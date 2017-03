Ngân sách ưu tiên nước Mỹ của Trump tăng thêm $54 tỷ cho quân đội, dân nghèo bị cạo tới xương

Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan trò chuyện sau khi dự tiệc ăn trưa mừng ngày St. Patrick's Day và tiếp Thủ Tướng Ái Nhĩ Lan ngày thứ Năm. (Win McNamee/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐN – Trong ngân sách mới được soạn thảo dựa theo châm ngôn "Ưu Tiên Nước Mỹ " hàng đầu, Tòa Bạch Ốc đề nghị tăng thêm $54 tỷ Mỹ kim dành cho quân đội và quốc phòng, tăng tiền bảo vệ biên giới quốc gia kể cả công tác xây hàng rào, trong khi đó lại cắt giảm chi tiêu xã hội trong nước và tiền viện trợ dành cho các quốc gia trên thế giới.Ngân sách với tổng số tiền lên tới $1,100 tỷ được gửi tới Quốc Hội ngày thứ Năm, cho thấy sự cắt giảm hết sức ngoạn mục trong lực lượng nhân viên của chính phủ liên bang và áp đặt một biện pháp cắt giảm trong nước đến mức tối đa, nhằm có thêm $54 tỷ dành cho chương trình chi tiêu quốc phòng. Các cơ quan bị cắt giảm nặng nhất là Bộ Bảo Vệ Môi Trường, Bộ Nông Nghiệp và Bộ Ngoại Giao.Cùng với chi phí quân sự gia tăng, một trong những lời hứa khác của ông Trump trong giai đoạn vận động tranh cử cũng sẽ được thực hiện, nếu ngân sách được thông qua: đó là ngân sách dự trữ $1.5 tỷ để xây bức tường biên giới phía nam với Mễ Tây Cơ; và thêm $2.6 tỷ dành cho dự án này trong năm tài chính tiếp theo.Dự thảo ngân sách của ông Trump có tên "Ưu Tiên Nước Mỹ: Kế Hoạch Ngân Sách Để Nước Mỹ Hùng Mạnh Lại Lần Nữa." Sáng thứ Năm, ông Trump gởi đi tin nhắn để quảng bá cho ngân sách này, nói rằng, "Một ngân sách đặt nước Mỹ lên trước phải bảo đảm an toàn cho người Mỹ, là ưu tiên hàng đầu của ngân sách. Vì nơi đâu không an toàn, nơi đó không có sự thịnh vượng."Nhiều chương trình khác, từ nghiên cứu y khoa đến nghệ thuật đến trợ cấp cho người nghèo, cũng sẽ bị cắt giảm đáng kể - nếu không nói là tất cả - ngân quỹ liên bang của họ. Không chỉ bị đảng Dân Chủ phản đối, nhiều chính trị gia Cộng Hòa cũng không tán thành việc cắt giảm quá nhiều trong các chương trình xã hội cũng như viện trợ quốc tế.Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số tại Thượng Viện, nói rằng, "Một lần nữa, chính phủ của ông Trump cho thấy màu sắc thật sự của họ: nói năng như một người theo chủ nghĩa bình dân nhưng quản trị đất nước như một người ưa thích sự chú ý đặc biệt."Ông Schumer nói thêm, "Các chương trình giúp ích cho tầng lớp trung lưu, những người gặp khó khăn nhất: các khoản đầu tư vào hạ tầng cơ sở, giáo dục, nghiên cứu khoa học dẫn đến liệu pháp chữa bệnh... đều bị cạo tới xương."Các vị lãnh đạo Cộng Hòa đã không hài lòng trước một số dự thảo trong ngân sách, gồm cắt giảm Bộ Ngoại Giao và viện trợ ngoại quốc. Trong khi đó Nghị Sĩ John McCain từ tiểu bang Arizona cho biết việc tăng cường ngân sách quốc phòng là "không đủ." Theo ông, dự thảo ngân sách này không thể được Thượng Viện thông qua.Ngân sách của ông Trump sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 10, cho một năm tài khóa mới, nhưng trong tuần này, đảng Dân Chủ đe doạ sẽ cho chính phủ đóng cửa nếu bức tường biên giới và các đề nghị chính sách cực hữu khác vẫn được đưa vào kế hoạch. Sau đây là những điểm nổi bật trong dự thảo ngân sách:- 12 trong 15 cơ quan nội các của chính phủ sẽ bị giảm ngân sách tới mức độ nào đó, nhưng nặng nhất là Bộ Nông Nghiệp, Bộ Lao Động, Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Bảo Vệ Mội Trường (EPA). Ngân sách EPA giảm 31% ($2.6 tỷ), Bộ Nông Nghiệp giảm gần 21% ($4.7 tỷ, và Bộ Ngoại Giao giảm 28% ($10 tỷ).- Bộ Y Tế đối mặt với khoản giảm lớn nhất 16.2% ($12.6 tỷ). Tuy nhiên, ngân sách giải quyết nạn nghiện ma túy gia tăng với đề nghị tăng $500 triệu cho Bộ Y Tế và tăng nhiều hơn nữa cho Bộ Tư Pháp.- Nhận được tài trợ lớn nhất là Ngũ Giác Đài, tăng 10% ($52 tỷ dành cho chi tiêu quân sự và $2 tỷ cho các chương trình quốc phòng bên ngoài Bộ Quốc Phòng; Bộ Nội An tăng 6.8% ($2.8 tỷ) bao gồm việc xây bức tường biên giới với Mexico; Bộ Cựu Chiến Binh tăng 5.9% ($4.4 tỷ).- Ngoài tài trợ cho bức tường biên giới, Bộ Nội An nhận $314 triệu đô-la cho việc tuyển 500 nhân viên tuần tra biên giới và 1,000 nhân viên cho cơ quan di trú và thuế quan. Họ cũng sẽ tuyển thêm 75 thẩm phán di trú và 20 luật sư, giúp mua bán đất ở khu vực Tây Nam để xây bức tường biên giới.- Tài trợ liên bang loại bỏ một số chương trình và dịch vụ, để tiết kiệm $2.7 tỷ, gồm Quỹ Tài Trợ Nghệ Thuật Quốc gia, tổng công ty phát thanh truyền hình, Viện Bảo tàng và Thư Viện, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và hỗ trợ sưởi ấm cho người lợi tức thấp.