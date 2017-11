NASA điều tra tiếng nổ ở 64 điểm trên thế giới

Các nhà khoa học NASA đang tìm hiểu nguyên nhân người dân ở nhiều khu vực gồm Trung Đông, bờ đông Hoa Kỳ, Anh và Úc, nghe thấy những tiếng nổ lớn. Trường hợp gần đây nhất xảy ra hồi đầu tuần do người dân tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, thông báo. Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được tin báo về một âm thanh khả nghi, giống tiếng nổ lớn, vào khoảng 9 giờ tối ngày 15 tháng 11. Nhiều người mô tả âm thanh này giống như tiếng bình gas bị nổ, khiến nhiều ngôi nhà rung lắc và có vẻ xuất phát từ phía tây bắc thị trấn Lochbuie.Cảnh sát và các chuyên gia chưa rõ nguồn gốc của âm thanh bí ẩn này. Nguyên nhân được cho có thể là tiếng máy bay siêu thanh hoặc thiên thạch nổ giữa khí quyển. Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu khói hay đám cháy lớn nào trên radar và vệ tinh. Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS cũng không phát hiện động đất. Âm thanh tương tự cũng xuất hiện hôm 10 tháng 10 tại Cairns, Úc, khiến người dân hoang mang. Nhiều người đoán âm thanh này phát ra từ máy bay siêu thanh FA-18 Hornet đang bay. Hai tuần sau, khu vực bán đảo Eyre, Nam Úc, cũng nghe thấy tiếng nổ khi một thiên thạch lao xuống Trái Đất.Từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 64 trường hợp ở các địa điểm khác nhau ghi nhận tiếng nổ. Nguồn gốc tiếng nổ vẫn chưa được xác định. Ông Bill Cooke, chuyên gia tại NASA, cho rằng âm thanh có thể do thiên thạch, máy bay siêu thanh lớn, hoặc một vụ nổ dưới mặt đất gây nên. Các nhà khoa học tại NASA sẽ tiếp tục phân tích những dữ liệu mới để tìm ra nguyên nhân tiếng nổ.Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ thực hiện một cuộc tập trận Không quân chung từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12, với sự tham gia của khoảng 230 máy bay các loại và 12,000 binh sĩ, trong một hành động nhằm phô trương sức mạnh trước Bắc Hàn. Thông cáo của liên quân Mỹ - Hàn cho biết, cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace, được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến cũng như năng lực chiến đấu của Không quân hai nước.Không quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, và 3 đến 4 chiến đấu cơ đa năng F-35A, tới tham gia đợt diễn tập, nhằm gây áp lực tối đa với Bắc Hàn. Hồi tháng trước, Washington và Seoul đã đồng ý tăng cường điều động luân phiên các loại vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ tới Nam Hàn, để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Đầu tháng này, 3 hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đã tập trận Hải quân chung với Nam Hàn trên biển Nhật Bản, trong một hành động phô diễn sức mạnh chưa từng có trước đây.TOKYO - Hải quân Hoa Kỳ đã dừng tìm kiếm ba thủy thủ mất tích, sau khi một máy bay vận tải rơi xuống biển Phi Luật Tân trên đường tới một hàng không mẫu hạm. "Trong vòng hai ngày, tám chiếc tàu của Hải Quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật, ba đội trực thăng và máy bay tuần tra, đã tìm kiếm trên diện tích 1,000 hải lý vuông, nhưng không có kết quả,” theo thông báo hôm thứ Sáu của Hạm đội 7 Hoa Kỳ-Thái Bình Dương.Trước đó, tám người trên máy bay C-2 được giải cứu ngay sau khi nó rơi, và được đưa tới hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Phi cơ C-2 rơi hôm 22 tháng 11, khi đang trong chuyến bay thường kỳ chở người và hàng hóa, trên đường từ căn cứ Iwakuni ở Nhật tới hàng không mẫu hạm Reagan, Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân sự việc. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera cho biết, Hải quân Hoa Kỳ báo với ông rằng, nguyên nhân có thể là trục trặc động cơ.Đây là tai nạn mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, sau hai sự việc chết người trong khu vực, liên quan đến các khu trục hạm, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động huấn luyện và năng lực của các chiến dịch quân sự. Quốc Hội Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra và một số sĩ quan cấp cao đã bị cách chức.Tiểu hành tinh đường kính 5 cây số, có tên gọi 3200 Phaethon, đặt theo tên một bán thần trong thần thoại Hy Lạp, sẽ bay sát Trái Đất vào ngày 17 tháng 12. Thiên thể 3200 Phaethon được Cơ Quan Không Gian NASA xếp vào nhóm tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. Thiên thể này sẽ bay qua cách Trái Đất 10.3 triệu cây số, khoảng cách tương đối gần về mặt thiên văn. Chiều rộng của 3200 Phaethon lớn gấp đôi kích thước của Chicxulub, tiểu hành tinh từng đâm vào Trái Đất gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Quỹ đạo khác thường của 3200 Phaethon khiến nó bay gần Mặt Trời hơn bất kỳ tiểu hành tinh nào khác.3200 Phaethon khiến giới thiên văn bối rối vì nó mang đặc điểm của cả tiểu hành tinh và sao chổi. Trong một lần tiểu hành tinh tiến sát Trái Đất, các nhà nghiên cứu phát hiện vệt bụi từ thiên thể này giống với vệt đuôi bằng băng bị tan chảy ở phần lớn sao chổi. Nhưng quỹ đạo của Phaethon cho thấy nó có nguồn gốc từ vùng giữa sao Hỏa và sao Mộc, nơi tập trung nhiều tiểu hành tinh. Thông thường, sao chổi băng đến từ những khu vực lạnh hơn của vũ trụ, ở phía ngoài sao Hải vương."Rõ ràng, tiểu hành tinh này từng là một thiên thể rất lớn. Nhưng sau nhiều lần đến gần Mặt Trời, nó có thể bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn tạo ra mưa sao băng. Nếu đúng như vậy, bản thân tiểu hành tinh có thể là tàn dư của nhân sao chổi. Quỹ đạo đặc biệt dài của tiểu hành tinh khiến nó đôi khi bay gần Mặt Trời hơn Thủy Tinh và bay xa hơn Hỏa Tinh,” nhóm nghiên cứu cho biết.Nhà chức trách đang điều tra một âm mưu sát nhân, liên quan đến một số học sinh trung học ở thành phố Benton, miền nam tiểu bang Washington. Ba học sinh trung học 16 tuổi, gồm 2 nam và 1 nữ, đã âm mưu sát hại một người bạn cùng lớp 18 tuổi, vào ngày 15 tháng 11. Người bạn cùng lớp đã bị lừa đi ra ngỏ hẽm sau lưng một cửa hàng, nơi nhóm nghi can định dùng dao để giết nạn nhân. Tuy nhiên, người học sinh mới đã thoát được vụ tấn công và không bị thương.Học khu Kiona-Benton đã ngay lập tức đuổi học 1 nam sinh và 1 nữ sinh liên quan trong sự việc. Sự tham gia của nam sinh thứ 2 chỉ mới được phát hiện trong tuần này. Cảnh sát cho biết, người học sinh 18 tuổi mới vừa chuyển trường đến học khu Kiona-Benton, và đã làm rối loạn các trật tự xã hội ngầm trong lớp học. Thiếu niên chủ mưu vụ giết người đã bị giam tại nhà tù vị thành niên Benton-Franklin.