Nếu tự làm sữa ngô, hãy chú ý những điều này

Khi tự làm sữa ngô, cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Ảnh: TL

Sợ độc hại, nhiều người tự làm sữa ngô

Những ngày này, người dân đang e dè trước sữa ngô (bắp) – bởi trước thông tin sữa ngô không làm từ ngô mà được pha chế bởi bột ngô và tinh dầu sữa (chất lỏng màu đục, tỏa ra mùi sữa, vị ngọt đậm, gắt) và tinh dầu ngô (màu vàng đục, thơm mùi ngô, vị ngọt nhạt) và bột ngô (màu trắng, thơm nức mùi ngô nếp). Chỉ cần 1-2 thìa tinh dầu và bột ngô là được chai sữa ngô thơm lừng như ngô xịn.

Thông tin từ các nhà khoa học, ngô có hàm lượng dinh dưỡng cao rất tốt cho người ăn chay, ăn kiêng, ăn theo chế độ thực dưỡng. Từ người già, người ốm, trẻ em, đặc biệt là phụ nữ mang thai (hoặc đang cho con bú) đều dùng tốt.

Sữa ngô giải nhiệt mùa hè rất tốt, có thể trung hòa độ cồn trong rượu bia, giảm nguy cơ táo bón, bệnh đường ruột, tiêu chảy, ổn định lượng đường trong máu… Uống sữa ngô hàng ngày giúp tăng cân cho bé, lợi sữa cho mẹ bầu và là đồ uống thanh mát giúp giải nhiệt cho cả gia đình.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên Giảng viên Viện nghiên cứu Sinh học và Công nghệ thực phẩm), hiện nay không có sữa ngô non, cũng không có sữa ngô thật 100%. Để có hương vị ngô non để làm nên các chai sữa ngô thanh trùng người ta phải bổ sung thêm những chất phụ gia thực phẩm để giống mùi ngô non. Tuy nhiên, các phụ gia thực phẩm đó nằm trong miền cho phép, được Bộ Y tế cho phép sử dụng. “Còn trên thế giới, kể cả nước Mỹ không có thực phẩm gì làm hoàn toàn tự nhiên, mà đều có tỉ lệ tham gia của phụ gia thực phẩm nhân tạo. Người dân ở ta cứ nghe “có hóa chất” là sợ, là tẩy chay mà không hiểu bản chất sử dụng chất phụ gia thực phẩm được phép dùng – khác với dùng hóa chất độc hại. Điều quan trọng là người sản xuất sử dụng hóa chất có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, làm đúng quy định của Bộ Y tế và Nhà nước, có tỉ lệ pha chế đồng bộ, phù hợp, quy trình công nghệ đảm bảo… và sản phẩm cuối cùng được kiểm nghiệm là không có hóa chất độc hại, không có vi khuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm, có đăng ký chất lượng sản phẩm là yên tâm sử dụng”, TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Lưu ý khi tự làm sữa ngô

Nhiều người bảo nhau hãy bảo vệ sức khỏe gia đình bằng cách tự làm sữa ngô, bởi công thức đơn giản, nguyên liệu dân dã, dễ mua. Nếu chuẩn bị trước (luộc ngô, tẽ hạt…) thì sáng ra chỉ 20 phút là có những cốc sữa ngô thơm ngon, bổ dưỡng. Việc cần làm là chọn nguồn nguyên liệu uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

TS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ thêm, ở Việt Nam ngô có sản lượng rất lớn, người dân có thể xay bột làm sữa ngô, tự làm sữa ngô tại nhà. “Ngô nên dùng dạng nguyên hạt là tốt nhất, vì có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng có lợi, gồm chất xơ, nhiều loại vitamin, khoáng tố, protit, đường, tinh bột, các chất chống ôxy hoá và dầu béo tốt cho sức khỏe, thị lực, não bộ… và cả khả năng chống ôxy hóa, cải thiện làn da, điều hòa khí huyết… cho phụ nữ”, TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

TS Nguyễn Duy Thịnh đưa ra các lưu ý khi bạn tự làm sữa ngô tại nhà:

– Cần để trong ngăn mát tủ lạnh, uống vào sáng sớm rất ngon.

– Không để sữa ngô tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Không cho sữa ngô vào cốp xe, hoặc nơi có nhiệt độ cao.

– Sữa ngô tự làm nhanh sủi bọt và bị chua. Nếu phải vận chuyển ở nhiệt độ bình thường quá 90 phút, thì nên dùng ngay. Nếu phải vận chuyển đi xa cần có thùng giữ lạnh (<10 độ C), cách nhiệt để bảo quản.

– Sữa ngô cần đựng vào chai nhựa, chai thủy tinh rồi cho vào ngăn đá khoảng 30 phút, rồi hãy bỏ ra cho vào ngăn mát, nhưng không nên trữ quá 1 tuần.

Với sữa ngô thanh trùng:

– Sau khi mở nắp nên sử dụng hết một lần hoặc không quá 3 giờ.

Công thức để làm sữa ngô tại nhà Nguyên liệu: – 3 bắp ngô – 1 trái lê hay trái táo – 1 chút xíu muối – 700ml nước lạnh 4400ml sữa tươi không đường 41 lá dứa (nếu có) Cách làm: Bước 1: Lê/táo rửa sạch, cắt bỏ lõi thái miếng. Bước 2: Ngô bỏ râu rửa sạch, dùng dao bào hạt. Bước 3: Cho ngô, táo, nước, muối, lá dứa và cả cùi bắp vào nồi, bắc lên bếp nấu khoảng 20-25 phút cho bắp chín mềm. Bước 4: Vớt bỏ cùi ngô. Sau đó cho tất cả vào máy sinh tố xay nhuyễn. Bước 5: Cho hỗn hợp xay nhuyễn này vào miếng vải lọc lấy nước. Bước 6: Sau đó cho nước ngô vào nồi nấu lại cho sôi với lửa vừa. Khi nước ngô sôi là cho sữa tươi vào hòa chung là tắt bếp chờ sữa nguội hẳn chắt ra chai, cốc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Dương Hà