Nga: Biểu tình chống tham nhũng Putin

Người chống chính phủ Nga đã tổ chức biểu tình phản đối trong ngày thứ Hai, và lãnh tụ đối lập Alexei Navalny đã bị cảnh sát bắt trước nhà của ông ở thủ đô Moscow. Bà vợ của ông Nalvany là Yuliya Navalnaya cho hay chồng của bà đã bị bắt trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Sau đó cảnh sát xác nhận vụ bắt giữ lãnh tụ đối lập này, người có ý định ra tranh chức Tổng Thống Nga vào năm 2018.

Tổ chức phi lợi nhuận độc lập OVD-Info cho biết có 600 người bị bắt chỉ riêng tại thủ đô Moscow. Interfax nói có 5,000 người tham gia biểu tình tại đây, còn Bộ Nội Vụ Nga loan báo có khoảng 3,500 người biểu tình đã bị bắt ở thành phố St.Petersburg, đô thị lớn thứ nhì của Nga và khoảng 500 người đã bị bắt tại đây.

Trong số những người bị bắt, đa số là giới trẻ tham gia chống đối chính phủ. Họ bị lôi kéo tàn tệ lên xe cảnh sát, nhiều người la to “Putin là tên ăn cắp.”



Trung Quốc đưa chiến xa sát biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc đã đưa loại xe tăng mới nhất của họ là Xinqingtan trên đất Tây Tạng, đến sát với biên giới cùng Ấn Độ. Trang mạng Guancha của Trung Quốc hôm thứ Hai loan báo Bắc Kinh đang gia tăng sự hiện diện quân sự ở Tây Tạng trong hành động dọa nạt Ấn Độ.

Đài CCTV cho hay không rõ số xe tăng này được giàn ra là bao nhiêu chiếc. Guancha cho là hỏa lực tấn công và kỹ thuật của chiến xa Xinqingtan hơn hẳn loại xe tăng T-90 S do Nga sản xuất và được Ấn Độ mua về cho giàn ra đối đầu. Guancha mô tả là “sự điều động chiến xa mới đến vùng này sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của đơn vị quân Trung Quốc đang đóng ở Tây Tạng.”

Ngoài ra một loại chiến xa nhẹ, có thể là VT-5, cũng được Trung Quốc cho bố trí trong vùng biên giới. Xe tăng Xinqingtan có trang bị đại bác 105 ly, súng phóng lựu đạn 35 ly và đại liên 12.7 ly, nó có thể hoạt động ở vùng đồi núi.



Singapore bắt nữ nghi can khủng bố

Chính phủ Singapore cho hay họ đã cho bắt giữ một phụ nữ định đi Syria và kết hôn với một tay súng của nhóm khủng bố IS tại đây. Cô Syaikhah Izzah Zahrah al Ansari, 22 tuổi, là một nhân viên nhà trẻ, đã bị bắt theo luật ISA của Singapore. Luật này cho phép bắt bất cứ ai bị nghi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia mà không cần xét xử.

Trong một tuyên bố, chính phủ Singapore cho hay cô al Ansari đã trở thành quá khích sau khi bị tiêm nhiễm trên mạng. Sau đó cô thiết lập một loạt liên lạc, kể các với những tay súng IS, một số sau đó bị giết hay bị bắt có liên quan đến khủng bố.

Bộ Nội Vụ của Singapore cho hay, “Al Ansari có kế hoạch gia nhập lực lượng IS và cố gắng ráo riết chuẩn bị đi Syria, cùng với đứa con gái nhỏ của cô,” nhưng cô sẵn sàng lập gia đình với một tay súng IS ở Syria. Cha mẹ của cô dù biết con gái mình có ý định như thế, nhưng lại không báo động gì cả cho nhà chức trách.



Hy Lạp: Nhiều người bị thương vì động đất

Một trận động đất với cường độ đo được là 6.3 độ đã xảy ra ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Lesbos của Hy Lạp hôm thứ Hai, gây thương tích cho ít nhất 10 người và làm hư hại nhiều tòa nhà. Có hai dư chấn tiếp liền sau đó chỉ trong vài phút.

Tâm chấn nằm ở biển Aegean Sea, cách thị trấn duyên hải Plomari có 3 dặm về phía nam. Trận địa chấn xảy ra lúc 3 giờ 28 phút sáng giờ địa phương, sau đó có ít nhất có thêm hai dư chấn mạnh tiếp liền theo. Những chấn động mạnh mẽ được cư dân ở hai thành phố Istanbul và Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy. Nhiều tòa nhà của đảo Lebos của Hy Lạp và nhiều con đường đã bị hư hại. Chỉ tính cho làng Vrisa, vốn có 500 cư dân, trên đảo Lebos đã có 10 người bị thương.

Một viên chức của Vrisa nói “quang cảnh giống như làng vừa bị bỏ bom xong.” Nhiều con đường giao thông bị tàn phá. Thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị rung chuyển khá mạnh vì động đất. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bị động đất vì cả hai xứ này đều nằm trên các đường nức động đất.



Úc: Máy bay phải quay lại vì động cơ bị thủng lỗ

Một chiếc máy bay Airbus A 330 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã phải quay lại phi trường Sydney của úc, sau khi các phi công khám phá có trục trặc về động cơ, phát nổ khiến làm mất một vòng khá to bọc quanh một động cơ. Chuyến bay MU 736 đang bay từ Sydney đi Thượng Hải, nhưng khi cất cánh được khoảng 1 giờ thì viên phi công báo có vấn đề rắc rối cho động cơ máy bay.

Các hành khách trên chuyến bay cho báo chí hay sau khi hạ cánh là họ “ngửi thấy có mùi khét trong khoang hành khách.” Họ nói nghe một tiếng động khá lớn phát xuất từ động cơ bên trái và ngay lập tức có mùi khét, họ cho hay “ thật sự kinh hoảng” khi xảy ra chuyện này.

Chiếc Airbus đã đáp an toàn trở lại Sydney mà không gặp nguy hiểm nào và cũng không có hành khách nào bị thương. Một nữ hành khách nói, “Tiếp viên bảo chúng tôi buộc dây an toàn lại và cố trấn an chúng tôi, nhưng chúng tôi lại càng sợ hơn.”



Qatar: Đối phó cứng với bốn quốc gia vùng Vịnh

Ngoại Trưởng Qatar cho biết chính phủ của ông lên tiếng hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao nhằm cố gắng hạn chế các thiệt hại gây ra do vụ bốn quốc gia vùng Vịnh cắt đứt các liên hệ với xứ ông, nhưng cũng cương quyết cho hay “không một ai ra lệnh được cho chúng tôi phải làm sao trong chính sách ngoại giao.”

Ngoại Trưởng Al Thani của Qatar cho hay Qatar đang tiếp xúc với các cơ quan hàng không quốc tế và các tổ chức pháp lý vào lúc Qatar chuẩn bị phản công. Nói chuyện với các ký giả sau một cuộc họp ở Paris, ông al-Thani cho hay là “quốc gia ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhằm bảo đảm an ninh cho toàn vùng Vịnh nhưng nhất quyết cho là Qatar có chủ quyền tuyệt đối về đối ngoại.

Ông cho hay không ai có quyền bắt Qatar phải dẹp đài TV al-Jazeera nổi tiếng, có trụ sở ở thủ đô Doha của Qatar.