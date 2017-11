Nga "chơi" Đan Mạch và vài... chuyện chó

Bài HOÀI MỸ

Chẳng cứ ngày nay mà gần như thời nào cũng vậy - chỉ khác cường độ do phương tiện đem lại - các nước vẫn chơi xấu nhau về mọi phương diện, trong đó việc tung tin thất thiệt được tận dụng như thượng sách nhằm bôi bẩn đối phương, hạ uy tín, làm mất thanh danh, gây chia rẽ và thù oán nội bộ...



Truyền thông Nga dựng truyện 'lầu xanh súc vật' ở Đan Mạch



Mạn phép nói ngay, các quốc gia nhỏ ở Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Greenland (khu vực tự trị thuộc vương quốc Đan Mạch)... đều là "hàng xóm" của nước "láng giềng" Nga, một gã khổng lồ xấu bụng. Do "kinh nghiệm bản thân" thời Đệ Nhị Thế Chiến, nhất là thuở còn mồ mả khối Cộng Sản Sô-Viết... mà các nước Bắc Âu đều đã gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tránh sự dòm ngó thô bạo của Nga, nhất là nếu có "sự cố" gì thì đã có đồng minh bênh vực; chỉ trừ Phần Lan nằm sát nách Nga nên Nga "nhột" mà cương quyết không để cho Phần Lan gia nhập bất cứ khối quân sự nào, trừ Liên Minh Âu Châu (EU, năm 1995). Vả lại, Phần Lan vốn là thuộc địa Nga cho tới ngày 6 tháng 12, 1971 mới được độc lập. Vào những năm gần đây, có thể nói Nga thường xuyên tìm cách "quậy" như thể đe dọa xâm chiếm mấy nước Bắc Âu vốn đất hẹp, dân ít, bằng cách hết cho các chiến đấu cơ xâm phạm không phận lại để tầu ngầm (tiềm thủy đĩnh) lặn vào hải phận trinh thám. Các nước chủ nhà la toáng lên báo động thì điện Cẩm Linh ở Moscow (Mạc Tư Khoa) lại tìm cách "chùi miệng" nhanh chóng, cải chính hoặc cãi chầy cãi cối.

Vào thượng tuần tháng 9 vừa qua, bỗng toàn bộ hệ thống truyền thông Nga đồng loạt "thi đua" loan tin giật gân: Đan Mạch đang hợp thức hóa việc cho phép thành lập "các ổ điếm súc vật," tức là những nơi để khách làng chơi bệnh hoạn đến làm tình với các con vật. Không những chỉ giới truyền thông Nga mà theo các trang mạng Altinget.dk và Politiken.dk của Đan Mạch, cả truyền thông từ các quốc gia lệ thuộc Nga như Belarus (thường gọi là Bạch Nga) và Georgia cũng "nhất trí" phụ lực "bề hội đồng" Đan Mạch bằng cách tiếp tay loan tin thất thiệt và vô luân kể trên.



Đơn vị đăc biệt của EU - East Stractcom - đặc trách kế hoạch chống lại việc tuyên truyền và tin thất thiệp - cũng đã "phản pháo" Nga và đồng bọn.

Altinget.dk viết rằng đơn vị EU nêu trên đã báo động rằng bản tin về "nhà thổ súc vật" này là một trong số những tin lừa dối hay thất thiệt mới nhất vốn có mục đích tạo nên một hình ảnh về "sự sa đọa luân lý" ở Âu Châu.



Trong vụ này giới truyền thông Nga đã "vô tư" nhắc lại một câu phát biểu mà người ta đã bịa đặt rồi gán cho cựu Bộ Trưởng Bộ Hàng Hóa Dan Jrgensen thuộc chính đảng Dân Chủ Xã Hội: "Sex với súc vật là một quyền lợi công dân vốn được bảo vệ bởi hiến pháp Đan Mạch."

Câu chuyện về "nhà thổ súc vật" đã bị dựng đứng trước hết trên Kolokol Rossil ở Nga vào đầu tháng Tám, sau đó lan tràn trên nhiều phương tiện truyền thông Nga khác rồi "vượt biên" sang các nước chư hầu như Belarus và Georgia.



Trong khi đó thật sự thì mọi hành động làm tình với súc vật đã bị chính thức nghiêm cấm ở Đan Mạch kể từ ngày 1 tháng 7, 2015.



Ngoại Trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen nói với Politiken.dk rằng nhân "sự cố" truyền thông Nga bịa đặt tin tức như vừa kể trên, nay Đan Mạch đã quyết định thiết lập một cơ quan - với danh xưng là các chiến dịch chống lại những tác động tai hại từ Nga - nhằm chiến đấu chống lại những tin thất thiệt và các tay tin tặc.

Ông Samuelsen trình bày tiếp: "Các hệ thống truyền thông và tiến trình dân chủ của chúng ta ở Tây Phương đã từng bị tổn thương nhiều hơn nữa bởi các tin thất thiệt, các chiến dịch nhiễm độc và các phương pháp thô tục. Đấy, như chúng ta đã từng thấy những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở Hoa Ky và tại Pháp:...



Hành hạ chó: 1 năm 'bóc lịch'



Chó cưng này mang mỹ danh là Sally, đã "thọ" 21 tháng tuổi đời, bị chủ nhân nâng lên như nâng tạ rồi... liệng xuống sàn nhà. Hậu quả: Chó bị thiến, à quên... bị cắt đi một cẳng; cẳng phải sau.







Chủ nhân và cũng là phạm nhân là một nam công dân Hoa Kỳ thứ thiệt, vào ngày 13 tháng 10, 2017, đã bị một tòa án ở khu phố Bronz, New York kết án một năm tù ở về tội hành hạ thú cưng của mình đến mức nó trở thành tàn tật vĩnh viễn mặc dù chó có tới... bốn chân; mất một còn ba, nó vẫn có thể... cà nhắc đi được (nhưng hết... chạy nổi rồi!).

Theo công tố viên Darcel Clark, trước ba tòa quan lớn, người đàn ông bị cáo này đã nhận tội "lạm dụng thú vật một cách thô bạo."



Vẫn theo bản cáo trạng, hồi tháng 9 năm ngoái, chẳng hiểu vì động lực nào mà ông ta đã ra tay... trút hận lên con vật - phải chăng vì ghen với chó khi thấy tình nhân của đương sự yêu chó, quí chó hơn người trong khi ông ta đã từng nuôi... mộng một cách vô vọng: "Ước gì anh hóa chó bông, để cho em bế, em bồng trên tay!" - hay tối thiểu: "Ước gì anh hóa chó vàng, để em thỉnh thoảng ôm choàng lấy anh!" Thế là anh ta nâng chó Sally lên khoảng ngang vai rồi lấy hết sức bình sinh mà nện mạnh xuống sàn nhà. Theo lời "thành khẩn khai báo" của cô tình nhân, Sally sợ quá nên đã cố gắng đứng lên để chạy khỏi... phạm trường nhưng không nổi.



Cô tình nhân khi mang Sally đến bác sĩ thú y, cố ý chạy tội cho người yêu bằng cách bịa "sự cố" là con chó bị... ngã xuống cầu thang. Thế nhưng nào ai có thể "lấy vải thưa che mắt thánh," vị bác sĩ thú y này đã nhận ra những dấu vết "nạn khuyển" bị hành hạ. Ngoài nhiều xương sườn bị gẫy nhưng rất may không đe dọa đến tính mạng, cái chân phải sau bị "tan tành xí quách" nên vô phương cứu chữa, thành thử vị thú y này đành phải cắt bỏ.



Sally là loại chó pha giống, được "đánh giá" là... quí và tương đối hiếm.

Theo phán quyết của tòa, ngoài án phạt hung thủ một năm "bóc lịch," chó Sally đã được. thuyên chuyển đến một ngôi nhà mới với một chủ nhân mới có lương tâm.



Chó nghiện... ma túy!



Người say thuốc phiện hay ma túy, xì ke thì thường đi đứng lảo đảo; mắt nhìn mà chẳng thấy gì... để rồi cuối cùng nằm vật xuống mà chìm vào cõi "thiên thanh, địa bạch." Trong khi kẻ thiếu "thuốc" thì nước mũi, dãi... chảy tong tỏng ra khỏi mồm miệng, ngáp lên ngáp xuống; chân tay bủn rủn đồng thời mắt cũng như mất thần chẳng khác gì kẻ sắp lìa đời.



Thế còn chó "phê" xì ke hoặc thiếu ma túy thì dáng điệu ra sao, đi đứng thế nào... người viết xin "đầu hàng vô điều kiện" chứ không thể mô tả chính xác được. Vậy mà cảnh sát nhận ra đấy! Con mắt nhà nghề bao giờ cũng hơn cặp mắt người thường.



Đúng vậy, trong lần gặp gỡ đài CBS Los Angeles, anh Robert Wright thuộc Sở Cảnh Sát Tustin kể rằng khi nhận thấy có vài dấu hiệu khác thường nơi con cún Bubba, loại chó giống chồn, cảnh sát bèn quyết định thử nghiệm... nước tiểu của nó. Kết quả cho thấy rõ như ban ngày là Bubba đã "sở hữu" trong cơ thể một lượng đáng kể vừa "heroin" lẫn "methamphetamine."



Cảnh sát viên Robert Wright diễn tả, "Hết hồn! Thật kinh khủng! Đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng chó bị tác động bởi xì ke."



Cảnh sát đã tìm thấy chú "cờ tây" này trong một nhà trọ (motel) ở California nhân chuyến công tác "vồ" một người đàn ông mà tuổi đời vừa tròn " 4 bó." Thế nhưng cảnh sát vẫn không biết bằng cách nào mà con chó này lại có chất ma túy trong cơ thể tuy rằng chủ nhân của nó bị tóm về tội hành hạ súc vật và tàng trữ ma túy bất hợp pháp.



Bubba sau đó được trao cho một tổ chức bảo vệ súc vật chăm sóc - và theo kế hoạch, sau khi được xác nhận "sạch", nó sẽ có chủ mới, nhà mới.



Một thời gian ngắn sau, cảnh sát Tustin đã khoe thành tích của mình trên trang Facebook đề ngày 22 tháng 5, 2017: "Chúng tôi vui mừng để có thể thông báo rằng chú Bubba đã được chữa trị khỏi trạng thái chếnh choáng thường xuyên; và nay thì nó đã trở nên tốt lành."



Thiết tưởng đây cũng là một kinh nghiệm hiếm có cho quí độc giả nào sở hữu chó - nếu như chó được thả chơi thong dong ngoài nhà. Cứ thấy chó-nhà-mình có gì... là lạ, hãy lập tức đem nó đến bác sĩ thú y xin thử nghiệm này nọ. Cổ nhân dậy "cẩn tắc vô ưu" vẫn hơn!



'Hàng hiệu' của Trung Quốc bằng... da chó!



Người ta vẫn được biết mấy loại "hàng hiệu" như bóp, ví, giầy... thường được làm bằng thứ da thuộc... nhưng tuyệt nhiên từ cổ chí kim chưa từng nghe bằng da chó bao giờ. Vậy mà gần đây tổ chức bảo vệ súc vật quốc tế PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) đã báo động đỏ một kỹ nghệ mới ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc chuyên giết chó lấy da để chế tạo "hàng hiệu" xuất khẩu.



Chuyện kể ra cũng không lạ khi diễn ra trên lãnh thổ một quốc gia cộng sản như Trung Quốc, nhất là từ khi Tổng Bí Thư đảng Trung Cộng Tập Cận Bình tung ra khẩu hiệu "The Chinese Dream" để đối đầu với "The American Dream." Chẳng thế mà các hoạt động buôn bán nội tạng người, chế thuốc giả, thực phẩm độc... đã thi đua phát triển còn hơn cảnh tượng "trăm hoa đua nở" huống chi giết chó lấy da. Chuyện nhỏ! Vả lại, đâu chỉ kiếm lợi bằng da chó, còn thịt nữa chứ. Đó cũng đồng thời còn là một nguồn lợi "vĩ đại" khi đem cung cấp thịt cho các nhà hàng chuyên nghề "thịt cầy" ở khắp địa phương.



Theo báo cáo của PETA, họ đã quan sát dân Tầu hạ sát một cách dã man khoảng tối thiểu từ 200 tới hơn 300 con chó mỗi ngày - để lấy da xuất cảng sang Âu Châu. Phát ngôn viên của PETA, Ben Williamson đã trình bày với giới truyền thông thế giới như sau: "Nhiều thương gia vẫn nhập cảng loại da-giá-hạ từ Trung Quốc. Những sản phẩm được làm bằng da chó đã nằm trong tủ tính, trên các kệ của nhiều cửa tiệm và trong các tủ quần áo... của dân chúng. Các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn không bao giờ thông báo một cách thành thật và ngành này cũng phức tạp. Bởi thế cũng khó có thể xác quyết là các sản phẩm da mà người ta mua được làm bằng da chó, bò, heo hay da dê..."



Một phim video mà tổ chức bảo vệ súc vật PETA đã thâu hình được ở một cơ sở cho thấy các con vật tội nghiệp vẫn bị giết bằng nhiều cách thức khác nhau: Con thì bị đập chết bằng thanh sắt hay cây gậy gỗ; con khác bị cắt cổ họng bằng dao. Sau đó, con nào cũng bị lấy hết máu ra trước khi bị lột da; da được chở đến chỗ sản xuất vật dụng, trong khi thịt được đem đi phân phối cho rất nhiều tiệm ăn tọa lạc ở gần như tất cả đường phố.



Vào lúc quay phim các sinh hoạt kể trên, PETA ước tính còn có khoảng 500 con chó khác nữa đang chờ... tới số.



Trước thảm trạng của loài chó ở Trung Quốc và để ngăn chận thứ kỹ nghệ này, tổ chức bảo vệ súc vật kêu gọi tẩy chay tất cả hàng hóa bằng da xuất khẩu từ Trung Quốc, trong đó đa số bằng da chó. Phát ngôn viên của PETA, Williamson còn tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi giới tiêu thụ ở các nước Âu Châu hãy suy tính cẩn trọng khi định mua vật dụng bằng da cho dù giá có rẻ cỡ nào đi nữa một khi các con vật bị giết tàn nhẫn, vô nhân đạo như bấy lâu nay."



Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cho tới nay vẫn tiếp tục "mũ ni che tai," không muốn bình luận hay phát biểu ý kiến gì về vụ này, chắc e "mở miệng mắc quai" trước phản ứng của dư luận thế giới? Vậy, trong khi... chờ đợi, quí bà quí cô nên xem lại cái bóp, cái ví hiện có vốn đã được quảng cáo là "hàng hiệu" hoặc thắt lưng, đôi giầy "xịn" của mình; biết đâu đó lại là sản phẩm được chính thức làm bằng da chó ở mãi tận ... Trung Quốc. Đêm ngủ lại nghe vắng vẳng tiếng "gâu... gâu"ở đâu đó thì phiền lắm đấy! (hm)