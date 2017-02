New York Knicks vẫn là đội banh có giá trị nhất của Forbes

Joakim Noah số 13 và Carmelo Anthony số 7 của New York Knicks đang vui trong trận thắng Brooklyn Nets mới đây. (Al Bello/ Getty Images)

Theo một thăm dò của tạp chí Forbes công bố tuần này, New York Knicks vẫn là đội banh có giá trị nhất của NBA trong hai năm liên tiếp, mặc dù New York Knicks chưa từng có mặt ở các trận playoffs từ năm 2013. Công bố này cho thấy giá trị trung bình của đội banh này tăng trung bình 9%.



Giá trị hiện nay của New York Knicks là 3.3 tỷ Mỹ kim, tăng 10% so với năm ngoái. Họ vẫn tiếp tục gặt hái thành quả sau khi chuyển sang và sửa chữa lại sân vận động ở Madison Square Garden với phí tổn 1 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, từ khi sở hữu sân vận động mới, đội banh có cơ hội tăng doanh thu từ các nhà tài trợ nhờ số chỗ ngồi tăng nhiều hơn.



Theo tạp chí Forbes, New York Knicks công bố khoản lợi nhuận kỷ lục NBA là 141 triệu Mỹ kim trong mùa thi đấu năm ngoái, bất chấp một thành tích tồi tệ của mùa giải cũng kỷ lục là thắng 32 trận nhưng thua 50 trận. Đó là mùa giải đầu tiên New York Knicks ký thỏa thuận với đài truyền hình địa phương MSG, trong đó MSG đồng ý trả 100 triệu Mỹ kim để truyền trực tiếp các trận đấu trong năm đầu tiên.



"Top 5" trong danh sách "đội banh có giá trị nhất" của Forbes gồm New York Knicks 3.3 tỷ Mỹ kim, Los Angeles Lakers 3 tỷ Mỹ kim, Golden State Warriors 2.6 tỷ Mỹ kim, Chicago Bulls 2.5 tỷ Mỹ kim và Boston Celtics 2.2 tỷ Mỹ kim.



Đương kim vô địch NBA Cleveland Cavaliers được xếp hạng thứ 11 trong tổng số 30 hạng trên danh sách, với trị giá 1.2 tỷ Mỹ kim. Con số này tăng 9% so với năm ngoái.



Các đội Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers và Oklahoma City Thunders mất khá nhiều tiền trong mùa giải vừa qua, vì danh sách trả lương cho cầu thủ vượt quá mức tiêu chuẩn khiến họ bị đánh thuế xa xỉ.

Theo đánh giá của Forbes, giá trị các đội banh trung bình của NBA cũng tăng lên 1.36 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, nhóm các đội banh trung bình cũng mang về 24 tỷ Mỹ kim là tiền ký thỏa thuận với các đài truyền hình, trong đó có ESPN và TNT.