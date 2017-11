Ngắm Tổng thống Putin ôm báo đốm, đấu võ judo

Những người hâm mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ vô cùng thích thú khi được sở hữu bộ lịch năm 2018 in hình ông.

Trong bộ lịch năm nay, hình ảnh Tổng thống Nga được khắc họa như một người đàn ông sôi động với mỗi tháng sẽ là một khoảnh khắc đẹp của ông như: ôm một chú báo đốm con, cưỡi xe Harleys và đấu judo.

Ảnh bìa của bộ lịch là hình ảnh ông Putin đang ôm một chú báo đốm con tại Công viên Quốc gia Sochi vào năm 2014. (Ảnh: Ebay)

Theo The Sun, bộ lịch được in bằng 8 thứ tiếng gồm Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Trung Quốc và Nhật Bản. Bộ lịch này do công ty Trading House “Bronze Horseman” của Nga in ấn và phát hành với giá gần 22 USD/bộ trên trang thương mại điện tử Ebay.

Đây không phải lần đầu tiên bộ lịch Putin được xuất bản. Năm 2016, báo Zvezdi I Soveti đã in 200.000 bộ lịch in hình nhà lãnh đạo Nga và toàn bộ số lịch này đã được nhanh chóng bán sạch trên khắp Moscow.

Hình ảnh ông Putin ôm mèo con in trên những tháng cuối năm 2017. Tháng Giêng 2018 là ảnh ông phát biểu tại Liên Hợp Quốc và tháng Hai là ảnh ông chơi khúc côn cầu.

Tổng thống Nga đấu judo, đeo kính râm và đứng trên boong tàu là những hình ảnh đại diện cho tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm.

Tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám lần lượt là hình ảnh ông Putin cưỡi xe Harleys, ngực trần ôm súng và câu cá.

Những khoảnh khắc đẹp của Tổng thống Nga được in trên các tờ lịch Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một.

Tháng 12.

Sầm Hoa

