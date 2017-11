Nga – Mỹ vượt qua bất đồng, ra tuyên bố chung về chống IS

Tuyên bố này nhằm tái khẳng định cam kết của các nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Bên cạnh đó, tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các kênh liên lạc quân sự và đồng ý rằng cuộc xung đột đẫm máu này sẽ không thể kết thúc bằng biện pháp quân sự.

“Bên lề Hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã xác định rõ quyết tâm đánh bại IS tại Syria”, tuyên bố cho hay, đồng thời khẳng định, ông Trump đã có “một cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Putin”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc trao đổi ngắn khi tham dự một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị APEC Việt Nam 2017.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết của họ với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria và kêu gọi các bên liên quan tích cực tham gia đàm phán Geneva.

Tuyên bố chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thỏa thuận lâu nay giữa Mỹ và Nga. Nó được đưa ra sau khi ông Trump và ông Putin tình cờ nói chuyện ít nhất 3 lần tại Hội nghị APEC.

Một quan chức cấp cao bộ Ngoại giao Mỹ nói với phóng viên, họ rất lạc quan về những nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Moscow, chúng sẽ thành công hơn so với quá khứ bởi tình hình đang thay đổi tích cực tại Syria.

“Nga đã tham gia vào cuộc nội chiến Syria. Trong một vài khía cạnh, nỗ lực chống IS đã làm thay đổi mục tiêu ưu tiên đối với một số bên. Chắc chắn, với chúng tôi, ưu tiên số 1 là chống IS. Tôi nghĩ rằng đối với Nga, câu hỏi chỉ là họ muốn tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến này trong bao lâu”, quan chức Mỹ nói với CNN.

“Tuyên bố chung là dấu hiệu cho thấy sự cam kết sẽ giải quyết vấn đề thông qua hòa giải chính trị và tiến trình hòa bình. Điều đó phù hợp lợi ích của họ và cũng phù hợp với lợi ích của chúng tôi”, quan chức trên nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu Moscow có đủ tầm ảnh hưởng để đưa nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad cùng tham gia bàn đàm phán hay không, vị quan chức cho hay Mỹ sẽ “tìm hiểu về điều đó”.

Nhà Trắng cho hay. hai nhà lãnh đạo Trump và Putin đã nói chuyện trong khoảng 5 phút ở giữa các sự kiện tại Hội nghị APEC. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhanh khi đang đi bộ song hành trước ống kính phóng viên. Cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều cùng nhau cười và trò chuyện khi bước đi.

Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Trump khẳng định thỏa thuận giữa Kremlin và Nhà Trắng sẽ “cứu mạng sống của rất nhiều người”. Mô tả về cuộc gặp với người đồng cấp Nga, ông Trump cho hay họ rất hợp nhau và đồng ý về tuyên bố chung “rất nhanh”.

“Chúng tôi dường như có cảm giác rất tốt về nhau, một mối quan hệ đẹp, dù chúng tôi không biết nhiều về nhau”, ông chủ Nhà Trắng Donald Trump nói.

Theo tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo “đồng ý duy trì kênh liên lạc quân sự mở” giữa hai nước về vấn đề Syria và những nỗ lực sẽ tiếp tục “tới khi cuộc chiến chống IS đạt được thành công cuối cùng”.

Kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Việt Nam phản ánh những tiến triển tích cực trước đó giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp đầu tiên tại Đức hồi đầu năm nay. Dù quan hệ giữa Moscow và Washington rất căng thẳng, do cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ hồi năm ngoái, nhưng khi đó hai nhà lãnh đạo vẫn đồng ý với lệnh ngừng bắn ở phía Tây Nam Syria và tới nay là tuyên bố chung về chống IS.

“Đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mỹ và Nga đang hợp tác cùng nhau về Syria”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói.

Giới chuyên gia nhận định, đạt được tuyên bố chung về vấn đề Syria là nỗ lực chung của cả Washington và Moscow, dù hai bên còn nhiều quan điểm mâu thuẫn, nhất là về số phận chính trị của ông Bashar al-Assad.

Việc hợp tác chứ không phải đối đầu với Nga trong cả việc tiếp tục chiến sự và tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc nội chiến 6 năm được coi là một chiến lược mới của ông Trump so với người tiền nhiệm Barack Obama.

Một số chuyên gia khác nhận xét, việc Washington hợp tác sâu rộng hơn với Nga là để cản trở Nga độc chiếm ảnh hưởng tại khu vực, giúp Lầu Năm Góc có tiếng nói hơn trong những quyết định liên quan tới Syria trong tương lai.

Nhưng dù ý đồ của Washington là gì thì những nhà quan sát cũng hoan nghênh sự hợp tác giữa hai cường quốc có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông nhằm cùng giải quyết tận gốc chủ nghĩa khủng bố cực đoan và chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Syria trong nhiều năm qua.

