nhỏ bé Singapore là nơi hội tụ bởi cư dân từ nhiều quốc gia khác nhau và đa số là Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Chỉ cần tới Singapore, du khách sẽ tìm hiểu được nền văn hóa đa dạng. Chinatown ở Singapore như một Trung Quốc thu nhỏ, có những ngôi nhà đèn lồng đỏ treo cao rực rỡ, món ăn Trung Hoa và nhiều lễ hội truyền thống như Tết Trung thu, Tết Âm lịch.

Khu Little India chào đón du khách bằng những bộ sari đầy màu sắc, ngôi đền của đạo Hindu có kiến trúc lạ mắt và cả mùi gia vị đa dạng của Ấn Độ. Trung tâm di sản Mã Lai là điểm đến giúp du khách tìm hiểu dễ nhất văn hóa và lịch sử người Malaysia.

Khám phá thành phố phong thủy kỳ lạ

Một trải nghiệm độc đáo chỉ có tại Singapore là khám phá thành phố Suntec City – một thành phố được xây dựng theo các nguyên tắc phong thủy ẩn chứa nhiều câu chuyện kỳ lạ. Thành phố là quần thể gồm các khối chính là bốn tòa nhà 45 tầng và một tòa nhà 18 tầng như bàn tay trái, mang ý nghĩa là bàn tay nắm quyền lực theo quan niệm Trung Hoa.

Giữa “bàn tay” là đài nước Thịnh Vượng được xây dựng với lối kết hợp Kim – Thủy biểu tượng cho sự thành công. Thay vì phun nước lên cao, đài nước Thịnh Vượng phun nước xuống thấp và tụ vào trong để truyền đạt rằng của cải, may mắn, thành công đều hội tụ lại nơi đây.

Cách cư xử và hành động mẫu mực

Tới Singapore, mọi người đều thận trọng, cư xử và hành động mẫu mực hơn bởi đất nước này có vô số điều luật nghiêm khắc. Ví dụ nếu không sử dụng vạch đi bộ khi qua được sẽ bị phạt ít nhất 20 USD, xả rác bừa bãi bị phạt 300 USD, ôm ấp nơi công cộng có thể bị phạt tù… Bên cạnh đó còn nhiều lệnh cấm khắt khe khác như: không nhai kẹo cao su, không hút thuốc lá, cho chim ăn nơi công cộng…

Thưởng thức món ăn là biểu tượng ẩm thực Singapore

Có vô vàn món ăn đáng để thử và đứng đầu danh sách là cua xốt ớt, món được được mệnh danh là biểu tượng ẩm thực Singapore. Đây là sự kết hợp thú vị của thịt cua căng mọng đẫm nước sốt cay – mặn – ngọt rất kích thích vị giác. Món ăn được nhiều đầu bếp chia sẻ rằng phải ăn bằng tay, sau đó mút nước sốt dính trên ngón tay mới thực sự cảm nhận vị thơm ngon của món ăn. Du khách có thể gọi thêm ít bánh bao chiên ăn chấm cùng nước xốt cũng rất vừa miệng.

Du lịch Singapore không khó. Nếu bạn có vốn tiếng Anh giao tiếp cơ bản cùng sở thích tìm tòi khám phá, chỉ cần đặt vé máy bay, phòng khách sạn và tự lên lịch trình ăn chơi là thoải mái trải nghiệm. Với những ai không có nhiều thời gian tìm hiểu và chưa tự tin đi một mình, có thể đặt tour du lịch Singapore trọn gói giá tốt tại các công ty du lịch uy tín.

