NASA phóng phi thuyền khám phá bí ẩn Mặt Trời năm 2018

WASHINGTON DC – Vào năm 2018, Cơ quan Không Gian Hoa Kỳ NASA dự định sẽ phóng tàu thăm dò không người lái mang tên Solar Probe Plus tới Mặt Trời. Trái Đất nằm cách Mặt Trời 149 triệu cây số, và tàu Solar Probe Plus dự kiến sẽ tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách 6 triệu cây số.



"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của con người bay tới Mặt Trời. Chúng ta không thể tới được bề mặt của Mặt Trời, nhưng tàu vũ trụ sẽ tiếp cận đủ gần để trả lời ba câu hỏi quan trọng", ông Eric Christian, chuyên gia làm việc tại Trung tâm Không Gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland, cho biết.



Thứ nhất, sứ mệnh này giúp giải thích lý do khiến bề mặt của Mặt Trời không nóng như bầu khí quyển của nó, hay còn gọi là vành nhật hoa. Bề mặt Mặt Trời có nhiệt độ khoảng 5,500 độ C, trong khi đó, bầu khí quyển phía trên nóng tới 2 triệu độ C. "Thông thường càng ở xa nguồn nhiệt sẽ càng lạnh hơn. Do đó, việc khí quyển của Mặt Trời nóng hơn bề mặt thực sự là một bí ẩn lớn," ông Christian nói.



Thứ hai, các nhà khoa học muốn tìm câu trả lời về cách thức tăng tốc của gió Mặt Trời. "Mặt Trời thổi luồng hạt mang điện tích theo tất cả các hướng với vận tốc 1.6 triệu cây số/giờ. Nhưng chúng tôi không hiểu làm thế nào mà nó tăng tốc," ông Christian nói.



Thứ ba, tàu Solar Probe Plus sẽ giúp xác định nguyên nhân khiến Mặt Trời thỉnh thoảng phát ra các hạt năng lượng cao, có thể gây nguy hiểm cho phi hành gia và tàu không gian không được bảo vệ.



Tàu không gian bay ở khoảng cách 6 triệu cây số so với Mặt Trời gặp khá nhiều thách thức, trong đó chủ yếu là nhiệt độ quá cao. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học NASA thiết kế một lá chắn bằng vật liệu composite trên nền sợi carbon dày 4 inch rưỡi. Nó có khả năng chịu được nhiệt độ bên ngoài tàu vũ trụ khoảng 1,370 độ C.



Ngoài ra, phi thuyền được trang bị các ống tản nhiệt đặc biệt, có khả năng giải phóng lượng nhiệt hấp thụ qua vỏ chắn của tàu vào không gian, nhằm bảo vệ thiết bị điện tử bên trong không bị hư hại.