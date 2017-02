Nga bắt chuyên gia bị nghi phản quốc "liên kết với Mỹ"

Sergei Mikhailov



MOSCOW - Nga đã bắt giữ hai viên chức an ninh mạng cao cấp của Tổng Cục An Ninh Liên Bang Nga (FSB), và một chuyên gia hàng đầu chống tin tặc, vì tình nghi phạm tội phản quốc được liên kết với Hoa Kỳ. Một luật sư có liên quan với vụ này cho biết như vậy trong tuần qua.



Sergei Mikhailov, phó giám đốc Trung Tâm An Ninh Thông Tin của FSB, và phụ tá của ông là Dmitry Dokuchayev, hiện đang bị giam giữ cùng với Ruslan Stoyanov, người đứng đầu đơn vị điều tra của đại công ty an ninh mạng Kaspersky ở Moscown, theo luật sư Ivan Pavlov nói với hãng tin AFP.



Ông Pavlov xác nhận rằng ba người này bị buộc tội phản quốc. Ông nói rằng “trường hợp này được nối kết với Hoa Kỳ.” Nhưng ông nói thêm rằng không có lời đề cập đến cơ quan CIA trong các hồ sơ liên quan đến vụ ấy.

Tin tức về các vụ bắt giữ xuất hiện sau một loạt bản tin trên truyền thông Nga, về một trường hợp có thể là một trong những vụ phản quốc được chú ý nhiều nhất, ảnh hưởng tới cộng đồng tình báo Nga, tính trong nhiều năm. Nhà chức trách Nga không xác nhận các vụ bắt giữ. Nhưng điện Kremlin cho biết Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về các bản tin truyền thông về vấn đề này.



Một phát ngôn viên của CIA nói với AFP rằng cơ quan này “không bình luận.”

Việc Nga tấn công tin tặc hiện thời được chú ý nhiều, sau khi cộng đồng tình báo Mỹ tố cáo rằng ông Putin đã ra lệnh mở những cuộc tấn công mạng điện toán, đánh vào các tổ chức của Mỹ, để giúp cho ông Donald Trump đắc cử tổng thống.



Ông Peskov nhấn mạnh rằng có thể không có mối liên quan giữa những cáo buộc của Mỹ và các trường hợp phản quốc được đưa tin, vì Moscow “nhất quyết phủ nhận bất kỳ lời phát biểu nào về việc Nga có thể dính líu” vào những vụ tin tặc.



Luật sư Pavlov đại diện cho một người trong số các bị can. Ông nói rằng thủ tục tòa án có lẽ sẽ không bắt đầu trong một thời gian dài.



Ông nói rằng vụ này liên quan đến hơn ba nghi can, những ông không nói thêm chi tiết.

Công ty Kaspersky xác nhận việc ông Stoyanov bị bắt giữ trong tuần qua, nhưng không cho biết các chi tiết. Công ty nói rằng những cáo buộc chống lại ông là liên quan “với một khoảng thời gian khi ông không phải là một nhân viên của công ty.”