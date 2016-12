(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Trong một văn bản, Bộ Trưởng Giao Thông Nga Maxim Sokolov nói rằng lỗi lầm của phi công, hoặc một khuyết điểm kỹ thuật, nhưng không phải khủng bố, có lẽ đã gây ra tai nạn này.

Trẻ em đặt vòng hoa tưởng niệm bên ngoài tòa nhà Alexandrov Ensemble (Ca đoàn Hồng Quân Nga) tại thủ đô Moscow, dành cho 92 người thiệt mạng trong chuyến bay lâm nạn ngày Chủ Nhật. (Alexander Utkin/ Getty Images)

Xác dập nát của chiếc máy bay phản lực của Nga, bị rớt hôm Chủ Nhật ở Biển Đen và gây thiệt mạng 92 người, đã được tìm thấy, theo Bộ Quốc Phòng Nga cho biết hôm thứ Hai.



Vào chiều thứ Hai, các thợ lặn xác định được vị trí nhiều mảnh vỡ của chiếc phi cơ, cách bờ biển khoảng một dặm, và ở độ sâu 82 bộ dưới biển. Văn bản nói rằng một số mảnh vỡ đã được thu hồi, và toán thợ lặn đã trở lại dưới nước để tiếp tục tìm kiếm.



Hết thảy mọi người trên chiếc phi cơ Tu-154 của quân đội Nga đã thiệt mạng, khi máy bay bị rớt cách hai phút sau khi cất cánh hôm Chủ Nhật, từ thành phố Sochi ở miền nam trên đường bay tới Syria. Đa số nạn nhân là ca sĩ trong một ca đoàn nổi tiếng của quân đội Nga, kể cả nhạc trưởng. Ca đoàn đã lên đường đến Syria để trình diễn giup vui quân đội nhân dịp năm mới sắp đến.



Nước Nga đã tổ chức một ngày quốc tang vào hôm thứ Hai cho các nạn nhân. Cả nước treo cờ rũ, và các đài truyền hình loại bỏ những chương trình giải trí ra khỏi thời biểu của họ.



Ông Sokolov nói, “Đây là một thảm kịch khủng khiếp, và là nỗi đau buồn không thể thay thế được cho các gia đình của các nạn nhân. Tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình và bạn bè của các nạn nhân.”



Tính chung, khoảng 45 chiếc tàu và hơn 3,500 nhân viên cứu nạn tham gia vào việc tìm kiếm thi thể và mảnh vỡ máy bay, theo Bộ Quốc Phòng Nga cho hay. Những người tìm kiếm dùng máy bay trực thăng, máy bay không người lái, và tàu lặn, để tìm kiếm thi thể và mảnh vỡ.



Các toán cứu nạn đã thu hồi được được 11 tử thi cũng như những mảnh rhu thể, theo các giới chức Nga cho biết. Những thứ ấy đã được máy bay chở tới Moscow, nơi mà các tử thi sẽ được xác định căn cước.

Những buổi lễ tại nhà thời được tổ chức vào thứ Hai, tại thành phố Sochi của Nga, cho những người đã chết trong vụ tai nạn máy bay quân sự của Nga vào hôm Chủ Nhật.



Trong số các hành khách, có hàng chục ca sĩ trong ca đoàn quân đội của Nga nổi tiếng khắp thế giới, chín ký giả Nga, và một bác sĩ Nga nổi tiếng với công việc từ thiện của bà trong những khu vực chiến tranh.



Một số chuyên gia hàng không ghi nhận những yếu tố đó có thể gợi ý cho thấy một cuộc tấn công khủng bố, chẳng hạn như việc phi hành đoàn không báo cáo bất kỳ vụ trục trắc nào, và sự kiện các mảnh vụn máy bay nằm rải rác trên một diện tích rộng.



Vitaly Andreyev, một cựu nhân viên điều khiển không lưu cao cấp của Nga, nói với thông tấn xã RIA Novosti, “Những vụ trục trặc có thể xảy ra chắc chắn sẽ không ngăn cản phi hành đoàn báo cáo về những vụ ấy.”



Chiếc máy bay này phát xuất từ phi trường quân sự Chkalovsky ở Moscow, và ghé lại ở Sochi để tiếp nhiên liệu, trước khi bay đi Syria. Mặc dù có sự nối kết với Syria, ông Sokolov nói rằng chính phủ thấy không cần phải tăng cường những pháp an ninh tại các phi trường của Nga.



Một số thành viên ca đoàn đã không đi Syria vì lý do cá nhân, theo AP cho biết. Ca sĩ đơn ca Vadim Ananyev ở lại để giúp vợ anh chăm sóc mấy đứa con nhỏ, sau khi sinh em bé mới.



Ananyev nói với AP, “Tôi đã mất đi bạn bè và các đồng nghiệp của tôi, tất cả đều thiệt mạng, tất cả năm nghệ sĩ đơn ca. Tôi cảm thấy ở trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Thật là đáng tiếc. Tôi quen biết những người này từ 30 năm nay. Tôi biết vợ con của họ. Tôi cảm thấy khủng khiếp cho các cháu, và cho tất cả những người tôi đã mất đi.”



Ananyev nói rằng ông đã nhận được những lời phân ưu từ khắp nước Nga và những nước khác. Anh nói, “Chúng tôi yêu thương mọi người trên thế giới, bất chấp tình hình chính trị.”



Hôm thứ Hai, những người để tang ghé lại phi trường Sochi Adler, để thắp nến tại nhà nguyện của sân bay, và đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm thời, nơi có trưng bày hình ảnh của chiếc máy bay và một số nạn nhân.



Tu-154 là một loại máy bay ba động cơ do Nga Sô sản xuất, được thiết kế vào những năm cuối thập niên 1960, theo AP đưa tin. Hơn 1,000 chiếc đã được chế tạo, và được dùng rộng rãi ở Nga và trên toàn thế giới. Chiếc máy bay bị rớt hôm Chủ Nhật được sản xuất trong năm 1983, và đã trải qua những cuộc máy kiểm tra và bảo trì tại nhà máy trong năm 2014, theo Bộ Quốc Phòng cho biết.



Máy bay Tu-154 đã liên quan tới một số vụ tai nạn trong quá khứ. Trong số đó có vụ xảy ra trong tháng Tư năm 2010, làm thiệt mạng tổng thống Ba Lan hồi đó là Lech Kaczynski và phái đoàn của ông theo hãng tin Agence France-Press cho biết. Loại máy bay này không còn được dùng nữa bởi các hãng hàng không thương mại ở Nga.